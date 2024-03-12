Загроза для Тайваню та TSMC. Як закон США про чипи та науку шкодить країні

Концентрація передового виробництва напівпровідників на Тайвані породила в Сполучених Штатах побоювання з приводу вразливості цього ланцюжка поставок у разі блокади або вторгнення Китаю на острів.

Закон США про чипи та науку (CHIPS) спрямований на усунення цієї вразливості за допомогою субсидій у розмірі 52 млрд дол для стимулювання виробників напівпровідників до переїзду в Америку.

Проте цей акт у нинішньому вигляді не досягне своєї мети. Він може навіть послабити найважливішу галузь промисловості Тайваню, створивши додаткову загрозу безпеці острова.

Зараз у напівпровідниковій промисловості домінують спеціалізовані компанії, розташовані в усьому світі. Компанія TSMC на Тайвані спеціалізується передусім на контрактному виробництві високопродуктивних чипів.

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Виробництво інших важливих частин напівпровідникової екосистеми включає американські компанії AMD, Nvidia та Qualcomm, які лише розробляють чипи, фахівця з літографії ASML у Нідерландах, японську Tokyo Electron, що виробляє обладнання для виробництва чипів, та британську Arm, виробника програмного забезпечення, що використовується для розробки чипів.

Спеціалізація виробництва дає дві основні переваги. По-перше, кожна частина глобального ланцюжка поставок може зосередитися та покращити те, що вона робить найкраще, що приносить користь іншим частинам виробничо-збутового ланцюга.

По-друге, зростання глобального потенціалу в усіх сегментах ланцюжка поставок зробило галузь більш стійкою до потрясінь попиту.

Недоліки спеціалізації полягають у тому, що галузь вразлива до перебоїв у постачаннях. Хоча ця проблема характерна не тільки для Тайваню – оскільки всі сегменти виробничо-збутового ланцюга потенційно вразливі – жоден інший сегмент не стикається з територіальними претензіями Китаю.

У результаті США та Японія запропонували TSMC великі субсидії на переїзд і тепер TSMC планує побудувати об'єкти в Кумамото (Японія) та Фініксі (Аризона).

Об'єкт у Японії зводиться згідно з планом і там збираються розташуватися багато постачальників TSMC. Проте проєкт у Фініксі суттєво відстає від графіка і далеко не всі постачальники TSMC планують розмістити там свої заводи.

Чвертьвіковий досвід TSMC у Камасі, штат Вашингтон, ставить під сумнів перспективність об'єкта у Фініксі.

Попри початкові надії, що підприємство в Портленді стане плацдармом TSMC на ринку США, компанія важко знаходить співробітників, необхідних для збереження конкурентоспроможності.

Навіть після 25 років однієї і тієї ж підготовки та роботи на тому самому устаткуванні виробничі витрати там на 50% вищі, ніж на Тайвані. Як результат, TSMC вирішила не розширювати виробництво в Портленді.

Хоча американські працівники мають навички з розробки чипів, у країні не вистачає робітників з бажанням або вміннями, необхідними для їх виробництва. Спеціалізовані навички в цій галузі мають вирішальне значення.

Працівники повинні бути скрупульозними та уважними до деталей. Вони мають прагнути до послідовності, досконалості та своєчасного випуску продукції. Вони мусять добре знати принципи роботи свого передового обладнання.

У США просто замало працівників з навичками, необхідними для виробництва напівпровідників. Таким чином, як застеріг у 2022 році засновник TSMC Морріс Чанг, пошук економічної безпеки шляхом перенесення виробництва напівпровідників у Сполучені Штати є "марним і дорогим заняттям".

Передбачені законом CHIPS 52 млрд дол можуть здатися великою сумою, але її не вистачить для створення самодостатньої напівпровідникової екосистеми.

Промислова політика може працювати лише в правильних умовах. TSMC є підтвердженням цього. Тайванські фахівці з промислового планування чітко обрали нішу, яка спиралася на сильні сторони у виробництві.

Вони не намагалися копіювати Intel, тогочасного лідера галузі, оскільки занадто мало тайванських робітників мали необхідні навички проєктування.

З цієї ж причини субсидії Японії для залучення TSMC, швидше за все, будуть успішними, бо в цій країні достатньо кваліфікованих виробничих робітників.

Як і війна, промислова політика має багато непередбачуваних наслідків. Наявність вільних грошей ризикує перетворити TSMC з компанії, яка невпинно фокусується на інноваціях, на компанію, яка переймається субсидіями.

Чим довше компанія намагатиметься вирішити свої проблеми у Фініксі, тим менше уваги приділятиме іншим питанням. Ці проблеми настільки серйозні, що, як повідомляється, призвели в грудні до відставки голови TSMC Марка Лю.

Закон CHIPS приховує великі ризики. Якщо TSMC перестане фокусуватися на інноваціях, найбільше програють її клієнти та постачальники, більшість з яких – американські компанії.

Масштабна революція ШІ, що значною мірою спирається на чипи TSMC, зупиниться. Ба більше, TSMC може скоротити інвестиції в потужності на Тайвані, що зробить галузь менш стійкою до потрясінь попиту.

Нарешті TSMC може настільки збитися з шляху, що інша компанія замінить її як лідера у виробництві передових напівпровідників. Багато хто на Тайвані розглядає закон CHIPS як спробу США захопити тайванські технології.

Тайванці обурені заявами американських політиків, які називають Тайвань небезпечним місцем для бізнесу або що США потрібен план бомбардування заводів TSMC та евакуації її керівників у Штати в разі вторгнення Китаю.

Падіння TSMC з провідної позиції посилить відчуття, що Америку не турбує Тайвань. Разом з тим, якщо економіка та безпека Тайваню будуть підірвані, збитки, завдані національній безпеці Америки, переважать будь-яку вигоду від створення потужніших і дорожчих напівпровідникових потужностей у США.

Безпека Тайваню – це, зрештою, безпека Америки. Незважаючи на добрі наміри, закон про CHIPS недосконалий. Замість створення стійкого кластера виробництва напівпровідників у США в довгостроковій перспективі він, швидше за все, зашкодить TSMC і, зрештою, економіці Тайваню.

Для США було б набагато розумніше прийняти підхід, який захистить їх економічну безпеку і одночасно зміцнить Тайвань. Такою стратегією могло б стати зобов'язання щодо захисту Тайваню та нарощування потенціалу в Японії, де операції з меншою ймовірністю зашкодять бізнесу TSMC.

Цей коментар також підписали: Тайньцзі Чен, декан Тайбейської школи економіки та політичних наук Національного університету Цінхуа, ексміністр національного розвитку Тайваню; Хуан-Сюн Хуан, голова Фонду Тайбейської школи економіки та політичних наук, ексголова Комісії з правосуддя у перехідний період, колишній член Контрольного юаня та Законодавчого юаня на Тайвані; Джон Као, президент Національного університету Цінхуа; Ганс Х. Тунг, професор політології Національного тайванського університету; Пін Ван, професор економіки Вашингтонського університету в Сент-Луїсі.

Автори: Чанг-Тай Се, професор університету Чикаго; Берн Лінь, декан Коледжу досліджень напівпровідників Цінхуа Національного університету, колишній віцепрезидент TSMC; Чинтай Ши, професор Національного університету Цінхуа, експрезидент Науково-дослідного інституту промислових технологій.

Project Syndicate