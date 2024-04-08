75% громад Запоріжжя фінансово неспроможні

До початку великої війни Запорізька область посідала третє місце за обсягом сплачених до державного бюджету реверсних дотацій. Розвинена промисловість, високий інвестиційний потенціал, активна зовнішньоекономічна діяльність регіону дозволяли не лише забезпечувати фінансову спроможність місцевих бюджетів, а й підтримувати громади інших областей.

У 2023 році 60% громад Запорізької області мали критичний рівень фінансової спроможності. На другий рік великої війни Запорізька область посіла третє місце за обсягом отриманих з держбюджету базових дотацій.

Під окупацією росії перебувають близько 70% території Запорізької області, зокрема найбільш промислово розвинені громади – Мелітопольська, Бердянська, Енергодарська, Токмацька, Дніпрорудненська.

Руйнування інфраструктури, релокація бізнесу, безперервні обстріли суттєво зменшили економічний потенціал регіону. За період великої війни на понад 50% скоротився рівень промислового виробництва області, майже 85% сільськогосподарських площ опинилися на тимчасово окупованій території.

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Найсуттєвіше зменшилася фінансова спроможність окупованих та прифронтових громад. Для підтримки громад з меншими доходами держава використовує так зване горизонтальне вирівнювання на основі значення індексу податкоспроможності відповідного бюджету (стаття 99 Бюджетного кодексу).

Якщо індекс податкоспроможності менший за 0,9, місцеві бюджети отримують базову дотацію (80% суми, необхідної для досягнення показника 0,9); вищий за 1,1 – до держбюджету передається реверсна дотація (50% суми, що перевищує значення індексу 1,1), яка є джерелом фінансування базової дотації. Якщо ж індекс 0,9-1,1, така громада не віддає державі гроші і не отримує їх з бюджету.

У 2023 році понад 95% громад Запорізької області отримали базові дотації. Загальний обсяг базових дотацій громад збільшився втричі порівняно з 2021 роком. Натомість реверсні дотації зменшилися із 766 млн грн до нуля.

За період великої війни область перемістилася з третьої позиції за обсягом сплачених реверсних дотацій на третю – за обсягом отриманих базових дотацій.

Найбільше базових дотацій отримали такі громади: прифронтова Кушугумська селищна, тимчасово окуповані Мелітопольська, Бердянська, Токмацька міські та Якимівська селищна. На них припадає майже третина базових дотацій області.

У коментарі руху "Чесно" голова Кушугумської громади Володимир Сосуновський зазначив, що найбільшою проблемою громади залишається нестача води через підрив Каховської ГЕС. Навесні та влітку виникає проблема і з питною водою, оскільки її використовують для поливу городів.

Попри зменшення фінансової спроможності, у 2024 році всі власні доходи (40 млн грн) громада переказала на потреби ЗСУ.

Для розуміння фінансової спроможності громад також важливо враховувати частку дотацій у загальній структурі бюджету. Робоча група з фінансових питань Офісу підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні розробила методичні рекомендації для оцінки рівня фінансової спроможності територіальних громад.

Одним з важливих показників оцінки є рівень дотаційності бюджету. Він розраховується як співвідношення обсягу базової чи реверсної дотацій до загальної суми доходів загального фонду бюджету територіальної громади з дотаціями, але без урахування субвенцій з державного бюджету.

Показник відображає рівень залежності територіальної громади від дотаційних ресурсів державного бюджету. Якщо він становить 30-50%, громада має низький рівень фінансової спроможності, якщо понад 50% – критичний.

За підрахунками руху "Чесно", у Запорізькій області 60% громад мають критичний рівень фінансової спроможності, ще 15% – низький рівень. У 2023 році жодна громада не сплатила до державного бюджету реверсні дотації.

До великої війни громади області переказували 766 млн грн реверсних дотацій і входили до трійки регіонів, які сплачували найбільше коштів у держбюджет. У 2024 році на громади області передбачено майже 1,4 млрд грн базових дотацій.

Понад 1 млрд грн передбачено на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на окупованих та деокупованих територіях області. Таку дотацію отримають 57 громад, зокрема Мелітопольська міська – 117 млн грн, Пологівська – 98 млн грн, Бердянська – 91 млн грн, Гуляйпільська – 47 млн грн.

За словами голови парламентського комітету з питань бюджету Роксолани Підласи, для окупованих територій такі дотації передбачені для бюджетних установ та комунальних закладів, які переміщені на підконтрольні території, включаючи виплату заробітної плати з нарахуваннями, або на реалізацію програм щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Запорізька область – одна з тих, які зазнали найбільше руйнувань від російського вторгнення. Окупованою залишаються понад 70% території регіону. З підконтрольних громад росія регулярно вивозить українське зерно, "націоналізує" та грабує стратегічні підприємства. Місцеві бюджети громад області складаються переважно з трансфертів з державного бюджету.