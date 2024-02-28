Енергетичне вікно в Європу: як закон про REMIT змінить ринок газу та електроенергії

Незабаром учасників ринків електроенергії та газу очікують нові вимоги законодавства щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптових енергетичних ринках.

Як відомо, з 1 лютого поточного року мав запрацювати реєстр учасників оптового енергетичного ринку. Утім, за повідомленням регулятора, початок діяльності на ринку лише зареєстрованих в реєстрі учасників відкладено до 1 квітня поточного року. Наразі в реєстрі понад 1520 українських та іноземних компаній.

Біржа слідкує за нормативними змінами та готується до них. Для нас у новому законодавстві відведена роль особи, що професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами.

УЕБ для забезпечення прозорості та довіри до організованої торгівлі має створити та підтримувати ефективні заходи для виявлення ознак маніпулювань та торгівлі на основі інсайдерської інформації.

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НКРЕКП отримує більше повноважень щодо дослідження зловживань на ринку та накладення суттєвих штрафів на учасників ринку за здійснені маніпуляції, порушення правил поводження з інсайдерською інформацією та здійснення діяльності на ринку без реєстрації.

Так, починаючи з 1 листопада 2023 року штраф за маніпулювання або спроби маніпулювання становить до 13,5 млн неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 229,5 млн грн, а вже з 1 листопада 2024 року – до 27 млн неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 459 млн грн.

При цьому також запроваджується етапність встановлення штрафів: з 1 листопада 2023 року лише за маніпулювання або спробу маніпулювання на ринку, а з 1 лютого 2024 року - за порушення вимог поводження з інсайдерською інформацію.

Слід також враховувати, що штраф за здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації в реєстрі на ринках природного газу або електроенергії може застосовуватись одразу в повному обсязі з дати початку функціонування такого реєстру.

Учасникам ринку, які ще не зареєструвались в регуляторі, важливо зробити це вчасно, тому що відповідно до нового законодавства, компанії не зможуть брати участь у біржових торгах, як раніше, в межах нового правового поля.

У Європі, де REMIT діє вже понад 10 років, ACER тісно співпрацює з національними регуляторами для моніторингу оптових енергетичних ринків. За інформацією ACER, протягом 2022-2023 років національними регуляторами було винесено понад 30 рішень із застосуванням санкцій за порушення REMIT.

Більшість відноситься до порушень ст. 5 відповідного регламенту – маніпулювання або спроба маніпулювання ринком.

Нове законодавство не має на меті якимось чином "залякувати" ринок та його учасників. Впровадження змін спрямоване виключно для запобігання та моніторингу різного роду зловживань, щоб кінцевий споживач розумів, що ціна є релевантною, і це має збільшити довіру стейкхолдерів до торгів на організованих ринках.

Важливим чинником ефективності REMIT стане належна взаємодія між Національною комісією з тарифів, Антимонопольним комітетом та Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку задля уникнення дублювання повноважень та уникнення накладання штрафів за одне і те ж порушення.

Біржа відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю вже звітує НКРЕКП за напрямками "Електрична енергія" та "Природний газ" з 2021 року. У зв’язку з подальшим впровадженням REMIT систему звітування буде вдосконалено, а перелік інформації, про яку звітується, розширено.

При цьому вже налагоджено спеціальний захищений канал для майбутньої передачі даних між УЕБ та Регулятором. Біржа розробляє систему для звітності даних із торгових систем та надання її відповідно до встановлених вимог.

Впровадження REMIT не означає, що до цього ринок функціонував, скажімо, неконтрольовано, а зараз все зміниться.

На ринку газу та електроенергії вже функціонує профільне законодавство, зараз відбувається його деталізація відповідно до європейських вимог та зобов’язань, взятих Україною перед Європейським співтовариством.

Незважаючи на те, що власне порядок звітування саме відповідно до REMIT ще не впроваджений, відповідні правки в профільне законодавство діють з початку їх прийняття восени минулого року. Тобто будь-які зловживання мають розглядатись відповідно до вже діючого раніше законодавства та, додатково, нещодавно впроваджених змін щодо REMIT.

Наприклад, Регулятор повідомив, що розглядає нещодавні цінові коливання на РДН в контексті ознак маніпулювання. Як Оператор ринку, так і УЕБ, постійно співпрацюють з Регулятором в частині моніторингу зловживань на ринку електроенергії відповідно до існуючого нормативного поля.

Загалом увагу Регулятора мають привертати поширення інсайдерської інформації, поширення інформації, що дає оманливі сигнали відносно попиту/пропозиції, формування цін на штучному рівні тощо. При цьому карається як спроба маніпулювання, так і власне маніпулювання.

Насамкінець варто зазначити, що чіткість та прозорість формулювань термінів у всьому процесі запровадження REMIT в Україні забезпечує відсутність суб`єктивного прийняття рішень Регулятором та довіру як вітчизняних компаній, так і іноземних, що зараз особливо важливо.

Для іноземних компаній це має бути сигналом, що зрозуміле і вже тривалий час діюче в Європі регулювання поширюється територіально на ще один ринок, не ускладнюючи діяльність на ньому.

Адже в більшій мірі іноземці з осторогою наразі сприймають Україну як державу, в якій нормативне поле може змінюватись грубо кажучи "за ніч". Ми маємо дати сигнал усім компаніям, що тут діють та продовжать діяти зрозумілі для них європейські правила.

Зі свого боку ми відкриті до співпраці з нашими клієнтами, НКРЕКП та регулятором бірж НКЦПФР щодо моніторингу на шляху побудови більш сталого та прозорого ринку.