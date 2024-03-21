Продаж "Яндексу" — зброя в руках Кремля

Нещодавно в тимчасово існуючій російській федерації сталася найбільша угода з виводу капіталу після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Йдеться про продаж нідерландською компанією Yandex NV за 5,2 млрд доларів своєї російської частки бізнесу, зокрема пошукового сервісу "Яндекс".

Зважаючи на те, що до вторгнення росії в Україну акції "Яндекса" оцінювалися у близько 30 мільярдів доларів, така компенсація це просто насмішка над російським бізнесменом Аркадієм Воложем, засновником та в минулому гендиректором "Яндекса", який тепер усіляко відсахується від свого російського минулого, живе в Ізраїлі, місцем народження вказує Казахстан.

А ще попросив і добився зняття з нього міжнародних санкцій – за те, що публічно засудив вторгнення росії в Україну. Правда, зробив він це тільки через півтора роки після вторгнення. А до того протягом двох з половиною десятиліть створював для Кремля ідеальний сервіс для шпигування, медійного впливу та контролю над людьми, причому не тільки в межах російської федерації.

Це сьогодні Волож голосно бідкається, що він всього лише бізнесмен, айтівець та візіонер, який "хотів створити для росії насправді незалежний сервіс". А в 2019 году його "Яндекс" радісно погодився на реструктуризацію, яка фактично підпорядкувала компанію російському "Фонду суспільних інтересів", створеному для "захисту інтересів російської федерації".

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Маючи суттєвий, якщо не повний, контроль над найбільшою медійною платформою та базою даних більшості росіян, кремлівська влада, звісно, скористалася нею у повному обсязі, і продовжує це робити – і продовжуватиме шукати способи робити це за межами росії. А також використовувати сервіси для обслуговування свого ВПК.

Отже, хто ж вказаний у релізі компанії як консорціум покупців "Яндексу" у росії?

Навіть поверхневе дослідження дозволяє зрозуміти, в якому місці з цих маріонеток стирчить направляюча рука Кремля.

Взяти, наприклад, Олександра Чачаву, підприємця і засновника венчурного фонду LETA Capital. Раніше він був співвласником у компанії Group IB, що займалася кібербезпекою.

Одного із засновників цієї компанії засудили за держзраду, а кого не засудили, вочевидь, міцно взяли за… зябри. Не дуже підходящий бекграунд для незалежного бізнесмена-інвестора.

Про інших навіть смішно згадувати: це, зокрема, топменеджери "Лукойлу", також ексзампред "Газпрому" Олександр Рязанов і саратовський бізнесмен Павло Прасс (який в 2021 році викупив у зятя Путіна, Кирила Шамалова, компанію "О2 ЕСТЕС", що контролює частину акцій нафтогазової компанії "Сібур").

Жоден із них не виглядає людиною, готовою ось так просто, навіть акціями, викласти кілька мільярдів, що приводить нас до цілком логічного припущення: ці "ІТ-бізнесмени" та "незалежні акціонери" – просто підсадні качки, нинішньої російської влади, які мають більш-менш пристойно виглядати в очах Заходу.

Цікаво, що угода з купівлі "Яндекса" буде частково оплачена акціями класу "А", а частково (мінімум половина із 475 млрд руб) готівкою, при чому в китайських юанях.

Отже, і зі складу інвесторів-покупців, і із самого характеру угоди можна зробити висновок, що "Яндекс" у Воложа та інших співзасновників купує саме Кремль. Включно із сервісами, які працюють за межами РФ, в Казахстані, Узбекистані та деяких європейських країнах.

Виходить, колись Волож створив потужну цифрову зброю для Кремля, щойно продав залишки своїх акцій безпосередньо Кремлю… а тепер, закладаюся, він наскиглив ЄС, щоб із нього зняли санкції, бо віднині він із "Яндексом" не пов’язаний і його руки чисті.

Тим не менш, не зайвим буде нагадати, що саме створив Волож і чому його "дитя" можна сміливо ставити в один ряд із продукцією танкового "Уралвагонзаводу" чи концерну "Калашніков" з Іжевська.

Було б вкрай наївно вважати, що у КДБ-шній державі найбільший інформаційний ресурс з величезним масивом даних про громадян буде мати хоча б натяк на незалежність. Не менш наївно вірити в байку Воложа та його колег, ніби він тільки останнім часом раптово "став залежним від держави".

Ні, він від початку будувався саме для того, аби обслуговувати різнобічні запити ФСБ і бути страшною і вкрай ефективною зброєю в руках російської влади.

Основні сервіси "Яндекса", колись частково, а тепер остаточно підпорядковані Кремлю:

- "Яндекс-пошук". Налаштовуєш алгоритми потрібним чином, і статті з незалежних ЗМІ будуть у видачі десь сторінці на 10-й. Зате перші сторінки покажуть турботливо відцензурене.

— "Яндекс – голосовий помічник Аліса". Під час голосного службового розслідування щодо витоку даних яндексівці напряму підтвердили можливість шпигування за користувачами.

Ось буквально їхні слова з офіційного коментаря: "для покращення якості асистента та зменшення кількості хибних спрацювань, в бета-версії для співробітників застосовується налаштування, яке вмикає мікрофон приладу на кілька секунд у випадковий момент без згадування Аліси". Іронічно, що озвучує Алісу російська акторка, яка була голосом дубляжу Скарлет Йохансон в ролі агентки КДБ Чорної Вдови.

- "Яндекс-пошта". Ну, тут все зрозуміло без зайвих пояснень, словосполучення "анонімність листування" в РФ – це хіба що жарт для стендапу.

