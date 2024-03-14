Чи можна штучному інтелекту довіряти управління багатством? Аргументи "за" і "проти"

Wealth management - послуга, що десятиліттями успішно існувала у традиційній формі. Втім, розвиток технологій, а особливо штучного інтелекту, вніс корективи навіть у таку консервативну галузь, як управління багатством.

Робо-адвайзинг представляє собою набір сервісів для автоматичного інвестування у різні активи з урахуванням потреб клієнта та його толерантності до ризику.

Темпи розвитку Robo Advisory свідчать про те, що автоматизація інвестиційного процесу затребувана клієнтом і відповідає вимогам часу: зацікавленість покоління міленіалів у цій послузі складає близько 48% - майже вдвічі вище рівня інтересу, проявленого попереднім поколінням.

За даними Grand View Research, до кінця 2024-го ринок Robo Advisory сягне 1,4 трлн доларів (загальна оцінка активів під управлінням). Ринкова капіталізація компаній із цього бізнесу складає 50 млрд доларів. Середньорічне зростання (CAGR) – близько 14%.

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Чи значить це, що дуже скоро робот замінить традиційного інвестиційного радника?

Аргументи "за"

Треба визнати, що більшість клієнтських запитів піддаються стандартизації. А тому не проблема створити продукти і рішення, які зможуть їх задовольнити. Ба, більше – зробити це з урахуванням рівня толерантності клієнта до ризику, цільової дохідності, структури та якості активів у інвестиційному портфелі.

Робо-адвайзинг нівелює емоційну складову: примітивне профілювання клієнта, безумовно, не дає розуміння глибини всіх його задач. Втім, технології не стоять на місці: робо-адвайзинг сьогодні та десять років тому – геть різні речі.

Розвиток ШІ та мовних моделей вже дозволяє роботу нелінійно оцінювати запит клієнта, проявляти гнучкість та адаптивність. До того ж, часто саме відсутність стандартної продуктової лінійки та типових рішень без необхідності ускладнює інвестиційний процес.

Стандартизовані рішення коштують дешевше – в процес може включитися інвестор будь-якої категорії, а це відповідає популярному тренду на демократизацію wealth management. Тренд надихає багатьох учасників індустрії. Відома низка успішних кейсів робо-адвайзингу, як бізнесу.

Серед ринкових лідерів можна назвати Betterment та Wealthfront. Останнім у 2022-му зацікавився банк UBS, який збирався купити його за 1,4 млрд доларів. Загалом робо-адвайзери привертають до себе увагу великих банків та інвестиційних компаній через їхню гнучкість, адаптивність та швидкість, якої часто не вистачає традиційним великим гравцям ринку фінансових послуг.

Аргументи "проти"

Варто відзначити, що робо-адвайзинг на сьогодні – це лише певний автоматизований підхід до управління активами. Wealth management – це багатокомпонентний процес, частиною якого може бути робо-адвайзинг. Тільки за умови, що автоматизований авайзер обростає функціоналом, він займає більше місця у процесі управління багатством.

Навіть у звичайних брокерських послугах електронні стандартизовані процедури не можуть замінити людського спілкування. На рівні найбільших банків виконання заявок досі існує у двох варіантах: low touch (повністю електронне виконання ордерів) та (high touch – коли заявки виконуються "руками").

Процес управління активами значно складніший та містить більше нестандартних запитів і нюансів. За межами стандартизації завжди є унікальні потреби і бажання клієнта, що потребують якісної людської комунікації.

Фінансове планування – це багатогранний процес, який виходить за рамки створення абсолютної дохідності. Від передбачає глибоке розуміння фінансових цілей як конкретної людини, так і цілої сім’ї або компанії.

До того ж, виконання інвестиційного завдання містить у собі і податкову оптимізацію, і питання регуляторних обмежень, і формування змішаного портфелю активів, який складається в тому числі із непублічних компаній. В той час, як робо-адвайзинг переважно спеціалізується суто на ліквідних активах, які торгуються публічно.

Тож, хто має більше шансів на першість у довгостроковій перспективі: робот чи людина? Важко сказати, адже динамічний розвиток технологій, зокрема ШІ, швидко переписує звичні сценарії, і інвестиційний ринок – не виключення.

Відсоток компаній, які згадують ШІ у своїй квартальній звітності, лише за останній рік виріс вдвічі. За оцінками Reuters, про ШІ говорило більше 36% компаній із індексу S&P500, в тому числі Google, Meta Platforms, Amazon, Nvidia, IBM.

Втім, управління багатством (коли мова йде саме про багатство) – це послуга, що поєднує фінанси та психологію, адже великі гроші пов’язані із серйозними рішеннями, нестандартними багаторівневими ходами, ризиком. Це партії, які ефективно можуть бути розіграні людьми, й навряд чи під силу роботам. Принаймні поки що.