Як врятувати енергетику України від знищення. Єдиний варіант

Навіть оптимісти зрозуміли, що війна затяжна, на роки. Переможе той, хто швидше виснажить ресурси супротивника. І, станом на зараз, це точно не ми…

Дивна ситуація. Живемо у 21 сторіччі. Інформація легкодоступна, навіть до бібліотеки не треба йти, все є в інтернеті. Але цілком очевидні речі українські влада і суспільство ігнорують.

Відсутність палива і електричної енергії паралізують економіку, повільно вбивають мирне населення, знекровлюють армію і неминуче ведуть до поразки і завоювання.

Згадаємо Другу світову. Японські історики пояснюють рішення про напад на американський Перл-Харбор і початок американо-японської війни американськими обмеженнями постачання палива Японії.

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Німеччина не мала доступу до нафти, тож була вимушена виробляти бензин екзотичним шляхом газифікації вугілля і найжорстокіші битви на території України вже тоді точилися заради доступу до нафти в Азербайджані.

В сучасному світі без палива і електроенергії тривалий час чинити спротив завоюванню не вийде. Зараз ситуація йде за найгіршим для нас сценарієм. Україна швидко прямує до поразки.

Останні атаки росіян засвідчили суттєву зміну тактики атак. Росіяни накопичили більше засобів ураження і наносять концентровані удари різними типами ракет і дронів по одному об'єкту.

Якщо удар йде по провінційній тепло- або гідроелектростанції одночасно дронами, крилатими ракетами та балістичними ракетами (у тому числі гіперзвуковими класу повітря-земля) – якби добре не працювали українські ППО та ВПС – об’єкт буде уражено…

Раніше вони здебільшого намагалися знищити вузли трансформації та передачі енергії і 90% атак спрямовували на обʼєкти системного оператора НЕК "Укренерго". Зараз вони послідовно знищують безпосередньо генерацію енергії.

Чому так? Питання риторичне. Росіяни сподівалися завоювати Україну з малоушкодженою територією і економікою. ЗСУ примусили ворога змінити стратегію.

Вони намагатимуться зробити нашу землю непридатною для нормального існування. Вони пішли знищувати все, до чого можуть дотягнутися.

Наступної зими без електроенергії і опалення залишаться мільйони українців, буде частково паралізовано промисловість і транспорт. Основне питання – це час на відновлення пошкодженого і, взагалі, сенс цього відновлення.

За останній час ЗМІ повідомляли про атаки на Криворізьку ТЕС, Придніпровську ТЕС, Бурштинську ТЕС, Ладижинську ТЕС, Добротвірську ТЕС, Харківську ТЕЦ-5, Харківську ТЕЦ Есхар, Зміївську ТЕС, Калуську ТЕЦ, ДніпроГЕС, Середньодніпровську ГЕС та Кременчуцьку ГЕС.

Канівську ГЕС зруйновано раніше. Як і електростанції "Донбасенерго". Найбільшу Запорізьку АЕС захоплено, майже без спротиву, два роки тому. Звісно ж, цей перелік не вичерпний.

Більшість з атак, на жаль, досягли часткового або повного успіху. Багато котлів та генераторів ТЕС, ТЕЦ і ГЕС знищені фізично і не підлягають відновленню або потребуватимуть дуже довгострокових ремонтів тривалістю 1-3 роки.

Можна стверджувати, що росіяни поставили за мету фізично знищити всю традиційну генерацію ДТЕК, ПАТ "Укргідроенерго", ПАТ "Центренерго" і, з великою ймовірністю, досягнуть своєї мети. Поки що вони не атакують безпосередньо лише три атомні станції НАЕК "Енергоатом", але це питання часу коли знову спробують уразити енергетичні мережі навколо них.

Також покидьки почали бити по сховищах газу, що становить додаткову небезпеку, бо якщо буде зруйновано системи передачі газу, то неушкоджені ТЕЦ міста Київ також не зможуть працювати.

Що це означає для нас всіх? Атомна енергетика виробляє більшість енергії в країні, але потужність її виробництва не може бути регульованою.

Тож зараз, коли росіяни фактично вже наполовину знищили і ближчим часом доб’ють усю маневрову гідро і теплову генерацію, рівень завантаження атомної також доведеться знижувати. Це, в свою чергу, зупинить економіку.

Поки що найменше постраждали об’єкти у Києві, бо він найкраще прикритий ППО, але Харків, Запоріжжя, Суми та інші великі міста наступної зими залишаться без опалення і забезпеченими електроенергією, можливо, на три години на добу. Справжній геноцид попереду.

А тепер головне. Відновлення традиційної генерації у попередніх масштабах і не можливе і не доцільне!

По-перше, одразу після або під час відновлення ці об'єкти буде знищено повторно, загинуть будівельники та енергетики. По-друге, відновлення займатиме роки. Таке високотехнологічне обладнання як парова турбіна, будується під замовлення 9-12 місяців і потребує складного процесу проєктування, монтажу, пуску і налагодження.

Що робити аби збільшити наші шанси на виживання?

