Перекази за хвилини, копійчані комісії та відстеження товарів. Як криптовалюти можуть змінити міжнародну торгівлю

Технологія блокчейну та криптовалют уже сьогодні впливає на міжнародну торгівлю в Україні та в усьому світі.

Складність і ціна міжнародної торгівлі змушують бізнес активно шукати нові рішення, способи скоротити витрати на транспортування товарів. І з кожним роком дедалі більша кількість компаній звертають увагу на блокчейн і криптовалюту – дві сторони однієї технології, здатні здійснити революцію у сфері торгівлі.

Перші експерименти компаній із блокчейном почалися ще 2016 року – саме тоді було здійснено першу велику угоду – але пандемія значно прискорила цей процес.

Основні проблеми міжнародної торгівлі

Екосистема міжнародної торгівлі України, як і будь-якої іншої країни, складається з десятків і сотень учасників процесу – покупців і продавців, страховиків, логістів і водіїв, банків та інших посередників.

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Їхня постійна взаємодія породжує масу питань, що потребують вирішення – налаштування каналів зв'язку, потоків документів, мінімізація втрат, оптимізація маршрутів. Це працює в малих обсягах, але при масштабуванні до глобального рівня виникають такі проблеми:

Учасники процесу не мають спільної платформи для взаємодії. Усі організації мають внутрішні канали зв'язку, але ведуть переговори одна з одною за допомогою застарілих способів, які потребують документального підтвердження;

Фінансові операції відбуваються через посередників і часто займають великі періоди часу. Будь-який міжнародний переказ може очікувати підтвердження до декількох днів, що впливає на швидкість торгівлі;

Відстеження поставок, особливо у випадку з товарами, що вимагають особливих умов, не можуть забезпечити навіть досить великі компанії. Це призводить до підвищення витрат на псування, введення додаткових шарів документообігу;

Бюрократизація процесу ускладнює і уповільнює торгівлю. Це стосується і договорів, і юридичних документів, і сертифікатів, і митного контролю;

Відсутність прозорості на всіх цих рівнях веде до зниження довіри, підвищеного ризику шахрайства, а отже до ще більших непотрібних витрат.

Як блокчейн і криптовалюти можуть вирішити ці проблеми

Використання блокчейна здатне вирішити такі проблеми міжнародної торгівлі:

Технологія децентралізованого зберігання інформації вирішує проблему єдиного джерела даних . Вона забезпечує їх незмінність – захищає від фальсифікацій, записів заднім числом, не потребує резервного копіювання;

Усі учасники торгівлі – від водія до митника й аудитора – мають рівний доступ до інформації про угоду. Вони можуть взаємодіяти один з одним у режимі реального часу в рамках однієї системи;

Блокчейн підвищує прозорість усіх процесів . Усі сторони можуть у будь-який момент часу вивчити історію операцій, що підвищує рівень довіри, знижує ризики шахрайства і дає змогу швидко знайти джерело помилки;

Криптовалюта дає можливість проводити будь-які перекази між країнами за лічені хвилини. Не потрібно чекати цілими днями підтвердження угоди від банку. При цьому комісія за операції будь-якого обсягу буде однакова і складе копійки;

Електронний реєстр даних позбавляє необхідності вести паперовий документообіг, а технологія смарт-контрактів дає змогу точково налаштовувати процеси, аж до автопереказу коштів у момент підпису документа про постачання;

Також смарт-контракти забезпечують своєчасні виплати співробітникам і постачальникам, оплату податків в автоматичному режимі, прискорюють отримання сертифікатів і проходження митниці;

Блокчейн дає змогу відстежувати поставки, зберігати історію кожного товару і відбраковувати їх згідно із заданими умовами.

Наприклад, під час перевезення вакцини від Covid-19 2020 року датчики відстежували температуру і в разі її підвищення робили запис у блокчейні про псування конкретної дози препарату.

