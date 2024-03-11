Онлайн послуги, мобільний застосунок, воєнні ризики. Як змінився ринок страхування

Основні гравці страхового ринку встояли, працюють та набирають обертів. Про складові успіху, бізнес результати, страхування воєнних ризиків розповідає В'ячеслав Гавриленко, Генеральний директор компанії ARX Lifе, заступник голови правління страхової ARX.

Два роки війни — суворий іспит. Але після першого шоку прийшло розуміння, що не можна рефлексувати й жахатися: ми побачили мужність ЗСУ, підтримку акціонерів, стійкість фінансової системи й готовність колективу працювати. Треба було зберегти компанію, колектив, клієнтів, партнерів - і діяти.

В середині 2022 року ми вирішили, що маємо не тільки зберігати те, що є, а й рухатись вперед: у сервісі, продажах, продовженні проєктів. Ми мали втримувати капітал компанії, робити виплати клієнтам, допомагати країні та ЗСУ. Було потрібно і працювати прибутково, і орієнтуватись на лідерські позиції. Наприкінці 2022 року ми побачили ознаки відновлення ринку, а у 2023 році це перейшло у зростання і в договорах, і в обсягах премій.

Що обирають клієнти

Важливим питанням залишалось наступне: що зі страхування потрібно клієнтам, а від чого вони відмовляться? Разом з розумінням, що страховий ринок встояв, прийшло й усвідомлення, що більшість традиційних страхових продуктів мають попит. Вплив у масштабах країни звичайних ризиків, пов’язаних з транспортом, нерухомістю, життям і здоров’ям людей залишається суттєвим.

А їх покриття, попри жахи війни, є актуальним. В умовах небезпеки збереження майна є ще більш важливим порівняно з мирним часом – заробити на нове авто стало важче, ціна лікування зростає.

Окремо треба зазначити обслуговування клієнтів в умовах війни. Важливу роль відіграє можливість отримати послуги онлайн, з безпечного місця. Ми це розуміли, тому й надали набір сервісів в віддаленому режимі: від продажів й оплат до врегулювання збитків та інших аспектів обслуговування. Сталися у пригоді всі наші онлан-сервіси, вебсайт і мобільний застосунок MyARX.

Ми зробили багато під час війни для вдосконалення MyARX. Бо це саме те, чого від нас чекали клієнти, які звикли до застосунків у інших сферах життя. Фактично, наш застосунок робить страхування безпаперовим, бо всі свої та сімейні договори можна зберігати у смартфоні, спілкуватися з компанією через застосунок, бачити просування своєї справи. Абсолютно зрозуміло, що попит на диджиталізацію послуг буде тільки набирати обертів, тому не припиняємо інвестувати в IT і розвиток.

Важливо, що не тільки клієнти можуть отримувати послуги віддалено, а й наші працівники успішно працюють з будь-якої точки світу з перших днів війни. Це додало нам стійкості, а нашим співробітникам впевненості у майбутньому, бо в них є змога працювати та робити внесок у боротьбу України.

Наші зусилля спрацювали, маємо добрі результати. У 2023 році ARX і ARX Life зросли в платежах на 30% і зібрали майже 4 млрд грн. З них по нон-лайфу (ризикове страхування) майже 3,7 млрд. з ростом 34%. У КАСКО, де ми №1 на ринку, маємо майже 2 млрд. премій з зростанням 29%. У страхуванні майна ми також займаємо перше місце і отримали 433 млн платежів, зросли на 35%. У страхуванні лайф отримали 308 млн платежів і зросли на 14%.

Воєнні ризики — нові виклики часу

Воєнні ризики — це одне з найактуальніших та болючих питань. Вони завжди були чітким виключенням і не покриваються перестрахуванням. Проте реальність спонукає нас дивитись і на цей напрямок.

Спочатку ми розробили продукт страхування життя "Бронезахист" для цивільних осіб, що покриває і побутові випадки, і випадки, які виникли під час або внаслідок воєнних дій.

