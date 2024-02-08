Яких змін на ринку нерухомості чекати у 2024 році

Після періоду зниження економічної активності у 2022 році, в Україні спостерігається відновлення довоєнних показників на ринку нерухомості. Це відновлення розпочалось у другій половині 2023 року та, очікувано, продовжиться у 2024.

Ринок нерухомості в Україні, як і будь-яка інша сфера ділової активності, залежить від ряду факторів, найважливішими з яких є події на фронті та економічна ситуація в країні.

Суттєвим фактором також є платоспроможність покупців чи орендарів, адже Нацбанк відпустив курс іноземних валют, а ринок праці переживає непрості часи.

В IT, який вважається одним з найбільш платоспроможних секторів економіки, сьогодні спостерігається велика конкуренція за робоче місце.

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Також присутній фактор впливу віддаленого формату роботи, що прямо впливає на розвиток комерційної нерухомості.

У цьому сегменті зараз складна ситуація, хоча ми й фіксуємо збільшення кількості відкриття нових підприємств.

Ще один фактор – ринок пропозиції. Тут є залежність від девелоперів, чи готові вони запускати нові проєкти; чи матимемо ми дефіцит на ринку продажу та оренди; чи вистачить пропозиції на первинному та вторинному ринку житла.

Держава також впливає на ринок нерухомості, адже у нас діють такі програми, як єОселя та єВідновлення. Стабільне фінансування цих програм пожвавить ситуацію на ринку.

Якими можуть змінитися ціни на нерухомість у 2024

За даними OLX Нерухомість, ціни на оренду та на купівлю майже у всіх містах, окрім прифронтової зони, закріпились на найвищому з початку повномасштабного вторгнення рівні.

Факторів, які б впливали на зниження цін, наразі немає. Попит на ринку суттєво перевищує пропозицію.

Протягом останніх двох років ми спостерігали кілька хвиль зниження цін, але стосувались вони ринку оренди. Це траплялось в зимовий період через затяжні блекаути наприкінці 2022 – початку 2023 року. Найчастіше у містах-мільйонниках, де більший рівень небезпеки.

Станом на зараз, ціни на довгострокову оренду відновились до довоєнного рівня та вийшли на плато. У 2024 ми очікуємо невеликий ріст (в межах 500 грн) у кожному зі сегментів (1-, 2-, 3-кімнатні квартири) в період підвищеної активності на початку березня.

Традиційно помітне зростання вартості оренди відбувається серпні – жовтні, після чого йде на спад.

Щодо купівлі нерухомості, то найбільше покупців цікавлять вже збудоване житло, або ті проєкти, що перебувають на стадії здачі в експлуатацію. Таких пропозицій на ринку небагато.

Здебільшого, мова йде про проєкти, що розпочались до повномасштабного вторгнення і тягнуться з 2022 року.

Тож ми очікуємо подальший ріст цін, поки попит перевищує пропозицію. Це стосується і новобудов, і вторинного ринку. Щодо зниження цін, то воно відбувається лише у регіонах, близьких до лінії фронту.

Яка ситуація із попитом на довгострокову та подобову оренду

При виборі житла для оренди люди керуються кількома факторами: безпечність регіону, економічна привабливість, наявність пропозицій на ринку праці, інфраструктура в районі, можливості для бізнесу тощо.

Суттєве пожвавлення у цьому сегменті відбувається з березня і виходить на пікові показники у серпні. Якщо взяти до уваги Київ, то попит на оренду перебуває на очікуваному для цього періоду рівні та навіть перевищує аналогічний період у 2022-23 роках.

На заході країни показники попиту для довготривалої оренди вже більші за довоєнні, але це є характерним для цього регіону в цей період року.

Подобова ж оренда має виражену сезонність – в періоди відпусток влітку та під час зимових канікул. Ми можемо спостерігати збільшення активності у сфері внутрішнього туризму.

Якщо у 2022-у та першій половині 2023-го зміни не були такі помітні, то вже влітку 2023-го ми фіксували рекордні показники відгуків на оголошення про подобову оренду. У 2024 бачимо, що ця тенденція наразі зберігається.

Подобова оренда цікава не лише точки зору туризму. Потребою у цьому слугують відрядження всередині країни та робочі поїздки.

Ситуація на ринку первинної нерухомості

Оскільки ми спостерігаємо відновлення та збільшення попиту на ринку новобудов, то очікуємо на ріст пропозиції. Багато девелоперів відновили будівництво заморожених на початку війни комплексів.

У західних областях України спостерігається поява нових проєктів будівництва житлової нерухомості. Проте слід не забувати, що люди сьогодні віддають перевагу будівництвам, що перебувають на завершальній стадії.

Ще одним фактором, який я вже згадувала, є державні програми пільгового кредитування. З 21 січня програма єОселя стане доступною також для купівлі приватних будинків й таунхаусів, що вже введені в експлуатацію (але не старше 3 років).

Очікуємо пожвавлення у цьому сегменті ринку. Також спостерігаємо, що все більше забудовників і новобудов приєднуються програми є Оселя, що позитивно впливає на ринок.