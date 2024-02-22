Як людині з інвалідністю знайти роботу

Другий рік великої війни відкрив шлях до переговорів про членство України в ЄС та загострив чимало соціальних проблем. Через суттєве зростання кількості людей з інвалідністю, а їх вже понад 3 мільйони, збільшився запит на розбудову доступних середовищ, створення і адаптацію робочих місць для них та формування нової культури сприйняття їх у соціумі.

Власне, інклюзія у розвинених країнах передбачає створення середовища, в якому цінується та підтримується різноманіття, де люди з інвалідністю працюють на рівних умовах з іншими людьми, залучаються у суспільні процеси та стають драйверами соціальних змін.

Дослідження Josh Bersin Academy різноманіття та інклюзії показало, що компанії, які прислухаються до потреб працівників, у 12 разів краще утримують їх, мінімізуючи відтік кадрів, у майже 9 разів краще задовольняють запити клієнтів та у 6,6 раза успішніше адаптуються до глобальних змін у світі.

Україні поки що рано говорити про великі досягнення в розбудові інклюзії. За даними уряду, станом на 2023 рік частка офіційно працевлаштованих людей з інвалідністю становила 16%, в той час, як в ЄС цей показник складає більше 55%. Тому, паралельно з щоденною роботою на перемогу, нам необхідно створювати умови, в яких люди з інвалідністю та малозахищені групи населення зможуть вільно реалізовувати свої трудові права, а роботодавці впроваджуватимуть різноманіття як спосіб мислення та частинку нашої культури.

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Сьогоднішні технології дозволяють людям із фізичними порушеннями функціонування успішно працювати. Люди з ментальними порушеннями, залучаючись до праці, перестають відчувати себе відчуженими і непотрібними. Відтак, у пошуку шляхів до реанімації економіки, формула "інклюзія + бізнес" здатна забезпечити нові правила для людей та розширити можливості для процвітання, особливо для тих, кому доводиться зустрічатись із найбільшими перешкодами на шляху до благополуччя.

Навчання для ВПО, ветеранів та людей з інвалідністю

У березні 2021 року Єврокомісія ухвалила Стратегію із забезпечення прав людей з інвалідністю 2021 – 2030 рр. Згідно п. 4.2 документу, сприяння розвитку нових навичок для створення нових робочих місць і розвитку соціальної економіки є вимогою для держав-членів ЄС. Також до країн висунуті спеціальні KPI щодо залучення дорослого населення з інвалідністю в навчання для забезпечення виконання національної стратегії розвитку нових навичок серед мешканців ЄС.

П. 4.3 стратегії регулює сприяння доступу до якісних постійних робочих місць для людей з інвалідністю. Флагманський проєкт Єврокомісії – спеціальний пакет для покращення умов на ринку праці для людей з інвалідністю, які хочуть співпрацювати з європейською мережею служб зайнятості.

Україні, яка рухається євроінтеграційним шляхом, потрібно виконати величезну роботу щодо підвищення якості життя людей з інвалідністю, адже це – один із ключових принципів ЄС. На даний час у нас поки що немає стратегій та програм, які б на державному рівні сприяли перекваліфікації людей з інвалідністю та сприяли покращенню умов на ринку праці для них.

Втім, війна пришвидшила реалізацію деяких ініціатив, які допомагають переселенцям, ветеранам війни, людям з інвалідністю та тим, кому більше 45 років, отримати нову спеціальність і знайти роботу.

Уряд у 2023 році запровадив програму ваучерів для підтримки конкурентоспроможності осіб на ринку праці. Ваучери на навчання у розмірі 30 тис. грн видає Державна служба зайнятості за близько 124 спеціальностями, серед яких будівництво, цивільна інженерія, кібербезпека, інженерія програмного забезпечення, навіть є спеціальність "сапер".

Щоб отримати безкоштовний ваучер на навчання, потрібно заповнити заявку на сайті Державного центру зайнятості. Впродовж кількох днів із заявником зв’яжуться спеціалісти, допоможуть обрати навчальний заклад, укласти договір. Якщо вартість навчання перевищує суму, яку компенсує служба, заявник зможе сплатити додаткову суму самостійно.

Найпопулярнішими спеціальностями минулого року за ваучером стали психологія, соціальна робота, будівництво, цивільна інженерія, кухарі. Водночас, тенденція ринку праці 2023 року показала, що у Києві та Львові вакансій більше, ніж офіційно зареєстрованих безробітних.

Розвиток інклюзивного ринку праці

Попри війну, сьогодні в Україні впроваджується публічна політика розвитку інклюзивного ринку праці. Вона включає систему заохочення роботодавців за рахунок фінансової підтримки робочих місць та надання супроводу людям з інвалідністю під час роботи. Ця послуга включає не лише супровід як такий, а й надає можливість підготуватись до роботи, адаптуватись, розвивати навички та отримувати психологічну підтримку.

На рівні Мінсоцполітики планують залучати приватні рекрутингові агенції спеціально для працевлаштування людей з інвалідністю, здійснюється інформаційна підтримка роботодавців, які надають роботу таким людям. Також від держави надаються гранти для розвитку соціального бізнесу.

При працевлаштуванні люди з інвалідністю мають знати свої права:

пільгові умови праці. Грошова винагорода за роботу в цьому випадку здійснюється згідно відпрацьованих годин, або в залежності від об’єму роботи;

право відмовитись від роботи в нічний час та надурочно;

при скороченні штату переважне право залишитись на роботі за рівних умов продуктивності праці та кваліфікації надається людям з інвалідністю та тим, на кого поширюється закон України Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту;

при прийнятті на роботу для людей з інвалідністю не встановлюється випробувальний термін (стосується тих, кого направили на роботу відповідно до рекомендації МСЕК).

Також роботодавець має враховувати індивідуальні схильності людини, рекомендації МСЕК чи спеціалістів служби зайнятості під час працевлаштування людини з інвалідністю.

Користь інклюзивної спільноти

В США та ЄС одним із поширених способів подолання суспільних проблем (безробіття в тому числі) є членство в спільнотах взаємної підтримки, яке базується на принципі "рівні рівним". Серед яскравих прикладів: спільнота тих, хто переживає професійне вигорання, має невиліковні хвороби, інвалідність, депресію. Також існує безліч професійних ком’юніті та спільнот по інтересах.

Ключова місія існування таких об’єднуючих рухів полягає не лише у взаємній підтримці, а й у формуванні спільних рішень для подолання кризових ситуацій, побудова конструктивних стосунків "громада-держава" та підвищення якості власного життя. Важливий етап перебування в таких групах – не лише отримувати, а й ділитися підтримкою.

Спільнота EnableMe Ukraine, яка діє в Україні з початку повномасштабного вторгнення, допомагає людям з інвалідністю шукати роботу та інші можливості. Учасники спільноти можуть відкрито говорити про свій життєвий досвід, отримувати різні інформаційні послуги, знайомитись та ставити запитання експертам, дізнаватись про свої права.

Як показує зарубіжний досвід, залучення населення до інклюзивних спільнот призводить до кращих результатів як для громад, так і для державних органів. Включені в процеси прийняття рішень представники органів державної влади краще розуміють потреби людей та краще відповідають на їх запити.

Водночас, перебування у спільнотах дисциплінує самих учасників. Тут вони реабілітуються, перезавантажуються, отримують допомогу у вирішенні проблем та черпають сили для реалізації свого потенціалу. Останнє – є найбільшою цінністю для нашої держави.