Ринок, який неможливо знищити ракетами

Третій рік українську економіку буквально випалює велика війна. Лягають цілі галузі. Наприклад, зараз ви багато читаєте про кризу в енергетиці – ворог розбив понад 80% потужностей ТЕС – та не всі розуміють, що це лише перша хвиля.

Слідом за ТЕС може зупинитись і вугільна промисловість, для якої теплова генерація була основним ринком збуту своєї продукції. Тим важливіше Україні зберегти і розвивати галузі, які війна не здатна знищити.

Одна з таких - ринок деревини. Адже інструментарій, завдяки якому він розвивається – це електронний сервіс торгівлі. Електронна хмара вище у всіх сенсах цього слова за ракети.

Трохи чистого фактажу про результати галузі з моменту, коли на нас напав ворог.

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Сервіс торгівлі пройшов мабуть один з найкардинальніших апгрейдів за свою історію існування: було спрощено процедури допуску до торгових майданчиків, збільшилась прозорість цін, ліквідність та можливість гарантованого виконання угод.

Сподіваюсь, що завдяки цьому учасники ринку вже відчули позитивні зміни на практиці.

Не важливо, ви молодий трейдер чи "тертий калач", в обох випадках перед прийняттям рішень про участь в конкретних торгах, вам потрібно спиратись на попередній досвід.

Розуміючи це, ми взяли за правило акумулювати дані про попередні торги. Таким чином, в вашому розпорядженні з’явилась аналітика.

До речі, ми вже бачимо, що ці зусилля оцінені. У 2023 році порівняно з 2022 роком кількості учасників та обсягів продажу необробленої деревини зросли на понад 80%.

Для прикладу, в абсолютних цифрах ці відсотки виглядають так: загальна кількість біржових аукціонів за напрямком "Необроблена деревина та пиломатеріали" у 2023 році перевищила 9,2 тис.

Обсяги продажів зросли на 80% - до понад 11 млн кубометрів. З них було реалізовано 10,7 млн кубометрів необробленої деревини загальною вартістю 26,2 млрд грн. За цей час реалізували 764,8 тисяч кубів пиломатеріалів на понад 2,6 млрд грн.

Якби державний бюджет міг розмовляти, він би вже давно сказав, що відчуває ці зміни на собі: додатковий дохід лісових господарств під час аукціонів на 1,5 млрд грн перевищив початкову вартість виставленої на торги деревини.

Біржова торгівля важлива не тільки цивілізованими конкурентними сервісами. Одночасно вона відіграє роль такого собі гаранта між учасниками угоди, адже її невід'ємною частиною є розділ про виконання контрактів сторонами.

Це питання теж прогресує. Було впроваджено правило супроводжувати виконання договору до самого відвантаження продукції. Ця новація теж знайшла підтримку практикою: впродовж 2022-2023 років відповідний показник зріс з 65% до 88%.

Наразі в Україні ліцензовано 4 біржі.

Якщо раніше ми казали, що біржова торгівля деревиною залишається одним з ключових інструментів відновлення лісового сектору України, то зараз все йде до того, що вона може сприйматись як інструмент розвитку цієї сфери економіки. Навіть під час війни. А тим більше після неї.

Складно сперечатись з аксіомою: відкриті торги дають можливість всім учасникам аукціонів бачити ціни та умови угод, а значить ринок приречений бути прозорим і чесним.