Доступ до фінансів під час війни: Які інструменти фінансування пропонує Ексім бізнесу

На сьогодні бізнес адаптувався, переорієнтувався і почав розвивати нові експортні шляхи сухопутними коридорами через країни Європи, але враховуючи, що в Україні триває повномаштабна війна, українським експортерам важливо мати дієвий механізм захисту від ризиків неплатежів та фінансових втрат, які є серйозним викликом для учасників міжнародної торгівлі.

Попри наявні загрози український бізнес має реальні можливості для розвитку та зростання. Енергетика, транспортна інфраструктура, аграрна промисловість — ці та інші галузі володіють значним потенціалом, який високо оцінюють як гравці ринку, так і міжнародні партнери України.

Банк першого вибору для експортерів та імпортерів

Укрексімбанк є лідером за обсягом кредитування та фінансування української економіки. Станом на 1 квітня 2024 року обсяг кредитного портфеля юридичних осіб нетто (з урахуванням резервів) склав 75,6 млрд грн (9% ринку), в тому числі 27,8 млрд грн в рамках спільних програм кредитування із міжнародними фінансовими організаціями (понад 50% ринку кредитів МФО, наданих банкам).

Ключовим пріоритетом діяльності для Укрексімбанку є утримання позиції Банку першого вибору для експортерів та імпортерів. Так, за підсумками 2023 року обсяг операцій Банку на ринку Форекс сягнув позначки $12,9 млрд.

За 2022–2023 роки Укрексімбанк надав фінансування понад 100 експортерам на загальну суму понад 12 млрд грн. Окрім цього, банк активно надає торговельне фінансування. Банк профінансував $330 млн угод з торговельного фінансування.

Які ж інструменти фінансування пропонує Ексім?

Укрексімбанк надає професійну експертизу та різноманітні форми підтримки фінансування експортних та імпортних операцій із залученням широкого спектру операцій, послуг та сервісів із торговельного фінансування та документарних операцій, здійснення яких (серед іншого) підтримується найбільшою серед усіх вітчизняних банків мережею іноземних банків-кореспондентів та співпрацею із провідними міжнародними фінансовими установами (як ЄБРР та МФК).

Укрексімбанк десятки років надає фінансову підтримку експортерам. Зокрема, передекспортне та постекспортне фінансування, тендерні гарантії, гарантії повернення авансового платежу та виконання контрактних зобов'язань, авізування та підтвердження експортних акредитивів.

Передекспортне та постекспортне фінансування

Передекспортне фінансування – це цільове фінансування, спрямоване на надання коштів для майбутнього придбання сировини, виробництва або закупівлі товарів.

Завдяки передекспортному фінансуванню український експортер отримує кошти для виробництва, доукомплектування або закупівлі товарів, які будуть експортовані за вже укладеним договором із закордонним замовником.

Таке фінансування дає змогу експортеру розширити виробничі потужності задля виконання нових експортних контрактів, а кредит погасити вже після надходження грошей від експортних поставок.

Своєю чергою постекспортне фінансування дозволяє експортеру відвантажити продукцію із відстрочкою платежу, й у разі потреби - отримати виручку швидко після відвантаження продукції, надавши документи за акредитивом в Укрексімбанк, й не чекаючи перерахування валюти іноземним покупцем у дату, як це передбачено умовами контракту.

Таким чином Укрексім може фінансувати експортера на суму відвантаженого ним товару за акредитивом, беручи на себе ризик іноземного банку й "чекаючи" розрахунку покупцем замість клієнта.

Це рішення дозволяє експортерам не лише закривати "розриви" ліквідності, але й пропонувати іноземним покупцям відстрочку платежу, що особливо актуально в умовах війни.

Важливим є й те, що Банк також допомагає експортерам із консалтингом, зокрема підготовкою контрактів та структуруванням схем розрахунків та фінансування.

Передімпортне та постімпортне фінансування

Не обходить Укрексімбанк своєю увагою й імпортерів, пропонуючи їм свою фінансову підтримку.

Передімпортне фінансування постачання обладнання, технологічних ліній й інших видів продукції, вироблених за кордоном. Завдяки такому фінансуванню українське підприємство одержує від Банку додаткові кошти для здійснення розрахунків із іноземним постачальником за товари/послуги/сировину, які ще не поставлені в Україну і необхідні імпортерові, щоб завершити поточний виробничий цикл.

Клієнт не витрачає обігові кошти на авансові платежі постачальникам з-за кордону завдяки тому, що Банк спільно з партнерами фінансує оборотний капітал імпортера для здійснення таких авансових платежів.

У випадку, якщо клієнт потребуєте фінансування для завершення й оптимізації виробничого або торгівельного циклу, але вже після перетину закупленим імпортним товаром кордону (потребує відстрочення платежу за імпортний товар/роботи/послуги), Укрексімбанк надає постімпортне фінансування, а саме — відкриває кредитну лінію та укладає Угоду про відкриття непокритого підтвердженого акредитива із постімпортним фінансуванням.

Український імпортер в такому разі має змогу розрахуватися за поставлений товар на за передплатою або після перетину кордону, а коли йому буде зручно й з огляду на свої грошові потоки.

Торговельне фінансування від Укрексімбанку — це можливість як мінімізувати ризики при проведенні зовнішньоекономічних операцій підприємствами, пов’язаних із рівнем довіри між контрагентами, так й оптимізувати витрати, які пов’язані з розрахунками із іноземними партнерами.

EXIM Trade Pro – зручна платформа для бізнесу

В березні 2024 року для посилення знань серед українських експортерів та імпортерів державний Укрексімбанк створив Платформу EximTradePro, яка спрямована на спрощення доступу підприємств до зручних, вигідних та ефективних інструментів торговельного фінансування.

Завдячуючи платформі пришвидшується обмін інформацію із банком, надаються фахові інтерактивні консультації й підбирається оптимальний інструментарій фінансування. Усе це сприяє інтеграції українських підприємств до динамічного світу міжнародної торгівлі.

EXIM Trade Pro підкреслює головні переваги участі Укрексімбанку в їх фінансуванні експортерів: розгалужена мережа банків-кореспондентів; якісне структурування угод; можливість надавати "великі чеки"; наявність додаткового фінансового ресурсу, який Банк отримує від партнерів – міжнародних фінансових організацій: ЄБРР, МФК в межах їх програм із торговельного фінансування;та імпортерів: авансування платежів постачальникам банком; ретельна перевірка документів постачальників; зниження ризиків непостачання (адже оплата здійснюється лише за фактом виконання продавцем умов акредитива); доступ до фінансування контрактів за участі міжнародних фінансових організацій та іноземних банків; консультаційна підтримка клієнта на всіх етапах угоди.