Прикладом успішного впровадження блокчейна і криптовалют у бізнес можна назвати Louis Dreyfus, яка контролює близько 10% світового обсягу агроторгівлі. В Україні компанія володіє елеваторами в трьох областях і експортує кукурудзу, пшеницю, сою та інші культури.

Louis Dreyfus розглядав блокчейн-технологію на рівні ідеї, але пандемія внесла свої корективи. У 2020 корпорація запровадила електронний документообіг та інвестувала в блокчейн-ініціативу Covantis. Її мета – зробити міжнародні торговельні операції простими та ефективними.

Згодом компанія запустила ланцюжок поставок на базі блокчейна, зробивши його повністю прозорим. Сьогодні на її платформі працюють понад 30 підприємств з усього світу, включно з американським Cargill, китайським COFCO і швейцарським Glencore Agricole.

Криптовалютна технологія має всі інструменти, щоб повністю змінити міжнародну торгівлю – оптимізувати її та значно скоротити витрати. Але на практиці, сьогодні її інтеграція в бізнес-процеси стикається з проблемами.

Як криптовалюту використовують у торгівлі в Україні

У 2016 році банк Barclays провів першу у світі угоду з використанням блокчейн. Він купив партію масла і сиру на $100 000, витративши на це всього чотири години для перевірки документів замість одного тижня.

У 2017 році в Україні відбулася перша у світі купівля нерухомості за допомогою смарт-контракту за Ethereum.

Відтоді в країні почалося масове прийняття криптовалют. За даними TripleA, сьогодні 15,7% громадян України – а це близько 6,5 млн осіб – володіють криптоактивами.

У рейтингу Global Crypto Index від Chainalysis за рівнем прийняття криптовалют країна посіла третє місце у 2022 і п'яте місце у 2023 році. А кількість пожертвувань у некомерційні фонди через крипту перевищила $100 млн.

У червні 2022 року Україна приєдналася до Європейської системи блокчейну як перший крок до інтеграції в міжнародну мережу блокчейнів. Ця система була створена для використання технології на міжнародному рівні: платежів, перевірки водійських прав, документів і реєстрації туристів.

Усе це вплинуло і на розвиток сектору криптовалютних послуг. Наприклад, ще в серпні 2022 року мережі магазинів техніки Stylus, "ТехноЕж" інтегрували криптовалютні платежі. У квітні 2023 року український ритейлер техніки Foxtrot також почав приймати криптовалюти як оплату за товари.

При цьому оплату стало можна проводити як в онлайн, так і в офлайн магазинах – за допомогою 130+ активів. Вихід на криптокористувачів став можливий завдяки місцевій Bitcoin-біржі WhiteBIT.

За два місяці до цього Whitepay від WhiteBIT оголосив про вихід на європейський ринок. Сервіс почав установку POS-терміналів у точках продажу та інтеграцію системи онлайн-платежів у різних інтернет-маркетах.

Сьогодні, незважаючи на всі труднощі, пов'язані з війною і відсутність регулювання, криптовалютні компанії України намагаються відповісти на запити суспільства. Вони пропонують своїм клієнтам нові можливості, запускають нові функції, сервіси.

Криптовалюта має великий вплив на внутрішню і міжнародну торгівлю в Україні – вона спрощує транскордонні платежі, допомагає компаніям і людям інвестувати в зарубіжні проєкти, надсилати гроші у фонди допомоги.

Держава також прихильно ставиться до технології та допомагає її інтеграції – запускає державні послуги на блокчейні, регуляторну пісочницю, вивчає потенціал CBDC (національної валюти на блокчейні).

Але, на жаль, цей процес значною мірою сповільнений через відсутність готової правової бази. Незважаючи на ініціативи, ентузіазм громадян і розробників, криптовалюти в Україні не легалізовані. Це закриває багато дверей і вимагає від бізнесу витрачати ресурси на ті проблеми, які могла б вирішити наявність закону.