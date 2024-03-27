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Три ключові тенденції ринку нерухомості України в 2024 році

Три ключові тенденції ринку нерухомості України в 2024 році

Попит на нерухомість в Україні відновлюється. Якими є нові запити покупців?
Середа, 27 березня 2024, 19:44
Олександр Насіковський
cпіввласник групи компаній DIM

Попри панівну невизначеність і розмаїття можливих сценаріїв розвитку подій, пов’язаних як з чорними лебедями війни, так і ринковими факторами сталості та готовності пройти другий етап страт-тесту на виживання, вже зараз я бачу низку тенденцій та трендів, які визначатимуть розвиток ринку на найближчу перспективу. 

Це маркери, які пов’язані зі споживчими очікуваннями, рівнем та потенціалом глибини попиту, а також самим продуктом. 

Відновлення інвестиційного попиту з поправкою на "але"

Станом на початок 2024 року, за даними НБУ, українці тримають на руках 764 мільярди гривень, що в еквіваленті дорівнює майже $20 млрд. 

Зауважу, що це заощадження лише в гривні, які за різними оцінками, становлять лише третину від усіх заощаджень - готівка в доларах, валютні депозити, ОВДП у валюті. За останніми підрахунками Нацбанку, це понад $100 млрд.

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Переконаний, що тримати гроші законсервованими тривалий час більшість не наважиться, адже добре розуміє основоположне правило фінансової грамотності: гроші мають працювати на тебе.

Вже з кінця літа 2023 року ми почали фіксувати певне пожвавлення інвестиційного попиту на первинному ринку. Звичайно, далеко не в бажаних обсягах і масштабах: будьмо відверті, зараз в структурі попиту інвестиційний по ринку сягає 10%. 

Тобто маємо падіння фактично в 4 рази від довоєнних показників. Однак інвестиційні угоди є. Незважаючи на воєнні ризики, несприятливі геополітичні прогнози і так далі, інвестори готові повертатись на ринок.

Але чи ринок готовий до їхнього повернення? Справа в тому, що є два "але". Перше стосується вимивання ліквідних концептів і форматів ЖК, які приваблюють увагу потенційних інвесторів в першу чергу. 

Йдеться про формати поліфункціональний кластер, еко-місто і багатофункціональний комплекс за концепцією 15-хвилинного міста. Друге "але" про прийнятні темпи будівництва і реальну динаміку на майданчиках. 

Те, що будується прийнятними темпами і має високий потенціал ліквідності (характеристики локації, концепції, інфраструктурного наповнення, варіативну лінійку планувальних рішень, високий рівень сервісу та гнучкі умови та фінансові інструменти купівлі), немає проблем з увагою і від інвесторів, і від кінцевих споживачів. 

Все решта, навіть якщо за задумом концепт був непоганим, втрачає свою цінність на фоні заморожених робіт і опущених кранів. А це десь до 40% об’єктів, запущених до початку повномасштабного вторгнення, по Україні, давайте по-чесному. 

І ось ключовим, як на мене, буде питання: чи зможе ринок в умовах обмеженого кінцевого попиту, а саме він є ключовим для галузі, не просто наростити темпи будівництва, але й вивести нові якісні концепти та формати, здатні поживавити професійних інвесторів. 

Запит на диверсифікацію нерухомості

Життєздатна ліквідна концепція продукта в девелопменті - основа, щоб пережити майже будь-який шторм. Якщо ти відповідаєш критеріям більшої частини своєї цільової аудиторії щодо локації, транспортної доступності, інфраструктурного наповнення, а саме продуманого просторового зонування відповідно до життєвих сценаріїв мешканців, грамотно підібраного tannet mix і функціональних планувальних рішень під комерцію зі змішаною формою управління (щось девелопер продає, а якісь стратегічні лоти залишає в своєму управлінні і шукає потрібних саме тут орендарів), різноманітних функціональних зон та об’єктів на території, що створюють екосистему для життя, то перший етап в боротьбі за увагу платоспроможного покупця виграти не важко. 

Другий вже стосуватиметься, власне, індивідуальних особливостей: естетичного сприйняття екстер’єрних та інтер’єрних рішень, варіативності лінійки планувальних рішень з продуманою ергономікою і, безперечно, гнучкої системи фінансових стимулів - від фіксації курсу гривні, дисконтів та спецумов до тривалого розтермінування понад 3 роки зі зниженим авансовим платежем.

Однак вже стає помітно, що суттєво зростає запит диверсифікований продукт. Йдеться передусім про апарт-формати в складі житлових комплексів під управлінням досвідчених операторів, тож людина фактично купує дохідний бізнес, сервісну складову і водночас може користуватись екосистемою всього комплексу. 

За умови грамотного управління, зокрема щодо наповнюваності апартів резидентами і цінової політики, середня дохідність в київському регіоні (Київ та передмістя) може становити від 8 до 12% річних в доларах.

Сервіс як базова потреба

Ринок - і покупці, і системні девелопери - вже прийняли той факт в більшості, що продукт в нерухомості не обмежується квадратними метрами корисної житлової площі.

Передусім це наповнення проєкту, яке закладається на етапі вибору локації, концепції і формату і реалізується безпосередньо на кожному етапі будівництва. 

Це про продумане зонування території, вміння вписати комплекс в урбаністичний чи природній ландшафт, архітектурні рішення, естетику екстер’єрів та інтер’єрів, систему інфраструктури, яка б не тільки відповідала, а й формувала попит, відтак приваблювала б бізнес і робила комплекс соціальною домінантою району, про уміння планувати приватний та соціальний простір в межах нової забудови, про енергетичну незалежність та ком’юніті. Усе це про реальний запит від покупця сьогодні.

Тепер до строкатого переліку цих речей яскраво додається потреба у сервісі. Йдеться про ком’юніті-центри з різними функціями для мешканців: коворкінг, наприклад, з альтернативними джерелами енергії та безперебійним інтернетом, зону конференц-руму, дитячий клуб, wellness-складовою і так далі. Усе, що створює додану вартість життя саме тут.

Вважаю, що у найближчій перспективі запит на таку персоніфікацію життєвого простору буде лише зростати: власний дім стає не просто базовою потребою, а територією захисту і комфорту. Особливо в тих умовах, в яких нам усім доводиться жити нині.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
нерухомість будівництво
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