Закупівлі продуктів — лише через Prozorro Market

З 14 березня публічні замовники мають закуповувати великий перелік найбільш актуальних продуктів харчування (овочів, фруктів, м’яса, молочної продукції тощо) тільки через Prozorro Market.

Цей крок має знизити адміністративне навантаження на замовників та підвищити ефективність закупівель. Але водночас полегшить доступ постачальників до ринку обсягом понад 10 млрд грн на рік.

Як працює Prozorro Market та чому масштабують його використання

Prozorro Market — це інструмент для державних замовників, який поєднав принцип роботи електронного каталогу з класичними торгами на Prozorro. Замість підготовки тендерної документації та проведення тендеру, замовники тут оголошують запити пропозицій.

Як це працює? Достатньо обрати у каталозі необхідний для них профіль товару (наприклад, яйця столові курячі першої категорії) та задати необхідні параметри — кількість товару, умови постачанню тощо.

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Клік — і цей запит потрапляє до усіх кваліфікованих постачальників, які продають цей товар. Далі система автоматично визначить переможця серед тих постачальників, хто дасть найкращу ціну.

Насправді обов’язковість закупівель продуктів у Prozorro Market складно назвати революційним кроком. Усі вказані в постанові Кабінету Міністрів №1178 категорії (з якими можна детальніше ознайомитися тут) вже детально пропрацьовані та мають великий попит.

За даними аналітичного модуля BI Prozorro, на кінець 2023 року через електронний каталог уже проходила половина всіх закупівель продуктів харчування. Майже 1161 замовників (як от заклади освіти, пенітенціарна система, медичні установи, сільські ради тощо) використали е-каталог минулого року для закупівлі харчів. І уклали близько 11 тис. угод на 1,1 млрд грн.

Ба більше, улітку 2023 року Кабмін уже приймав рішення про обов’язковість закупівель великого переліку ліків у Prozorro Market. І економія на цих закупівлях зросла до 20%.

Завдяки такому підходу закупівлі через Prozorro Market тривають удвічі швидше, ніж звичайні відкриті торги (9 днів проти 22 днів), тут удвічі вища конкуренція (2,9 учасників на закупівлю проти 1,5), а це своєю чергою призводить до більшої економії — 14% проти 3%.

Успішність цієї моделі полягає в появі ще одного гравця в процесі закупівель — централізованих закупівельних організацій, які адмініструють каталоги. Саме вони забирають значну частину функцій у замовників в разі закупівлі через Prozorro Market: зокрема складають технічне завдання та кваліфікують продавців товару.

У випадку продуктів харчування адміністратором є державна установа "Професійні закупівлі", яка загалом відповідає за наповнення Prozorro Market товарами широкого вжитку.

На звичайних відкритих торгах замовники нерідко навмисне ускладнюють тендерну документацію надмірними вимогами, щоб притягнути свого постачальника. Зрештою, велика кількість документів, які необхідно підготувати до кожного тендеру — навіть якщо там немає дискримінаційних вимог — також знижує конкуренцію.

Натомість у Prozorro Market вимоги до постачальників та предмету закупівлі є уніфікованими, і це дає змогу забезпечити більш чесну та відкриту конкуренцію бізнесу за замовлення, і за одно заощадити кошти.

Цю різницю особливо добре видно на конкретних прикладах.

Наприклад, наприкінці січня 2024 року два замовники у Харкові оголошували різні процедури для закупівлі вершкового масла на очікувану вартість близько 158 тис. грн.

Відкриті торги з особливостями тривали 17 днів з результатом 350 грн за кг. Закупівля через Prozorro Market тривала 7 днів, з ціною 197 грн за кг. У тендері брав участь лише один учасник, тоді як на запиті — 7.

Також наприкінці жовтня 2023 року замовники з Києва та Фастова збиралися закупити соняшникову рафіновану олію на 20 тисяч гривень за різними процедурами. Відкриті торги з особливостями завершилися за 37 днів та ціною 72 гривень за кілограм, тоді як закупівля через Prozorro Market — за 12 днів та ціною 48 гривень за кілограм.

Як постачальникам продуктів харчування скористатися з нових можливостей

Сама архітектура Prozorro Market має велику кількість переваг для бізнесу:

Швидкий вхід. Достатньо один раз кваліфікуватися в каталог, надавши необхідний мінімум документів, щоб отримувати запит. Кваліфікація триватиме протягом 10 робочих днів. У разі, якщо постачальник її не пройшов, він може подати заявку повторно у те саме оголошення;

Постачальник за замовчуванням буде отримувати всі запити, які будуть оголошуватися у його категорії;

Не потрібно вивчати тендерну документацію та готувати документи на кожен тендер;

На відміну від звичайних тендерів у Prozorro, не потрібно буде сплачувати комісію за участь — постачальники сплачують % від підписаного договору адміністратору каталогу та ДП "Прозорро" тільки в разі перемоги в закупівлі.

Адже йдеться про ринок публічних закупівель на 10 мільярдів гривень та понад 3,5 тисяч замовників — лікарень, освітніх закладів та інших державних структур — які регулярно закуповують харчування по всій країні (згідно з аналітикою BI Prozorro).