Як вивести бізнес в онлайн та отримати з цього прибуток

З 2019 року ринок диджитал-маркетингу є світовим лідером у доході від реклами й він тільки зміцнює свої позиції. Згідно з прогнозами Statista, у 2024 році світові витрати на онлайн-просування досягнуть 740,3 млрд дол., а це на 8,9% більше, ніж у 2023.

Чим більше компаній диджиталізується, тим важче виділитися серед конкурентів. І тут правильним рішенням буде якісно розробити стратегію диджитал-маркетингу. Це важливий етап, який допоможе вивести ваш бренд на новий рівень.

Для тих, хто планує або тільки почав диджиталізувати свій бізнес, я визначив чотири ключові елементи, які слід включити в стратегію.

Чіткі та вимірювані цілі

Жоден інструмент вам не дасть потрібного результату, якщо ви не знаєте своєї мети. Щоб стратегія диджитал-маркетингу була ефективною, встановлюйте чіткі та вимірювані цілі. Вони мають збігатися з вашими бізнес-цілями. Ви хочете збільшити відвідуваність сайту вдвічі?

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Залучити потенційних клієнтів? А можливо — покращити репутацію бренду? Такі питання допоможуть сформувати цілі, що дозволять вам відстежувати прогрес та отримати максимальний результат.

Також майте чітку відповідь, для чого ви хочете досягти саме цих цілей. Розкладайте їх на складові:

- Збільшити відвідуваність сайту — щоб що?

- Збільшити кількість клієнтів — чому кількість клієнтів, а не середній чек?

- Покращити репутацію бренду — для чого, що це дасть і на які інші цілі впливатиме?

До прикладу? в агенції ми ставимо цілі за чіткими правилами. Кожна ціль має бути конкретною, вимірюваною, досяжною та обмеженою в часі. Наприклад, якщо хочемо посилити бренд агенції, — фіксуємо, як ми будемо визначати силу бренду, точку А і точку Б, які критерії й KPI будемо вказувати на досягнення цілі.

Після цього формуємо звітність і фіксуємо результати, які допомагають зрозуміти, чи рухаємось ми до досягнення мети і які рішення потрібно приймати, якщо щось іде не за планом.

Аналіз конкурентів

Одним із ключових елементів стратегії диджитал-маркетингу є аналіз ринку. Дуже важливо орієнтуватися у ніші вашого бренду та визначити точки відмінності від конкурентів. Після цього ви зможете використовувати свої сильні сторони та мінімізувати слабкі. Це допоможе вашому бренду виділитися на ринку.

Проведіть умовний аудит ваших конкурентів. Розберіться, що вони роблять і вже зробили для того, щоб досягти поточних результатів, з якими проблемами стикаються та як їх вирішують. Визначте, що конкуренти роблять, щоб про них дізнавалася цільова аудиторія, які спеціальні пропозиції роблять клієнтам. Шукайте сервіси, які дають змогу дізнатися більше про ваших конкурентів.

Буває, що конкуренти уникають знайомства один з одним, соромляться щось спитати чи намагаються приховати від конкурента своє існування. У далекоглядній перспективі це програшна стратегія. На зрілих ринках конкуренти стараються знайомитись, обмінюватись знаннями про ринок і ефективними рішеннями — тим самим спільними зусиллями розширюють потенційний ринок і популяризують свої послуги. Особливо це стосується сучасних інтернет-послуг і таких сфер як Edtech.

Правильно визначена цільова аудиторія

Коли ви чітко знаєте, хто є вашим потенційним клієнтом, вам легше зрозуміти його бажання, проблеми, які ви можете розв’язати. Саме порозуміння та особливий зв’язок між аудиторією та брендом робить їх близькими. Це стає визначальним для клієнта під час вибору, чи залишатися з вами й надалі.

Проводьте кількісні і якісні дослідження, спілкуйтеся з потенційними клієнтами. Якісні дослідження — це глибинні інтервʼю з обмеженою кількістю співбесідників. Такі дослідження допомагають отримати інсайти про поведінку користувачів, про те, як вони приймають рішення.

Кількісні дослідження — це автоматизовані опитування великої кількості потенційних клієнтів. Тут ми задаємо чіткі закриті питання, щоб перевірити правильність інсайтів, які ми сформували завдяки якісному дослідженню.

Спілкуйтеся з потенційними клієнтами. Історія знає багато випадків, коли засновники стартапів мали одну ідею, але коли провели буквально десяток розмов з аудиторією, розуміли, що продукт потрібно змінити та вирішувати ним інші проблеми користувачів.

Інтеграція каналів

У стратегію диджитал-маркетингу варто включати використання різних онлайн-каналів та інструментів, таких як соціальні мережі, пошукова оптимізація, PPC, контент-маркетинг, email-маркетинг та інші.

Важливо створити узгоджений та комплексний підхід, щоб максимально використати потенціал кожного каналу та ефективно взаємодіяти з вашою цільовою аудиторією.

Якісно створена стратегія диджитал-маркетингу допоможе вашому бренду стати конкурентоспроможним та досягти своїх цілей. Включивши всі чотири елементи, ви зможете створити надійну стратегію, яка допоможе отримати бажаний результат.