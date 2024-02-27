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Як зробити кредити для фермерів доступнішими

Як зробити кредити для фермерів доступнішими

В Україні з’явився Фонд часткового гарантування кредитів для малих та середніх фермерів. Як він працює і що зміниться?
Вівторок, 27 лютого 2024, 18:07
Олег Приходько
Голова правління Фонду часткового гарантування кредитів в сільському господарстві

На тлі проведення земельної реформи та постійних викликів внаслідок російського вторгнення в Україну, українські сільгоспвиробники, які формують кістяк аграрного сектору, стикаються з подвійною проблемою: забезпечити фінансування бізнесу та подолати наслідки руйнувань та економічних потрясінь. 

Доступ до фінансів у неспокійному ландшафті

Історично малі агровиробники в Україні постійно стикалися з обмеженим доступом до фінансування, що погіршувалося неадекватною заставою та вищими ризиками. 

Запровадження земельної реформи посилило потребу у фінансових ресурсах, що дозволило сільськогосподарським виробникам придбати землю та інвестувати у свою діяльність. 

Однак конвергенція значного сплеску попиту на кредити у 2022-2023 роках, спричиненого падінням внутрішніх цін на сільськогосподарську продукцію, зростанням витрат на логістику та збільшенням вартості ресурсів для сільського господарства, включаючи добрива та пестициди, підкреслила актуальність інноваційних фінансових рішень.

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У зв’язку з російським вторгненням дрібні фермери зіткнулися не лише із завданням підтримувати свій бізнес, але й з необхідністю перебудови та впровадження інновацій серед труднощів. 

Руйнування та пошкодження сільськогосподарської техніки, а також потреба в енергоефективних рішеннях ще більше посилили попит на інвестиційне фінансування.

Прокладання шляхів до фінансової доступності

Визнаючи гостру потребу у фінансовій підтримці, було створено Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві як стратегічну відповідь на недостатнє фінансування агровиробників. 

Націлений на малих фермерів, які обробляють до 500 га та зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР), фонд пропонує портфельні гарантії для банків, що покривають до 50% кредитних зобов’язань як для капітальних інвестицій, так і для обігових коштів. 

Ця ініціатива виходить за межі купівлі землі, охоплюючи купівлю техніки і обладнання, експлуатаційні витрати та диверсифікацію в секторах, які традиційно ігноруються банківською підтримкою, таких як садівництво та тваринництво.

Початкова стадія фонду може похвалитися надійною капіталізацією завдяки гранту в розмірі 10 мільйонів євро від Європейського Союзу та відповідному внеску від Світового банку. Ця фінансова підтримка не тільки зміцнює , але й підкреслює колективну відданість відродженню сільськогосподарського сектора України.

Фонд працює в синергії з програмами розвитку та ініціативами, що націленні на підтримку фінансування сільського господарства України. Поєднуючись із такими програмами, як здешевлення кредитів за програмою "5-7-9", аграрними розписками, сталим сільським господарством та іншими механізмами підтримки, Фонд посилює свій вплив, забезпечуючи більш зміцнену систему підтримки для малих фермерів.

Перші досягнення та рух вперед

6 лютого, менш ніж через два тижні після запуску, Фонд уже надав позику для фінансування оборотного капіталу для фермера з 370 га землі, який вирощує зернові та олійні культури, що свідчить про безпосередній вплив фонду та життєво важливу роль, яку він відіграє у підтримці українського сільського господарства. 

Тепер українські дрібні фермери, які зазвичай мають недостатнє фінансування, отримали чудовий механізм підтримки та розвитку свого бізнесу. 

Фонд часткового кредитного гарантування тепер є маяком надії та процвітання, розширення можливостей дрібних фермерів, стимулювання економічного зростання та сприяння стійкому сільськогосподарському сектору.

Ця ініціатива не лише підтримує наших фермерів перед обличчям поточних економічних викликів, але й прокладає шлях до сталого та процвітаючого сільськогосподарського майбутнього для України. 

Швидка реакція на ініціативу фонду підкреслює гостру потребу в таких фінансових інструментах, що відображає стійкість і рішучість українського фермерського співтовариства процвітати, незважаючи ні на що.

Завдяки стратегічній підтримці та зменшенню ризиків Фонд не лише вирішує безпосередні фінансові перешкоди, з якими стикаються малі сільськогосподарські виробники, але й закладає основу для сталого зростання та інновацій. 

Таким чином, він робить значний внесок у національну економіку та сприяє добробуту сільських громад України, що робить його типовим взаємовигідним механізмом як для фермерів, так і для банків.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
аграрії кредити фінансування
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