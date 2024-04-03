Золота бруківка: як подолати корупцію на місцевому рівні

Державні закупівлі на місцевому рівні часто нагадують бенкет під час чуми.

Поки більшість українців донатять кошти, волонтерять і шукають можливості для підтримки захисників і захисниць, органи місцевого самоврядування витрачають мільйони на бруківку чи стадіони. Як побороти корупцію на місцевому рівні?

Корупційні схеми

Корупція в публічних закупівлях починається з моменту визначення очікуваної вартості товару або послуги. Саме тоді закладаються корупційні кошти, які потім підуть "відкатами" чиновникам.

Як працює ця схема? Щоб гарантовано забезпечити собі заробіток, розпорядники бюджетних коштів прописують умови участі в закупівлях таким чином, щоб на тендер зайшли лише "правильні" підприємці.

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Хочу навести приклад з власного досвіду роботи на посаді прокурора в Запоріжжі. Якось нам, у прокуратуру, від поліції надійшла інформація, що одна з міських лікарень хоче купити медичне обладнання за завищеною ціною.

За попередньою інформацією, "відкат" міг сягати понад 30% від вартості суми закупівлі. Ми зареєстрували кримінальне провадження, встановили прослуховування й відеоспостереження за підприємцем та чиновниками, які мали провести цей тендер. Так нам вдалося зафіксували всі корупційні домовленості.

Було відзнято, як підприємець у кабінеті чиновника розповідає, скільки на цей тендер треба виділити грошей, яку суму відкату він віддасть і які умови треба прописати в тендерній документації, щоб ніхто інший не взяв у ньому участь.

Потім ці угоди втілилися в життя: була встановлена "потрібна" очікувана вартість закупівлі, на тендер зайшли лише учасники, про яких йшлося в кабінеті чиновника, були прописані обумовлені умови. Це стало нашою доказовою базою.

Корупція починається з голови

Часто складається ситуація, що в міськраді процвітає корупція, порушують багато кримінальних проваджень щодо різних посадовців, а голова – "білий і пухнастий".

Водночас місцеві керманичі навчилися майстерно уникати відповідальності, адже вони майже нічого не підписують, це роблять їх заступники, начальники департаментів, керівники комунальних підприємств. Притягнути корумпованого міського голову до кримінальної відповідальності дуже складно, але можливо.

Це можливо за умови, що правоохоронці будуть розглядати місцевого очільника як особу, яка створила злочинну організацію і втягнула до неї своїх підлеглих. Коли кримінальні провадження розслідуватимуть не окремо щодо кожного департаменту, а розглядатимуть це як одну злочинну організацію.

Викриття зловживання конкретного начальника департаменту або комунального підприємства може вивести на його керівника, якщо він причетний до злочину.

Правоохоронці можуть застосувати інструменти, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом, і запропонувати підозрюваному угоду зі слідством, за якою він має можливість пом’якшити покарання в обмін на викривальні покази щодо організатора корупційної схеми – голову громади.

Спеціалізація прокурорів підвищить ефективність розслідувань

Кримінальні провадження щодо корупції – лише невелика частина проваджень, які розслідують правоохоронні органи. Наразі корупційними справами займаються слідчі підрозділи всіх правоохоронних органів – Нацполіції, ДБР, БЕБ, СБУ, НАБУ.

Проблема в тому, що прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво розслідуваннями корупційних злочинів, паралельно ведуть й інші провадження. Ефективніше було б об’єднати в одному підрозділі прокурорів, які розслідують певний різновид справ (у цьому випадку – розслідування випадків корупції).

Спеціалізація прокурорів підвищить ефективність розслідувань і дозволить побачити всю картину корупційної схеми на рівні громади, області чи держави.

Такі підрозділи варто створити в різних категоріях розслідувань. Спеціалізація стимулювала би прокурорів поглиблювати свої знання та навички, аби вони ставали експертами і демонстрували найкращі результати роботи.

Три кроки для подолання корупційних схем

Щоб істотно знизити рівень корупції на місцевому рівні і навіть її побороти, необхідно вжити кілька заходів.

1. Зменшити роль чиновника під час проведення закупівель:

– позбавити чиновників можливості самостійно визначати очікувану вартість закупівель;

– усунути можливість прописувати додаткові умови, які обмежують кількість учасників закупівель, створити уніфіковані стандарти для участі підприємців у тендерах;

– розробити заходи, які б дозволили добросовісним підприємцям – учасникам закупівель – гарантовано отримувати плату за товар чи послугу за адекватний термін, наприклад, упродовж 30 днів після їх постачання.



2. Використовувати нові технології для аналізу корупційних ризиків, наприклад, штучний інтелект. Це допоможе розвантажити прокурорів у сотнях кримінальних проваджень у сфері розкрадання коштів чи корупційних злочинів. Цю можливість потрібно забезпечити на законодавчому та адміністративному рівнях.



3. Створити нову організаційну структуру і закріпити спеціалізацію за прокурорами. Це передбачає створення спеціалізованих відділів та усунення надбудов, які обтяжують роботу прокурорів. Потрібно змінити систему показників роботи правоохоронних органів, за якими оцінюють їх ефективність.

Такий комплексний підхід дасть змогу суттєво зменшити корупцію на місцевому рівні.