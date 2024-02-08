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Відновлення інфраструктури, як нові можливості для регіонального бізнесу

Відновлення інфраструктури, як нові можливості для регіонального бізнесу

Як міжнародні організації шукають підрядників для локальних проєктів з відбудови?
Четвер, 8 лютого 2024, 08:20
Андрій Яндюк
координатор будівельних проєктів GIZ Ukraine

Наш досвід реалізації проєктів, які фінансуються урядами Німеччини і ЄС в Україні, свідчить про зростання нестачі підрядних будівельних організацій. 

Це може ускладнити відновлення об’єктів інфраструктури, зокрема на периферії, коли міжнародні організації будуть активніше допомагати Україні. Втім, я переконаний, що для локальних компаній тут існує більше можливостей, ніж обмежень.

Зараз GIZ Ukraine продовжує здійснювати проєкти, спрямовані на відновлення соціальної інфраструктури по всій Україні. Найбільше проєктів ми реалізуємо в громадах, близьких до кордону з країною-агресором, деокупованих областей та прифронтових регіонах. 

З нашого досвіду, пошук підрядних будівельних організацій для виконання таких робіт досить складний, а результат – не завжди позитивний. Компанії є, але їх небагато. 

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Я хочу підкреслити, що йдеться саме про місцеві середні та малі компанії, які здатні реалізовувати відповідні проєкти, працюючи з донорами міжнародної допомоги. 

Наприклад, при розгляді виконавців будівельних робіт на невеликих об’єктах соціальної інфраструктури Миколаївщини, Одещини, Сумщини, Полтавщини, найчастіше такі підряди переходять до компаній з Києва, Дніпра чи Львова. Найчастіше, місцеві компанії зорієнтовані на місцеві бюджети.

Кількість компаній з інших областей, які готові працювати на невеликих та середніх регіональних об’єктах, також обмежена. Але вартість їх послуг є вищою через врахування значної логістичної складової. 

Все це не сприяє продуманому та системному процесу відновлення, відбудови та модернізації України. Особливо це стосується проєктів у віддалених селах та містечках, яким децентралізація дала друге дихання. 

Вже зараз можна з упевненістю казати, що брак компаній, готових застосовувати міжнародні будівельні стандарти, призводить до проблем з плануванням та реалізацією проєктів. Втім, повоєнна відбудова, яка відбуватиметься за рахунок коштів різних фондів та програм технічної підтримки є новою нишею можливостей.

Справа в тому, що впродовж останніх 10 років в будівельній галузі відбулося багато змін. З’явилися нові стандарти, підходи, принципи. Реалії повномасштабної війни вимагають від сучасних будівель рішень у питаннях безпеки, енергонезалежності тощо. 

Разом з тим головна задача залишається незмінною – покращити якість надання послуг та зменшити витрати на утримання. 

В яких послугах зацікавлені міжнародні проєкти?

  1. Дизайн проєктів: планування, проєктування, супровід на тендері, нагляд за виконанням робіт. 
  2. Реалізація: виконання будівельних робіт на основі підготовлених дизайнів проєктів. 

Ми використовуємо мікс інструментів для пошуку підрядників. Зокрема, на рівні національного офісу ми проводимо відкриті та закриті (попередня кваліфікація) тендери. 

  • Відкриті тендери, а також запрошення до вираження зацікавленості на подальшу участь в закритих тендерах публікуються на нашому сайті. Окремо ми публікуємо замітки про такі активності на різних майданчиках Prozorro. 
  • Закриті тендери. За результатами перевірки відповідності компаній критеріям (після подання документів щодо вираження зацікавленості на участь в закритих тендерах) готується лонгліст (розширений список), з якого відбирається пул учасників (короткий перелік) для безпосередньої участі в окремих тендерах. 

Ця інформація не публікується, учасники безпосередньо на електронну пошту отримують запрошення. 

В залежності від специфіки конкретного об’єкту, бажаним є попередній досвід. Наприклад, досвід проєктування та/або встановлення сонячних електростанцій, теплових насосів, монтаж модульних конструкцій з відповідними мережами, проєктування/монтаж когенераційних установок і т ін.

Для участі в закупівлях неурядових організацій, що стосуються будівельних робіт, вкрай важливим є знання та досвід роботи з BoQ (Bill of quantity, специфікація робіт), що відрізняється від стандартного для українських реалій кошторису будівельних робіт. Найважливішим елементом BoQ є нейтральність технічної специфікації на бренди та вироби.

Іншою відмінністю є спосіб обрахунку витрат: ціна в BoQ – це ціна виконання усього комплексу технічно необхідних робіт за одиницю виміру – квадратний метр, погонний метр, тонну тощо. 

BoQ містить всі можливі затрати, розраховані в одиниці виміру. Жодних окремих чи прихованих статей, які впливають на ціну проєкту. При цьому якість робіт має відповідати міжнародним стандартам якості, в т.ч. вимогам українських будівельних норм тощо. 

З нашого досвіду, більшість проблем перехідного періоду легко лікуються часом та напрацюванням портфоліо. Будівництво – одна з багатьох галузей, в якій тут і зараз результати є видимими та доступними не лише замовнику та виконавцю, а й дуже широкій аудиторії. 

Тому я закликаю місцевих гравців будівельного ринку активніше досліджувати цю нішу. Напрацьовувати власний досвід, долучатися до проєктів міжнародних організацій, вивчати принципи проходження процесів в таких організаціях, долучатися до масштабніших і складніших проєктів. Вивчати документацію, розуміти особливості та вимоги, тендерних процесів тощо.

І насамкінець хочу додати, що зараз на будівельному ринку відкрилось унікальне вікно можливостей. Зараз вже не потрібно десятиліть, щоби зробити ім’я в галузі. 

Об’єкти будівництва стають маяками, символами росту та трансформації, особливо це відчувається у непрості часи війни. Якщо школу відновили – значить є діти. А у громади - є майбутнє.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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Економічна правда
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