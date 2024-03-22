Хочеш імпортувати — рахуй викиди і звітуй партнерам

Наприкінці 2023 року в Європейському Союзі почалося впровадження нового механізму контролю викидів CO2, пов'язаних з імпортом товарів до ЄС, — Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Ця ініціатива ставить перед компаніями, що імпортують певні категорії продукції до ЄС, виклик у вигляді необхідності звітування, а для компаній-постачальників за межами Євросоюзу — необхідність розрахунку своїх викидів парникових газів.

З 2026 року на основі цих розрахунків і на різниці між оподаткуванням вуглецевих викидів в ЄС і країні-експортері в Європейському союзі будуть запроваджуватись додаткові платежі, які буде нести імпортер для вирівнювання конкурентного поля.

Впровадження CBAM зараз в перехідному періоді, який почався 1 жовтня 2023 року та триватиме до 31 грудня 2025 року. Його метою є збір даних та адаптація процесів, які допоможуть налаштувати механізм CBAM для його остаточного впровадження 1 січня 2026 року.

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Протягом перехідного періоду імпортер з ЄС (в термінології CBAM — декларант) зобов’язується звітувати в Реєстр CBAM щодо викидів парникових газів при виробництві продукції, що імпортується, без будь-яких додаткових фінансових витрат.

Кожен імпортер, який ввіз товари, які підпадають під норми CBAM протягом певного кварталу календарного року, повинен за цей квартал подати звіт CBAM.

Він повинен включати інформацію про імпортовану кількість товарів, що регулюються законодавством CBAM, прямі та непрямі викиди, пов’язані з ними, а також ціну за викиди, що була вже сплачена в країні виробництва.

Для компаній за межами ЄС, що постачають товари до Євросоюзу, це передбачає необхідність надання своєму партнеру-декларанту з ЄС даних щодо власних викидів парникових газів у формі спеціалізованого звіту.

Перші помилки та їх вирішення

Ініціатива звітування СВАМ стартувала з четвертого кварталу 2023 року, а отже, першим дедлайном подання звітності стало 31 січня 2024 року. Виникає питання, чи встигли українські виробники вчасно подати звітність про викиди до реєстру.

Численні відгуки вказують на те, що багато компаній-декларантів з країн ЄС зіштовхнулися з труднощами у звітуванні, зокрема з неможливістю потрапити до реєстру, що ускладнило процес реєстрації декларантів.

Відповідно, це призвело до неможливості подати звітність за 4 квартал 2023 року до встановленого кінцевого терміну.

Проте, Європейська комісія швидко відреагувала на ці проблеми та вжила заходів для їх виправлення, про що свідчить новина на офіційному сайті та звіт щодо виявлених помилок на спеціалізованій сторінці CBAM.

Як результат, компаніям надали додаткові 30 днів для подання звітності за останній квартал 2023 року, щоб вони могли виправити ситуацію та відповідати вимогам CBAM.

Перехідний період — час для підготовки

Перехідний період адаптації надає компаніям можливість спростити свої процеси та використати переваги нових підходів.

Серед них доступ до різноманітних методологій, що можуть використовуватись для розрахунків викидів, відсутність обов’язкової верифікації звітів та використання значень за замовчуванням для цілих категорій продукції, замість результатів розрахунків на основі реальних даних діяльності.

Втім, період, коли можна використовувати значення за замовчуванням відносно короткий. Вже починаючи з 1 серпня 2024 року, компаніям-експортерам до ЄС треба буде подавати власні розрахунки викидів, до того ж, не тільки спродуковані самою компанією в процесі своєї діяльності, а і ті, що виникли у постачальників сировини, яка використовується для виробництва експортної продукції.

А вже з 2026 року треба бути готовим підтверджувати власні розрахунки за допомогою незалежних компаній верифікаторів.Це залишає не надто багато часу компаніям для підготовки до змін, тому її варто починати вже зараз для забезпечення власної конкурентоспроможності, мова насамперед про:

впровадження надійного обліку та процедур;

освоєння методів розрахунку викидів СО2 відповідно до вимог CBAM;

формування відповідальних команд;

налагодження процесів звітності та підготовка до її верифікації;

зниження загального рівня викидів.

СВАМ – нові можливості

Чи є CBAM проблемою для підприємств поза межами ЄС, зобов’язаних декларувати свої викиди для товарів, що постачаються на європейський ринок? Можливо, але можна розглядати це і як можливість.

Законодавство CBAM фактично створює новий вимір для вашої продукції – вуглецеємність, або рівень викидів СО2 на одиницю продукції. Віднині покупці, окрім фізичних властивостей, характеристик та ціни вашої продукції, будуть аналізувати свої ланцюжки поставок та приймати рішення щодо вибору постачальника з точки зору найнижчих викидів СО2, що пов’язані з випуском продукції.

Це означає, що якщо ретельно підготуватись, можна отримати перевагу там, де ви не могли конкурувати раніше. Розрахунок викидів CO2 та заходи з декарбонізації можуть стати важливим етапом для отримання конкурентної переваги на ринку ЄС.