Потім у КАСКО "Все включено" ми додали покриття пошкоджень уламками, ракетами/безпілотниками у ліміті 10% вартості авто. А згодом зрозуміли, що можемо створити повноцінний, без ліміту, продукт. Так з’явилося КАСКО "Залізний купол".

Це окрема програма, додатковий захист до страхування класичного КАСКО. Цей продукт зараз дуже популярний серед наших клієнтів, бо ми покриваємо навіть повну загибель авто, така пропозиція на ринку обмежена.

Наступним кроком став запуск страхування від пошкоджень уламками, ракетами/безпілотниками комерційної і приватної нерухомості у ліміті 20 млн гривень за об’єктом. Це продукти з обмеженням території покриття і з індивідуальним погодженням, бо в страхуванні нерухомості контролюється концентрація ризиків за розміщенням об’єктів.

В розробці нового ми не обмежуємося воєнними ризиками. Минулого року вийшли з МініКАСКО – запуск був вдалим, бо це бюджетний продукт, який покриває основний ризик на дорогах — ДТП.

На виході ще один продукт КАСКО з цікавим покриттям і привабливою ціною. Це завжди буде у ДНК нашої компанії — не зупинятися у розвитку, завжди пропонувати щось нове.

Складові успіху

Діяльність ARX i ARX Life з початку війни і по сьогодні є успішною (хоч це і виглядає неймовірно). Компанії прибуткові і в гарному фінансовому стані.

Наші складові успіху наступні:

Дякувати ЗСУ, ми знаходимось в умовах, які дозволяють продовжувати життєдіяльність, виробництво, бізнес (не так, як до війни, але набагато краще, ніж могло бути).

Страховому ринку, як і всій країні, дуже пощастило, що встояла фінансова система. НБУ діє чітко, ефективно, професійно.

ARX й ARX Life поталанило з акціонером – канадська Fairfax company підтримує нас з перших днів війни.

канадська Fairfax company підтримує нас з перших днів війни. Ще до і під час COVID- 19 ми зробили важливі інвестиції в ІТ, безпеку, інші процеси.

Персонал відчуває надійність компанії, підтримку акціонера, цінує допомогу і відповідає вдячністю. Результати це підтверджують.

Ми приділяємо увагу готовності працювати всіх підрозділів і служб компанії за умов можливих відключень світла, тепла, зв'язку.

Нас цінують клієнти і партнери, які також відчули стабільність ARX й ARX Life, адже в важкі часи логічно робити ставку на надійність.

Маємо фокус, в першу чергу не на зростанні заради зростання, а на прибутковості. Такий підхід дозволяє завжди мати достатній капітал, згідно з вимогами НБУ, на податки і допомогу ЗСУ.

Що буде далі? Важко давати точні прогнози. Але ми точно знаємо, що у 2024 році ми відмічаємо 30 річчя компанії. Це довгий шлях і ми проходимо його гідно – ARX є лідером ринку по багатьох позиціям, будемо тримати високу планку й надалі.

Соціальна відповідальність

У наш час треба розуміти, що маємо не тільки професійно робити свою справу, а і всіляко допомагати країні і ЗСУ. Ми це почали робити з першого тижня повномасштабного вторгнення. Вже 25 лютого 2022 року на ЗСУ були спрямовані перші 2 млн грн.

А станом на зараз перерахували до ЗСУ 56 млн грн. Ми постійно співпрацюємо з фондом "Повернись живим", підтримуємо усі їх важливі ініціативи. Ми також всіляко підтримуємо тих співробітників компанії, які служать у лавах ЗСУ.

Наша компанія традиційно є найбільшим платників податків на страховому ринку. За підсумками 2023 року сплачено близько 762 млн податків. Продовжимо працювати та донатити – бо ми віримо в Україну, її світле майбутнє і в її Перемогу!