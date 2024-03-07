Як працює безкоштовний сервіс оцінки нерухомості

За 2,5 року роботи сервіс згенерував майже 2,8 млн довідок. У 2021 році він працював лише в другому півріччі і надав понад 860 тис довідок.

У 2022 році через початок великої війни багато процесів в Україні уповільнилося чи стало на паузу, запитів на оцінку було менше і протягом року сервіс згенерував близько 500 тис документів. У 2023-му цей показник сягнув 1,4 млн довідок.

Зараз щомісяця користувачі за допомогою сервісу ФДМ формують близько 120 тис довідок. Більшість документів генерують з довідковою метою. Найчастіше користувачі оцінювали житлову нерухомість (55% від усіх запитів), 35% стосувалися земельних ділянок, 10% – нежитлової нерухомості.

Водночас електронні довідки від ФДМ про вартість земельних ділянок під час купівлі-продажу використовували активніше, ніж довідки про вартість об'єктів нерухомості (тут власники частіше замовляли послуги оцінювачів).

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Найактивніше оцінювали майно в Дніпропетровській, Київській, Одеській та Львівській областях. Це перелік традиційно розвинених регіонів з високою діловою активністю, густотою населення та попитом на нерухомість.

У більшості регіонів заходу України останнім часом небагато пропозицій щодо продажу майна, а у прифронтових чи фронтових областях відсутній попит. З огляду на це в окремих регіонах кількість запитів у рази нижча, ніж у лідерів.

Цікавий факт: серед електронних довідок від ФДМ, які використали при реєстрації правочинів, 80% сформовані не власниками нерухомості, а нотаріусами чи оцінювачами. Тобто замовники оплачують роботу, яку вони могли б зробити самостійно і безкоштовно. Фонд навіть отримує скарги на таких посередників.

Як отримати довідку

Електронну довідку від ФДМ можна отримати безкоштовно у власному кабінеті сервісу. У нього потрібно увійти за допомогою цифрового ключа.

У кабінеті слід обрати поле "Нова довідка" та внести дані про об'єкт оцінки. Серед них – назва, вид, тип (обрати із запропонованих), площа, рік введення в експлуатацію, поверховість. Перелік даних залежить від виду майна.

Також потрібно вказати повну адресу та додаткову інформацію, якщо оцінки потребує лише частина об'єкта. У кінці натиснути "Друк" та отримати документ з автоматично розрахованою вартістю. Кожен може скористатися детальною інструкцією для проходження всіх кроків.

Довідки, які згенерував користувач, зберігаються в його кабінеті. Кожна має автоматично присвоєний унікальний реєстраційний номер. Довідкою можна скористатися протягом 30 днів від дати створення.

Як працює сервіс та які виклики долає

За понад два роки роботи сервісу в користувачів виникали питання щодо його роботи. Наприклад, за якими критеріями автоматично формується вартість об'єкта? Чи обов'язково користуватися отриманою довідку, якщо не згоден з її результатом? Як впливає війна на функціонування сервісу і чи розвивається він?

Щодо визначення вартості. Джерела інформації встановили Податковий кодекс та "Порядок роботи єдиної бази даних звітів про оцінку". Зокрема, сервіс враховує відкриті джерела даних, а також відомості про ціни, зазначені в договорах купівлі-продажу об’єктів нерухомості та внесені нотаріусами до єдиної бази.

Після початку великої війни на ринку нерухомості помітно знизилася активність. Відповідно масив даних, на базі яких сервіс автоматично формує вартість об'єкта, теж зменшився. Також у багатьох відкритих джерелах досі є застарілі дані, згенеровані до лютого 2022 року. Усе це впливає на коректність роботи системи.

Також оціночна вартість не враховує індивідуальні особливості (стан, ремонт) нерухомого майна, тобто усереднює цей показник. Однак отриману довідку не обов'язково використовувати при продажі об'єкта. Власник має право звернутися до оцінювача, який враховує додаткові критерії для визначення вартості майна.

Якщо встановлена оцінювачем вартість об’єкта більш ніж на 25% відрізняється від визначеної автоматично, то такий звіт потрібно рецензувати. Якщо документ оформлений професійно, запитань до нього не буде. За даними ФДМ, 95% направлених на рецензування звітів отримують позитивне рішення.

Деякі проблеми створюють користувачі. Є випадки, коли вони свідомо вносять у систему неправдиві дані, щоб зменшити вартість свого майна і відповідно суми податків. Це відповідальність людей, які користуються сервісом.

Одна із змін у роботі сервісу, повʼязана з війною, – неможливість автоматично оцінити об'єкти на окупованих територіях. ФДМ попереджає, що для правочинів щодо такого майна потрібно надавати рецензований звіт про оцінку.

Фонд створив та запустив систему автоматизованої оцінки завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). З часу старту її роботи у 2021 році програмне забезпечення не оновлювалося через відсутність фінансування з держбюджету. Звісно, наразі наша країна має більш нагальні запити щодо безпеки та оборони і витрати спрямовані в першу чергу на це.

Водночас ФДМ розробив загальні вимоги щодо модернізації сервісу з урахуванням поточних реалій. Нині триває пошук фінансування для оновлення програмного забезпечення і вдосконалення роботи інструменту.

Це допоможе власникам майна безкоштовно отримувати якісніші документи щодо його оцінки, а державному бюджету – системно наповнюватися податками від операцій з нерухомістю чи земельними ділянками.