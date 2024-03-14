Як інноваційні інструменти допомагають досягти результатів у бізнесі: досвід МХП

Можливість використовувати нові інструменти й експериментувати допомагає нашій команді розвивати нові навички та самореалізуватись. Це, звісно ж, відображається на продуктивності й досягненні стратегічних цілей компанії.

Якщо інноваційні методики вже стали традиційними для глобальних корпорацій на кшталт Googlе, Microsoft чи Coca Cola, то в Україні їх використовують значно рідше. Компанія МХП великою мірою є першопроходцем у цьому напрямку на українському ринку.

Розкажу про три інноваційні підходи МХП — для управління благополуччям ми адаптували до наших реалій програму навчання лідерів Search Inside Yourself (SIY), для управління особистим розвитком співробітників активно користуємося методологією оцінки персоналу Hogan (і навіть переклали опитувальники Hogan українською мовою для всіх охочих), а для управління результативністю масштабно використовуємо систему OKR (Objectives and Key Results), яка допомагає правильно ставити цілі.

Кейс 1. Як виростити лідерів і збільшити продуктивність команди?

Рішення. Search Inside Yourself (SIY) — одна з найвідоміших у світі програм навчання лідерів. Створена командою світових експертів на чолі з Деніелом Ґоулманом для Google та використовується у понад 50 країнах світу.

Хто користується? Google, American Express, LinkedIn, Ford, Deloitte, Hyatt.

Але ми в МХП адаптували програму до українських реалій та запустили її у 2023 році. Тож для нас SIY містить незмінну основу та релевантні навички: з її допомогою співробітники розвивають у собі життєстійкість та лідерство.

Основні переваги:

Покращення лідерських навичок завдяки створенню довіри в команді та ухваленні ефективних рішень.

Збільшення продуктивності та інновацій за рахунок активізації ключових сфер мозку, пов’язаних із концентрацією та робочою пам’яттю.

Підвищення стійкості та добробуту, зміцнення здатності впоратися з викликами та стресом.

Зменшення стресу за допомогою розвитку уваги, саморегуляції та збереження здоров'я.

Як це працює?

SIY — це унікальна практична програма, що поєднує ефективні техніки "Майндфулнес" і нейронауки для розвитку емоційної зрілості та лідерських навичок. Програма містить різноманітні вправи та техніки, які допомагають управляти стресом, утримувати фокус уваги та ухвалювати оптимальні рішення.

SIY складається з двох днів глибокого досвіду та роботи у форматі тренінгу, а після — 28 днів челенджу для відпрацювання маленьких кроків і формування навичок. Після впровадження програми роботодавці та співробітники спостерігають підвищення продуктивності та покращення ментального здоров’я.

Чим цікаво для співробітника?

Результати проведення програми SIY в МХП показують, що 70% учасників використовують техніки, щоб заспокоїти себе, коли відчувають стрес (зростання показника +46%), 91% вміє знаходити оптимальні рішення для складних проблем (зростання показника +19%) і 85% учасників у більшості днів знаходять час для визначення пріоритетів (зростання показника +24%).

Кейс 2. Як оцінити особисті та професійні якості працівника і запропонувати кращі можливості для зростання?

Рішення. Методологія Hogan — це науково підтверджений інструмент аналізу особистості, що надає комплексне уявлення про людину. Вона дозволяє не лише визначити потенціал співробітника, але й зрозуміти його мотивацію, цінності та потенційні ризики.

Хто користується? Microsoft, Coca Cola та Dell.

В Україні Hogan Assessment успішно використовують Укроборонпром, Vodafone, Нафтогаз та інші. МХП впровадила його в свою практику понад чотири роки тому. Саме наші фахівці вперше переклали українською мовою опитувальники та оперативний звіт Flash report. Тож нині ця опція доступна для всіх охочих на офіційній платформі Hogan.

Основні переваги:

Допомагає здійснювати кращий відбір кандидатів під конкретні ролі та корпоративну культуру.

Впливає на розвиток персоналу шляхом визначення зон розвитку і надання цільових програм та інструментів.

Знання особистісних характеристик співробітників дає змогу формувати збалансовані команди для ефективної співпраці.

Для працівників — це інструмент особистісного розвитку, самоспостереження та планування кар'єри.

Як це працює?

