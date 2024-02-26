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Культура довіри, відкритості та інновацій у компанії

Культура довіри, відкритості та інновацій у компанії

PROMOTED. Бізнес стоїть на трьох китах: люди, фінанси, продукція. І саме люди – це основний актив будь-якого бізнесу.
Понеділок, 26 лютого 2024, 11:00
Тарас Коляда
СЕО найбільшої мережі аптек України "Подорожник"

Корпоративна культура розвивається і міняється інтенсивними темпами, як і компанія. Це сприяє інноваціям і успіху мережі на ринку. Незважаючи на швидкі темпи, фундамент цієї корпоративної культури базується на довірі, відкритості й здатності до змін.

Спільні цінності команди дозволяють компанії рухатись до абсолютного лідерства. І перед керівником завжди стоять питання, де знайти людей, як їх стимулювати постійно рости.

Культура довіри 

Під час росту змінюється й збільшується команда. Саме на цьому етапі важлива робота HR-відділу, який передає цінності компанії працівникам. Серйозні зміни відбуваються в компанії, коли приходить HRD.

Адже ти вже не вибираєш сам, а отримуєш кандидатів, яких обирають для компанії.  Люди, як правило, набирають собі подібних, тому надзвичайно важливо, щоб рекрутери відчували корпоративну культуру. Дай керівнику правильну людину і він покаже високі результати. 

Коли команда менша, то робити це легше, а коли масштаби зростають до близько 10 000 працівників по різних регіонах України, то це стає викликом. Роль керівника у цьому визначальна, щоб створювати стиль роботи і ставлення до неї на основі цінностей компанії.

Це приводить в подальшому до побудови довіри і ефективного результату. При цьому важливо, щоб цей результат працівник сприймав як свій особистий. Адже приналежність до результату роботи губиться на моменті, коли працівник не сприймає його своїм, а виключно компанії.

Відповідно втрачається жага до роботи, виробляються негативні емоції й утворюється вигорання й апатія. Це критичний момент і ми дбаємо, щоб його не допустити. 

Варто розуміти, що за інтенсивним ростом, довірою та інноваціями завжди стоїть ризик. Усі допускають помилки і якщо їх допустив рядовий менеджер, то дуже важливо поставити правильне питання: "що йому дозволило так зробити?"

Чи є в нього чіткий регламент роботи, контрольна точка, адже це впливає на компанію. Насправді ж проблема не виконавця, який виконав не так, а проблема в системі. Це означає, що вона побудована не правильно керівниками, починаючи від мене. 

Культура відкритості

Відкритий діалог і здатність слухати один одного є невід'ємними частинами ефективної роботи. Одним з інструментів відкритості у компанії є форма зворотного зв’язку, через яку працівники можуть звернутися до мене.

Вони описують своє бачення процесів, ідеї, звертають увагу на неточності та вступають у відкритий діалог зі мною. Такий досвід є ефективним засобом удосконалення наших процесів та стратегій. 

Дуже важливою для командного духу є підтримка працівників, яку надає компанія. У нас це проявляється шляхом психологічної підтримки та допомоги в складних життєвих обставинах.

У нинішніх умовах це потрібно як ніколи раніше, адже команда велика, по всій Україні й, так чи інакше, війна має свій вплив на кожного. Ми проводимо для регіональних і дивізійних керівників воркшопи з психологами на тему ментального здоров’я.

Вони дізнаються, що це таке і чому важливо, як піклуватися про себе, як вести комунікацію в робочому середовищі, зокрема, й з працівниками, які опинились у складній ситуації. Важливо почати цю роботу саме з керівників, бо вони мають вміти підтримати в тому числі ментальне здоров'я своїх підлеглих.

Надалі ця програма буде розвиватися з більшими масштабами. Будемо збирати зворотний зв’язок після воркшопів і на основі цього визначиться подальший формат роботи.

Культура відкритості – це про розвиток і навчання працівників, що дає їм автономію, відповідальність і обмін досвідом. Керівники різної ланки навчаються на постійній основі.

Зокрема, удосконалюють свої управлінські навички та вчаться новому. Одне з найважливіших навчань для фармацевтів – це робота зі стандартами фармацевтичної допомоги. Адже саме вони відкрито комунікують з нашими клієнтами і забезпечують якісний сервіс.

Це навчання постійно вдосконалює їх і приносить кар’єрне зростання. За 2023 рік понад 500 фармацевтів стали завідувачами аптеки, 50 завідувачів перейшли на позицію регіонального керівника. Окрім того, вони можуть розвиватися за іншими напрямками у центральному офісі. 

Культура інновацій  

Сучасний світ змінюється швидкими темпами і бізнес має встигати за цими змінами, щоб досягати ще більшого успіху. Інновації проявляються у сміливості ризикувати та бути готовими до змін. І дуже часто цю сміливість проявляє молодь, яка не боїться експериментувати та брати в роботу нові амбітні проєкти. 

Зверну увагу й на те, що молодь – це інвестиція з невідомою окупністю і при цьому це один із шляхів впровадження інноваційної культури. 60% нашої команди – це люди віком 21 – 29 років. Молодь приходить в компанію зі своїми цінностями та переконаннями.

Це сприяє обміну досвідом, стимулює креативні підходи в роботі та новаторські ідеї. Великий вплив здійснює на молодь у колективі керівництво. Ціль керівника – ефективна робота команди та дух компанії, який дає зарядженість на результат. І постає питання, в який колектив і під чиє керівництво потрапляє людина.

Якщо найкращого кадра дати до поганого керівника чи колектив, то за короткий час він стане таким же, бо потрапив не в те оточення. Тому частина молоді й справді оживлює процеси й колективи, але варто розуміти, що часом буває навпаки.

І при цьому молоді  люди можуть зробити те, що не можуть старші. В них мозок інакше працює і це велика цінність для мене. 

Я сам в компанії працюю вже понад 15 років і мені щодня цікаво, оскільки це не одна й та сама компанія, а кожного року нова. Через те, що ти постійно ростеш і масштабуєшся, ти ніколи не зупиняєшся на одному місці.

Неможливо порівняти Подорожник зараз і два роки тому. Він інший, він більший, в нього інші процеси й проблеми, кардинально інші ресурси, задачі. Якщо не бігти з усіх сил, то не встигнеш і є чіткий момент відчуття, що ти вже відстав, а все побігло і ти маєш доганяти, бо не встигаєш.

Це й описує ритм, у якому ми працюємо й де факто завжди відкриті до інновацій.

Така синергія і рух вперед в одному напрямку та для єдиної мети дає нам зарядженість на результат і ефективність. 

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Економічна правда
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