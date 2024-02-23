Як війна змінила ставлення світу до українських товарів

Десь на початку 2000-х серед українських підприємців можна було почути: "Хочеш завалити угоду – напиши "Зроблено в Україні". Такими були тогочасні реалії. Made in Ukraine у нашому розумінні було синонімом низької якості, і більшість із нас намагалися уникати цього маркування або ж вказувати походження товарів дрібним шрифтом.

Можливо, це стосується далеко не всіх категорій товарів. Але, до прикладу, моя компанія PET Technologies виробляє складне обладнання для виготовлення ПЕТ-пляшок. Хоч би якісним воно не було, 15-20 років тому Україна не позиціонувалася на світовому ринку, як виробник високоякісного продукту в галузі машинобудування.

Коли у 2009-му ми запланували вихід на європейський ринок, я спеціально зареєстрував компанію в Австрії, аби мати європейську прописку, а значить право писати "Спроєктовано в Європі". На той момент це було питання виживання.

Я вигадав привабливу легенду: австрійська компанія знайшла в Україні лідера з випуску машин і розмістила там своє виробництво: "Унікальні австрійські технології втілені на сучасному унікальному підприємстві під чуйним керівництвом австрійських інженерів". Реклама:

Поступово, по мірі експансії українських компаній на світовий ринок і знайомства споживача із нашими товарами, ставлення до них у світі змінювалося – ставало більш справедливим. Але по-справжньому революційна зміна відбулася за перший рік війни. І ключову роль у цьому відіграла не якість, а сприйняття і мода.

Очима зарубіжних клієнтів українські компанії, які продовжують працювати під ракетними обстрілами і виконувати свої зобов’язання, – справжні відчайдухи і водночас надійні партнери. Made in Ukraine стало не лише знаком стійкості на надійності, воно стало модним у світі і предметом гордості для виробників. Ми намагаємося усіляко підкреслювати українське походження нашої продукції.

У лютому 2023-го, в річницю російського вторгнення, я ухвалив рішення маркувати всю продукцію нашої компанії Made in Brave Ukraine. Зробити це мене мотивувало велике і складне замовлення від клієнта із Саудівської Аравії, до виконання якого ми приступили 24 лютого 2023-го.

Я подумав: вже рік іде війна, а існуючі клієнти не шукають нам заміну. Ба, більше – з’являються нові. Значить, довіряють нам і вірять в нас. "Ви що, справді працюєте?", – здивовано запитав інший клієнт, з Латинської Америки, коли ми розмістили камери в цехах, які в режимі реального часу дозволяють клієнтам спостерігати процес створення обладнання під їхнє замовлення.

Зізнаюся, що ідея маркування Made in Brave Ukraine належить не мені, а моєму товаришу – засновнику COLLAR Company Юрію Синиці. Його компанія понад двадцять років виробляє товари для домашніх улюбленців.

Реалізуючи стратегію розвитку на зовнішніх ринках, кілька років поспіль менеджери COLLAR намагалися налагодити співпрацю з найбільшою в Європі мережею зоомагазинів Fressnapf. Для виробника з будь-якого куточку світу зайти в цю мережу – все одно, що зірвати джекпот. Втім, всі спроби були марними – жодної відповіді на листи та дзвінки.

Таке ставлення – не лише з боку Fressnapf. За словами Юрія, до війни його компанія брала участь у восьми американських виставках, під час яких часто потенційні партнери цілком серйозно питали, де знаходиться Україна і чи це, бува, не частина Росії. Дехто навіть не розумів, що це Європа.

У 2022-му, через кілька місяців від вторгнення Юрій виступав на профільній конференції в Італії. Після виступу до нього підійшов топ-менеджер Fressnapf зі словами: "Певне, час нам з вами розпочати співпрацю". Вся експортна продукція COLLAR маркована Made in Brave Ukraine. За словами Юрія, важко порахувати, як це спрацювало в грошах, проте точно вплинуло на настрій в компанії та значно підвищило мотивацію персоналу.

Схожі слова я почув від Наталі, власниці відомого швейцарського бренду косметики, що продається у понад 50 країнах світу, найбільший з яких – американський. Виробничі потужності її компанії розташовані у Швейцарії, лабораторія – у Німеччині, тому зазначити українське походження косметики неможливо. Втім, вона пішла іншим шляхом – всюди, де це доречно, підкреслює, що фаундером компанії є українка.

Що тут нового? Наталя зізнається: раніше намагалася зайвий раз не афішувати своє походження, дослухаючись порад маркетингових та рекламних агенцій – мовляв, жінки зі східної Європи в американському бізнесі не котируються, ніхто не буде серйозно сприймати ваш продукт. Останні вже майже два роки вона гордо говорить про своє українське походження. І продажам це не шкодить. Швидше – навпаки. "Головне – це сильно підтримує мене енергетично!", – говорить Наталя.

Не обійшлося і без альтернативного погляду. Знайомий бізнесмен, засновник компанії, яка продає навчальні курси у багатьох країнах світу, впевнений: якщо з товарами українське маркування можливе і деколи навіть практично вигідне, то на ринку послуг воно малоефективне та навіть шкідливе.

"Європейський, а особливо західноєвропейський споживач не хоче купувати послуги у українців. У Польщі ми спочатку наймали на позицію менеджерів з продажів українців, які давно живуть в цій країні та добре володіють мовою. Але лишень поляки чують акцент, відмовляються купувати. Просять, щоб їм телефонував поляк, тоді подумають", – говорить підприємець. Схожа ситуація у Великобританії.

Ситуації бувають різні, як і досвід. Втім, я переконаний, що мода на Made in Brave Ukraine чим далі, тим активніше набиратиме обертів. Світ знайомиться з Україною, з якістю її продукції, наполегливістю та талановитістю тих, хто цю продукцію виробляє.

В будь-якому разі ми не асоціюємося з країнами, що завалюють полки магазинів неякісними одноденними товарами. Це тільки початок нового шляху, з новим позиціонуванням, сприйняттям себе, свого бізнесу і своєї продукції. І для початку це вже непогано.