Опитувальник Hogan містить більш ніж 600 запитань, які взаємоповʼязані та відображають точний профіль особистості. Після тестування проводиться індивідуальна сесія зворотного зв'язку, де респондент може визначити аспекти, які потрібно покращити та розвивати.

Система включає три основні оцінки: особистий потенціал (HPI), зони розвитку (HDS) та мотиви, цінності й уподобання (MVPI). Наприклад, MVPI вимірює ключові цінності та мотиви особистості, допомагаючи зрозуміти, що стимулює людину до роботи та які умови найбільше підходять для неї. Hogan особливо корисний для підбору персоналу, дозволяє краще зрозуміти кандидата і його можливості перед наймом.

Чим цікаво для співробітника?

Для особистісного розвитку. Оцінка допомагає працівникам зрозуміти, що їх мотивує та яку репутацію вони формують у своєму оточенні. Зіставивши це зі своїми цілями та прагненнями, люди можуть дійти висновку як, коли і де будуть найбільш ефективними.

Оцінка допомагає працівникам зрозуміти, що їх мотивує та яку репутацію вони формують у своєму оточенні. Зіставивши це зі своїми цілями та прагненнями, люди можуть дійти висновку як, коли і де будуть найбільш ефективними. Для самоспостереження. Людина отримує цінну інформацію про свою особистість, сильні сторони і слабкості, що надає можливість покращувати стратегії поведінки та по-новому будувати стосунки.

Людина отримує цінну інформацію про свою особистість, сильні сторони і слабкості, що надає можливість покращувати стратегії поведінки та по-новому будувати стосунки. Для планування кар'єри. Знаючи глибше свою особистість, працівники можуть обирати ролі й організації, що відповідають їхнім цінностям та використовувати свої сильні сторони, що призводить до більшого задоволення роботою і кар'єрним успіхом.

Кейс 3. Як бізнесу визначати цілі й вимірювати результати?

Рішення. Система OKR (Objectives and Key Results) — це методологія, що допомагає ставити цілі як загалом для компанії, так і окремого працівника.

Хто користується? Методологія створена в Intel, а нині популярна у Google, Twitter і LinkedIn.

В Україні OKR поки не надто поширена, тому МХП можна вважати одним з першопроходців. Ми впровадили у себе методологію OKR ще у 2020 році та вже пройшли три повні цикли цілепокладання та моніторингу OKR, і продовжуємо це робити у 2024 році.

Основні переваги:

Пріоритетність, зосередження зусиль та ресурсів на тому, що дійсно має значення.

Прозорість спілкування та синхронізація команди.

Підвищення рівня залученості співробітників.

Узгодження пріоритетів і дій між командами або працівниками завдяки кросфункціональним OKR.

Як це працює?

Ціль визначаємо як відповідь на запитання: "Чого я бажаю досягти?". Це бажаний результат роботи компанії, команди або працівника.

Ключові результати – це відповідь на запитання: "Як я буду вимірювати прогрес досягнення цілі?". Це конкретні метрики, які відображають етапи на шляху досягнення цілі, які можуть бути виміряні та перевірені на практиці.

Ключові результати повинні відображати завершену дію, а не активності чи процеси. Тобто, замість "підготовка звіту" вказуємо "опублікувати нефінансовий звіт до 1 січня".

У нашій компанії OKR встановлюються на рівні всіх керівників – від топменеджерів до керівників середньої ланки. Кожен топменеджер має хоча б одну кросфункціональну ціль, але ключові результати відображають внесок кожного.

Цілі ставимо на рік і регулярно моніторимо прогрес, при цьому кожні 6 місяців – із залученням бізнес-партнерів. За результатами OKR всі отримують річний бонус, залежно від посади.

Чим цікаво для співробітника?

Розвиває вміння ставити чіткі цілі, відповідати на запитання "Навіщо?" і "Як я зрозумію, що завдання виконано успішно?". Це ключові навички як для персонального розвитку, так і для досягнень у бізнесі.

Важливо пам'ятати, що при впровадженні будь-якого нового інструменту або підходу основними є комунікація та адаптація до культури компанії.

Міжнародні методології та системи не є чарівною паличкою. Це шлях, який може супроводжуватися нерозумінням, помилками та складнощами.

Однак, це також можливість для творчого підходу, експериментів та особистого зростання, що дозволяє набувати нових навичок і цінного досвіду.