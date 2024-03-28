ПДВ для страхових агентів: нерівні умови та невизначений економічний ефект

Міністерство фінансів України підготувало зміни до Податкового кодексу, які стосуються оподаткування страхової діяльності в Україні і винесло їх на обговорення.

Фахівці Ліги страхових організацій України, проаналізувавши запропоновані зміни, дійшли висновку: всупереч задекларованій меті — "створення сприятливих умов для ринку страхування" — створюються саме несприятливі умови для роботи страхових агентів.

Законопроєкт вносить зміни до окремих положень Кодексу в частині податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб тощо. Проте ці зміни для страхових агентів створюють щонайменше нерівні умови оподаткування з іншими посередниками на ринку, наприклад, із страховими та перестраховими брокерами.

Після ухвалення запропонованих змін послуги страхових агентів підпадатимуть під оподаткування ПДВ (в чинній редакції ці послуги не оподатковувалися ПДВ).

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За інформацією ЛСОУ, агентські винагороди на страховому ринку (оплата за послуги, пов’язані з укладанням та/або пролонгацією договорів страхування) у 2023 році становили більше 10 млрд грн. Це майже чверть від валових страхових премій. Дві третини агентських винагород отримують фізичні особи-підприємці.

Але запропоновані Мінфіном зміни в оподаткуванні податком на додану вартість послуг страхових агентів, на наш погляд, не узгоджуються із загальними підходами щодо оподаткування послуг посередників на фінансових ринках – інші фінансові послуги та комісійні виплати фінансових установ (комісії банків, винагорода страхових брокерів тощо) не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість.

Окрім цього, загальний економічний ефект від запропонованої норми не буде високим внаслідок зменшення бази оподаткування податком на прибуток підприємств: мінус 600 млн грн податку на прибуток.

Як результат, це спричинить додаткові річні витрати страховиків до 500 тис. грн на одну страхову компанію, а це близько 50 млн грн для всіх страхових компаній, тому що потрібна буде додаткова штатна одиниця бухгалтера для забезпечення податкового обліку та звітності.

І насамкінець, – запропоновані норми не відповідатимуть міжнародним зобов’язанням України на шляху до Європейської інтеграції, зокрема Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Останній пункт вимагає особливої уваги. Так, в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачені певні зобов’язання нашої держави, у тому числі, щодо оподаткування страхової галузі.

Відповідно до Додатку цієї Угоди, Україна зобов’язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у встановлені терміни. Окремо прописані пункти виконання Директиви про спільну систему податку на додану вартість.

Положеннями цієї Директиви, а саме ст.135 встановлено, що "держави-члени повинні звільняти від оподаткування такі операції: …операції страхування та перестрахування, включаючи пов’язані з ними послуги, які надають страхові брокери та страхові агенти…".

Ліга страхових організацій України та Асоціація Страховий бізнес звернулись з листом до Мінфіну, Мінекономіки, Держпідприємництва та Національного банку з пропозицією не створювати дискримінаційні умови для діяльності страхових агентів та не оподатковувати податком на додану вартість посередницькі послуги, пов’язані з реалізацією страхових та перестрахових продуктів будь-якими страховими посередниками.

Також ми звернулась також до Комітету ВРУ з питань інтеграції України до ЄС з проханням надати оцінку відповідності законопроєкту в частині оподаткування ПДВ послуг страхових агентів міжнародно-правовим зобов’язанням України.

Сподіваємось, що органи державної влади врахують вищенаведені аргументи і для ринку страхування, у тому числі страхування воєнних ризиків, не створюватимуться додаткові бар’єри в складний для України час.