- "Яндекс-їжа". Чудовий спосіб дізнатися імена, прізвища людей, місця їхнього проживання та роботи, час обідньої перерви чи закінчення роботи. Саме з цього сервісу стався ніби-то випадковий великий "злив".

- "Яндекс-таксі": ще кращий спосіб довідатися про маршрут людини, місце її роботи, улюблені заклади, розклад робочого дня. До речі, саме цей сервіс офіційно співпрацював із підсанкційними російськими підприємствами ВПК, які виготовляли зброю для війни з Україною ("Завод имени Я. М. Свердлова", "Пермский пороховой завод"; ТОВ "Специальный технологический центр" тощо).

- "Яндекс-мапи" і "Навігатор". Ви не повірите, але деякі несвідомі українські водії ними користуються досі через VPN, "бо удобно". А це буквально можливість російських спецслужб у реальному часі отримати інформацію про переміщення техніки чи про режимні об'єкти в Україні.

І все це разом дуже зручно зберігається в трьох величезних підконтрольних ФСБ дата-центрах на території рф. Виглядає не менш титанічно, ніж славнозвісна Грейт Чайна Вол, яка повністю контролює китайський інтернет і зв’язки громадян із зовнішнім світом.

В інтерв'ю Форбс Аркадій Волож колись казав так: "…творці "Яндекса" вірили, що будують нову росію – відкриту, прогресивну, інтегровану в глобальну економіку". Але щось пішло не так, і "тиск на "Яндекс" з боку влади виріс".

Цікаво, що раніше цей тиск власників не дуже турбував. Бо ще в 2009 році "Яндекс" продав за 1 євро підпорядкованому апарату Путіна "Сбербанку" одну так звану золоту акцію, що дає вкрай широкі повноваження щодо контролю за пакетами акцій (а отже, за більшістю рішень) підприємства.

Тож більше 10 років співзасновників "Яндексу" влаштовувало таке становище і така співпраця із держапаратом, доки не запахло санкціями. Влаштовував особистий візит до "Яндексу" путіна у 2017 році – на зустріч щодо розробки тої самої Аліси, яка вміє самовільно вмикати мікрофони на смартфонах користувачів.

Влаштовувало рішення компанії відключити гаманці опозиціонерам в тому ж 17-му. Влаштовувало запрошення від Путіна на зустріч інвесторів-айтішників у 2020-му, на яку Волож приїхав аж з Ізраїлю. Аж раптом – різке засудження війни і розповіді про те, що "Яндекс" – то просто продуктова IT-компанія.

Ні, для РФ "Яндекс" – це квазі-медіа, яке за обсягами аудиторії рівне чи більше за центральні російські канали, і так само годує користувачів пропагандою. Якщо санкції стосуються Соловйова, Симоньян та виробників російської зброї, чого вони мають НЕ стосуватися творця структури, яка повністю контролює перебування в інтернеті мільйонів росіян і зливає абсолютно всі дані і про них, і про європейських користувачів напряму ФСБ у режимі реального часу?

Для Європи "Яндекс" це взагалі пряма загроза національній безпеці. До недавнього часу яндексівський сервіс Yango (таксі, доставка і доставка їжі) працював у 16 країнах, включно із деякими європейськими.

Уряди Латвії та Естонії заборонили його роботу ще в березні 2022 з міркувань безпеки. А після накладення санкцій на Воложа Yango призупинило чи обмежило роботу в Британії, Франції, деяких скандинавських країнах.

Робота Yango з погляду державної безпеки умовної Фінляндії, яка віднедавна є країною НАТО – це взагалі треш. Трекаємо імена та платіжні картки людей, які щодня приїжджають, наприклад, до натівської штаб-квартири чи до посольства США на роботу.

Трекаємо, де вони живуть, з яких шкіл та садочків забирають дітей, в якому барі проводять вечори після роботи. Трохи неприємне відчуття, так? У чистому фінському повітрі вже раптом попахує отрутою "новічок" або шантажем диппредставництва вищого рівня.

Якщо і цього мало, ось ще трохи про "Яндекс": на своїх офіційних платформах релізить піратське кіно і музику. Має відношення до ніби-то незалежного сервісу пошуку duckduckgo.com. Завантажує в гугл-плей цікаві додатки, як от AppMetrica, які шпигують за користувачами смартфонів (зокрема, в Україні) і зливають їхні дані зрозуміло куди.

А ще пам’ятаєте додаток, який робив з вашого фото вашу версію похилого віку чи іншої статі? Так от, розробник FaceApp – колишній співробітник Yandex, росіянин Ярослав Гончаров.

Застосунок збирає селфі та інші дані про користувача і не гарантує безпеки їхнього зберігання (хіба що достатньо безпечним для зберігання місцем можна вважати сервери ФСБ). Принаймні ФБР США вирішило, що ця апка варта їхньої офіційної заяви про потенційну загрозу зливу даних до російських спецслужб.

Зважаючи на все це, треба було не тільки не знімати з Воложа європейські санкції – треба обкласти його та всі пов'язані із яндекс-кодлом сервіси всіма можливими додатковими обмеженнями і прискіпливо слідкувати за будь-якою майбутньою їхньою діяльністю, не дивлячись на те, хто що кому офіційно продав.

Було б непогано, якби увагу на всіх причетних до "Яндексу" звернули і в США. Там єдиний офіс цього ФСБ-пошуковика закрили ще в 2015-му, але при цьому під брендом Avride там працює цілий підрозділ "Яндексу", який займається безпілотними автомобілями.

Чи дочекаємося ми моменту, коли західна цивілізація побачить, що геть усе створене росіянами, від літератури до ПЗ, врешті решт виявляється інструментом роботи на дядю майора? Не знаю, але впевнений, що Україна має невтомно говорити про це на всіх доступних майданчиках.