Культура довіри, відкритості та інновацій у компанії

Корпоративна культура розвивається і міняється інтенсивними темпами, як і компанія. Це сприяє інноваціям і успіху мережі на ринку. Незважаючи на швидкі темпи, фундамент цієї корпоративної культури базується на довірі, відкритості й здатності до змін.

Спільні цінності команди дозволяють компанії рухатись до абсолютного лідерства. І перед керівником завжди стоять питання, де знайти людей, як їх стимулювати постійно рости.

Культура довіри

Під час росту змінюється й збільшується команда. Саме на цьому етапі важлива робота HR-відділу, який передає цінності компанії працівникам. Серйозні зміни відбуваються в компанії, коли приходить HRD.

Адже ти вже не вибираєш сам, а отримуєш кандидатів, яких обирають для компанії. Люди, як правило, набирають собі подібних, тому надзвичайно важливо, щоб рекрутери відчували корпоративну культуру. Дай керівнику правильну людину і він покаже високі результати.

Коли команда менша, то робити це легше, а коли масштаби зростають до близько 10 000 працівників по різних регіонах України, то це стає викликом. Роль керівника у цьому визначальна, щоб створювати стиль роботи і ставлення до неї на основі цінностей компанії.

Це приводить в подальшому до побудови довіри і ефективного результату. При цьому важливо, щоб цей результат працівник сприймав як свій особистий. Адже приналежність до результату роботи губиться на моменті, коли працівник не сприймає його своїм, а виключно компанії.

Відповідно втрачається жага до роботи, виробляються негативні емоції й утворюється вигорання й апатія. Це критичний момент і ми дбаємо, щоб його не допустити.

Варто розуміти, що за інтенсивним ростом, довірою та інноваціями завжди стоїть ризик. Усі допускають помилки і якщо їх допустив рядовий менеджер, то дуже важливо поставити правильне питання: "що йому дозволило так зробити?"

Чи є в нього чіткий регламент роботи, контрольна точка, адже це впливає на компанію. Насправді ж проблема не виконавця, який виконав не так, а проблема в системі. Це означає, що вона побудована не правильно керівниками, починаючи від мене.

Культура відкритості

Відкритий діалог і здатність слухати один одного є невід'ємними частинами ефективної роботи. Одним з інструментів відкритості у компанії є форма зворотного зв’язку, через яку працівники можуть звернутися до мене.

Вони описують своє бачення процесів, ідеї, звертають увагу на неточності та вступають у відкритий діалог зі мною. Такий досвід є ефективним засобом удосконалення наших процесів та стратегій.

Дуже важливою для командного духу є підтримка працівників, яку надає компанія. У нас це проявляється шляхом психологічної підтримки та допомоги в складних життєвих обставинах.

У нинішніх умовах це потрібно як ніколи раніше, адже команда велика, по всій Україні й, так чи інакше, війна має свій вплив на кожного. Ми проводимо для регіональних і дивізійних керівників воркшопи з психологами на тему ментального здоров’я.

Вони дізнаються, що це таке і чому важливо, як піклуватися про себе, як вести комунікацію в робочому середовищі, зокрема, й з працівниками, які опинились у складній ситуації. Важливо почати цю роботу саме з керівників, бо вони мають вміти підтримати в тому числі ментальне здоров'я своїх підлеглих.

Надалі ця програма буде розвиватися з більшими масштабами. Будемо збирати зворотний зв’язок після воркшопів і на основі цього визначиться подальший формат роботи.

Культура відкритості – це про розвиток і навчання працівників, що дає їм автономію, відповідальність і обмін досвідом. Керівники різної ланки навчаються на постійній основі.

Зокрема, удосконалюють свої управлінські навички та вчаться новому. Одне з найважливіших навчань для фармацевтів – це робота зі стандартами фармацевтичної допомоги. Адже саме вони відкрито комунікують з нашими клієнтами і забезпечують якісний сервіс.

Це навчання постійно вдосконалює їх і приносить кар’єрне зростання. За 2023 рік понад 500 фармацевтів стали завідувачами аптеки, 50 завідувачів перейшли на позицію регіонального керівника. Окрім того, вони можуть розвиватися за іншими напрямками у центральному офісі.

Культура інновацій

Сучасний світ змінюється швидкими темпами і бізнес має встигати за цими змінами, щоб досягати ще більшого успіху. Інновації проявляються у сміливості ризикувати та бути готовими до змін. І дуже часто цю сміливість проявляє молодь, яка не боїться експериментувати та брати в роботу нові амбітні проєкти.

Зверну увагу й на те, що молодь – це інвестиція з невідомою окупністю і при цьому це один із шляхів впровадження інноваційної культури. 60% нашої команди – це люди віком 21 – 29 років. Молодь приходить в компанію зі своїми цінностями та переконаннями.

Це сприяє обміну досвідом, стимулює креативні підходи в роботі та новаторські ідеї. Великий вплив здійснює на молодь у колективі керівництво. Ціль керівника – ефективна робота команди та дух компанії, який дає зарядженість на результат. І постає питання, в який колектив і під чиє керівництво потрапляє людина.

Якщо найкращого кадра дати до поганого керівника чи колектив, то за короткий час він стане таким же, бо потрапив не в те оточення. Тому частина молоді й справді оживлює процеси й колективи, але варто розуміти, що часом буває навпаки.

І при цьому молоді люди можуть зробити те, що не можуть старші. В них мозок інакше працює і це велика цінність для мене.

Я сам в компанії працюю вже понад 15 років і мені щодня цікаво, оскільки це не одна й та сама компанія, а кожного року нова. Через те, що ти постійно ростеш і масштабуєшся, ти ніколи не зупиняєшся на одному місці.

Неможливо порівняти Подорожник зараз і два роки тому. Він інший, він більший, в нього інші процеси й проблеми, кардинально інші ресурси, задачі. Якщо не бігти з усіх сил, то не встигнеш і є чіткий момент відчуття, що ти вже відстав, а все побігло і ти маєш доганяти, бо не встигаєш.

Це й описує ритм, у якому ми працюємо й де факто завжди відкриті до інновацій.

Така синергія і рух вперед в одному напрямку та для єдиної мети дає нам зарядженість на результат і ефективність.