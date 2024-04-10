Навіщо державі Земельний банк і як він буде працювати

У 2023 році стартував проєкт "Земельний банк" (ЗБ), який реалізує Фонд держмайна. Він є одним з пріоритетів фонду на 2024 рік. Земельний банк – це важлива складова впровадження земельної реформи. Реалізація проєкту підвищить ефективність використання державних сільськогосподарських земель.

За новим механізмом, їх здаватимуть в оренду через відкриті, конкурентні онлайн-аукціони в системі "Prozorro.Продажі". Усі ці угіддя будуть консолідовані саме в Земельному банку. Продавати їх розпорядник не матиме права.

У ЗБ поступово передадуть окремі державні землі. Їх загальна кількість в Україні наразі оцінена 805,5 тис га, з яких 386 тис га перебувають в управлінні ФДМ.

Фінансовий ресурс від оренди може досягти мільярдів гривень на рік. Це матиме позитивний економічний ефект: стимулюватиме розвиток агробізнесу та появу підприємств, які платитимуть більше податків та створюватимуть робочі місця.

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Які землі передаються в оренду

Уже відомо, які угіддя увійдуть до першого пулу тих, що ЗБ запропонує для оренди. Це будуть понад 100 тис га земель держпідприємств, підпорядкованих ФДМ, і ці ділянки мають бути внесені в Держгеокадастр. Однак остаточні рішення щодо переліку земель, які перейдуть до ЗБ, ухвалить Кабмін за поданням ФДМ.

Паралельно готується другий пул земель, які будуть запропоновані для оренди. Іде верифікація, вирішуються питання, пов’язані з цими земельними ділянками.

Державні землі, які можуть бути передані для оренди, розташовані по всій Україні. Звісно, угіддя, розташовані на окупованих територіях або в зоні бойових дій, у найближчій перспективі орендувати не вийде. Щодо ділянок, забруднених мінами чи залишками боєприпасів, ухвалюватимуться окремі рішення.

Які проблеми вирішуватиме Земельний банк

Протягом десятків років в Україні тривало неефективне управління більшістю державних аграрних земель. За цей час там вкорінилися корупція та незаконні схеми передавання угідь зацікавленим особам та компаніям. Усупереч спротиву груп впливу, які не хочуть втрачати незаконні доходи від земельних ресурсів, реформа та створення ЗБ мають поступово вирішити проблеми цього ринку.

Наразі триває значна кількість судів з приводу незаконного вилучення землі в державних підприємств. Ці угіддя потрібно повертати в державну власність і ФДМ у співпраці з органами прокуратури працює над цим. Після успішного завершення справ потрібно буде визначати стан та подальшу долю цих угідь.

Діяльність Земельного банку має стимулювати залучення інвестицій в агросектор України та розвиток підприємств. Проведення аукціонів допоможе формувати здорову та чесну конкуренцію в справі оренди державних сільгоспземель.

Вартість оренди ділянок визначатиме ринок. За законом, вона не може бути меншою за 12% від її нормативної грошової оцінки. Стартова ціна угідь у регіонах буде різною, але в середньому становитиме 3-4 тис грн за га на рік. Однак за результатами аукціонів вартість прав на суборенду може зрости в кілька разів. Це залежатиме від попиту на ділянку, її розташування, логістики поруч, якості ґрунту.

Гроші, отримані від оренди державних земель, будуть спрямовані до бюджету та допомагатимуть забезпечити військові потреби України. Тож проєкт Земельного банку матиме потужний економічний та антикорупційний ефекти.