1. Відправити у відставку всіх і, бажано, судити частину нинішніх очільників енергетичної галузі. Мова про склад регулятора НКРЕКП, керівництво Міністерства енергетики і піару, НАЕК "Енергоатом". Змінити голову парламентського комітету ПЕК. Наразі ми маємо системне свідоме доведення енергетичної галузі до кризового стану, спотворення ціноутворення, договірну торгівлю, зупинку всіх інвестицій в енергетику, піар на крові та відсутність реального плану дій.

2. Терміново скасувати пільговий тариф для населення і всі "прайскепи" (цінові обмеження) на ринку електроенергії, як на ринку генерації так і допоміжних послуг. Нехай ринок визначає вартість енергії і вона виросте, але вона, принаймні, буде... Для малозабезпечених родин вводиться адресна грошова субсидія на рахунок.

3. Зупинити добудову нових блоків АЕС на період війни. Всі 100% прибутку атомної генерації направляти до бюджету України.

4. Провести тріаж ще діючої традиційної генерації і ті об'єкти, де суттєво уражене основне генеруюче обладнання, полишити замороженими, не витрачати час і ресурси на відновлення.

5. Зупинити видобуток енергетичного вугілля, бо не буде кому його спалювати. Працівників шахт перенаправити на оборонні роботи.

6. Захистити гідроакумулюючі станції та залишки маневрової теплової генерації по максимуму ППО, навіть ціною зменшення захисту цивільного населення. Пишу це, а перед очима стоїть картинка, де уламок ракети 3 дні тому вщент зруйнував будівлю в 200 метрах від школи, де вчаться мої діти.

7. Прем'єр-міністру і новому керівництву Мінпаливенерго провести швидкі перемовини з усіма приватними гравцями на ринку відновлюваної енергії та підписати угоди, забезпечити 100% погашення старих заборгованостей на ринку ВДЕ за умови спрямування коштів на встановлення нових BESS систем (накопичення енергії), СЕС, ВЕС, біотец, та мобільних котелень протягом ближчих 6-12 місяців.

Завдання - побудувати протягом року 2 Гвт акумуляторних BESS систем одиничною ємністю 5-20 Мвт, розпорошених на 250-300 окремих проєктів. Ціна питання у 700 млн дол США цілком підйомна, як і терміни, якщо почати прямо зараз.

Завдання – побудувати 1.5-2 Гвт додаткових потужностей ВДЕ, розпорошених на 100-200 окремих проєктів.

Завдання – побудувати 0.5-1 Гвт газопоршневих, газотурбінних, турбодетандерних установок генерації енергії.

8. Завдання місцевій владі населених пунктів з централізованим теплопостачанням – змиритися з тим, що централізоване теплопостачання від великих ТЕЦ буде знищене.

Максимізувати ККД районних менших котелень. Попередити мешканців будинків, про необхідність встановлення індивідуальних або мобільних котелень і залучити до цього бізнес. У деяких випадках – здійснити примусове переселення.

9. Системному оператору "Укренерго" надати свободу дій і фінансову спроможність для розбудови додаткових інтерконекторів для збільшення перетоків з рештою країн ENTSO-e та швидкого приєднання нових проєктів ВДЕ та накопичувачів.

10. Регулятору НКРЕКП змінити формулу плати за приєднання. Зараз формула включає лінійну складову і нова генерація намагається побудуватися максимально близько до трансформаторів обленерго / "Укренерго". Натомість, зайві 500 метрів відстані краще захистять від влучань. Скасувати на півтора роки плату за резервування потужності.

11. Нафтогазу", Оператору ГТС, приватним видобувникам газу надавати умови на приєднання газопоршневих, газотурбінних, турбодетандерних установок генерації енергії приватним компаніям і дозволити будівництво на своїх землях, можливо у якості державно-приватних партнерств.

Прибрати норму закону про обов’язковість переважної частки власності у ДПП. Українській державі ніхто не довіряє, контрольну частку повинен мати приватний інвестор.

12.Заборонити правоохоронцям сунути свій корумпований ніс у якість оформлення землі і дозвільної документації для нового будівництва. Один запит прокурорів уповільнює процес на місяці. Скасовуються так само на півтора роки екологічні процедури оцінку впливу на довкілля.

13. Поросити союзників із ЄС та США інвестувати в українську енергетику та надавати військові страховки дрібним проєктам розподіленої генерації.

Президент України і Верховний головнокомандувач зараз, вочевидь, оновлює свою команду і змінює людей на провалених напрямках. Енергетичний "фронт" тотально програно за всіма напрямками, окрім відновлення мереж "Укренерго" та їх фізичного захисту ППО та бетоном.

Ми або змінимо стратегію розбудови енергетики прямо зараз, або програємо війну.

Якщо систематизувати мої пропозиції щодо енергетики, то пропоную формулу взаємодії влади, бізнесу, громадян. Всі усвідомлюють неминучий пи.дець і припиняють виховувати один одного.

Влада дає бізнесу повну свободу дій, прибирає корумпованих керівників галузі і скасовує штучно створену кризу платежів, але при цьому, вимагає від бізнесу особистих майнових гарантій і кинути всі ресурси на розбудову нової мережі розподіленої малої генерації.

Уроди "з-за поребрику" втомляться ракети виробляти. Зграя з 20 вовків завжди переможе найбільшого ведмедя.