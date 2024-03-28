Як виявити корупцію в будівництві

Повоєнне відновлення України буде супроводжуватись будівельним бумом. Це очевидно, зважаючи на кількість зруйнованих об’єктів та чіткий курс влади build back better ("відбудувати краще, ніж було").

Тож в країну рине небачений обсяг коштів від міжнародних партнерів, донорів, інвесторів тощо. І ці кошти можуть стати ласим шматком для корупціонерів.

Аби запобігти розкраданню бюджетних, донорських, кредитних та інвестиційних коштів, потрібен суворий громадський контроль за процесами відбудови нашої країни. В тому числі – за будівельними тендерами.

Нещодавно на тренінгу, організованому Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, відомий журналіст-розслідувач, викривач корупційних схем Юрій Ніколов поділився порадами, як викрити корупціонера просто за ноутбуком.

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Тренінг проходив в рамках проєкту "Контроль витрат на відновлення", що впроваджують Центр економічної стратегії, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій та ГО "Технології прогресу" за підтримки Європейського Союзу.

Покрокова інструкція з перевірки будівельних тендерів:

1. Заходимо на сайт з публічних закупівель prozorro.gov.ua, вибираємо вкладку "Тендери". Обираємо регіон або замовника, якщо цікавить конкретна організація.

2. У розділі "код ДК 021:2015" вводимо код для будівельних робіт 45000000-7. Можна також шукати за ключовими словами "ремонт" або "будівництво", але тоді пошук буде неповний, адже пошук буде проводитися по назвах тендерів, а кожен замовник прописує назву тендеру так, як вважає за потрібне.

3. Обираємо опцію "Завершені тендери", оскільки нас цікавлять ті, де вже відібрали підрядника.

4. Обираємо необхідний тендер (підказка: що більша сума тендеру, то "цікавішим" для моніторингу він може бути). Ми обрали для моніторингу ось цей тендер:

5. Перевіряємо кількість учасників тендеру. Якщо він один (а під час війни дозволено проводити тендери з одним учасником) і при цьому запропонована переможцем сума майже не відрізняється від очікуваної вартості тендеру, яку початково закладав замовник, то це може бути ознакою, що конкурс проводили під конкретну компанію.

Звичайно, учасників може бути й більше, але загалом, якщо в підсумку сума договору не суттєво відрізняється очікуваної вартості – треба звернути увагу на такий конкурс.

6. У розділі "Тендерна пропозиція учасника", який переміг, шукаємо кошторис, який він пропонував на тендер. Чому не в договорі? Тому що суми там часто не прописуються або прописуються, але без деталей. Тоді як саме конкретні деталі по вартості матеріалів та робіт, яку підрядник заклав у свою пропозицію, нас цікавлять.

Це випадаюче вікно, в якому знаходяться всі документи, які підрядник подавав на тендер. Кожен учасник тендеру називає свої документи на власний розсуд. Тож тут ви можете побачити і назви "2837", і "до уваги". В таких випадках доведеться прошерстити всі документи, які подавав учасник.

У нашому випадку знайти потрібний документ досить легко: він названий "ДЦ - Договірна ціна з додатками". Швидше за все там можна буде знайти кошторис, який учасник подавав на цей тендер.

7. У кошторисі шукаємо розділ або документ з назвою "Відомість ресурсів витрат підрядника". Будматеріали – те, на чому найчастіше "нагрівають руки" корупціонери.

8. Перевіряємо вартість матеріалів (арматура, бетон, плитка тощо). Пам’ятаємо, що вартість у відомості розділена за категоріями: окремо – ціна матеріалу за одиницю та за весь обсяг, окремо – транспортування, окремо – зберігання. Всі ціни вказані без ПДВ!

9. Шукаємо аналогічний товар в будь-яких інтернет-магазинах (Епіцентр, АТБ, Фора, Розетка, Hotline), але не на сайтах-агрегаторах ціни, оскільки виставлені там ціни можуть бути сильно занижені і не відповідати дійсності.

Базові ресурси для порівняння цін на будматеріали:

Проводи – Укрпровід https://ukrprovod.com.ua/uk

Бетон – місцеві виробники і завод Ковальської https://beton.kovalska.com/price-list/

Арматура – НІРІ https://prices.dorndi.org.ua/sum/ і Метінвест https://metinvest-smc.com/ua/catalog/sortovoy-i-fasonnyy-prokat/

Електроапаратура - "All Electro" https://allelectro.com.ua/shop/

Труби - "Трубполімергруп" https://svarochniy-apparat.com.ua/ua/truba/ "Євротрубпласт" https://etp.com.ua/f/upf/1/15.pipe-pe100_08.01.24.pdf

Будматеріали для дорожнього будівництва https://prices.dorndi.org.ua/sum

10. Порівнюємо вартість в інтернет-магазині або на сайті постачальника із вартістю у нашому тендері. Різниця у 10-15% ще не свідчить про порушення, але перевищення від 20% – вже привід задуматися.

Ну а якщо ціна товару в тендері вища за ринкову на 50% – перед вами "чудовий" зразок корупції на публічних закупівлях і варто бити на сполох.

Варто пам’ятати, що часто порушники вказують у кошторисі матеріали без специфікації (для прикладу – тротуарна плитка, пластикові вікна тощо). Такі категорії важко порівнювати з товарами в інтернет-магазинах, на сайтах постачальників, адже невідомо, якою саме буде плитка, якої якості будуть вікна. Тож не підставляйтесь: беріть виключно порівнювані товари.

Запис вебінару Юрія Ніколова з реальними прикладами викриттів корупції дивіться за посиланням.