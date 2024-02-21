Штучний інтелект проти людського невігластва. Що насправді важливо?

Відтоді, як я повернувся з цьогорічного Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі (Швейцарія), мене неодноразово запитували про те, які найголовніші висновки зробив з побаченого й почутого. Штучний інтелект (ШІ), особливо генеративний ШІ (GenAI), став однією з ключових тем обговорення цього року.

Останнім часом з впровадженням великих мовних моделей (на кшталт тієї, що лежить в основі ChatGPT) з'явилося багато очікувань і галасу щодо того, як ШІ може вплинути на продуктивність та економічне зростання в майбутньому.

Аби відповісти на це питання, слід враховувати, що в нашому світі набагато частіше панує людське невігластво, ніж штучний інтелект.

Поширення мегазагроз, кожна з яких являє собою елемент ширшої "полікризи", свідчить, що наша політика є надто дисфункціональною, а стратегія – вкрай хибною, щоб протистояти навіть найсерйознішим і найочевиднішим ризикам для нашого майбутнього. Зокрема, йдеться про зміну клімату, який матиме величезні економічні наслідки, крах держав, що зумовить зростання кількості "кліматичних біженців", а також повторні смертоносні пандемії, які можуть завдати набагато більшої шкоди економіці, ніж COVID-19.

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Погіршує ситуацію небезпечне геополітичне суперництво, яке переростає як у нові холодні війни, наприклад, між Сполученими Штатами і Китаєм, так і в потенційно вибухонебезпечні гарячі війни, як в Україні та на Близькому Сході. Зростання нерівності в доходах і багатстві, яке частково спричинене гіперглобалізацією і технологіями, що заощаджують працю, спровокувало негативну реакцію проти ліберальної демократії, створюючи можливості для популістських, автократичних і насильницьких політичних рухів у всьому світі.

Нестабільний рівень приватного та державного боргу загрожує борговою та фінансовою кризами, тому цілком можливо, що ми ще побачимо повернення інфляції та стагфляційних негативних шоків сукупної пропозиції. Загалом у світі спостерігається тенденція до протекціонізму, деглобалізації, декаплінгу та дедоларизації.

Більше того, ті ж самі прогресивні технології ШІ сприяють економічному зростанню та добробуту людей, мають і великий деструктивний потенціал. Їх вже використовують для потужного поширення дезінформації, діпфейків і підтасовування результатів виборів, а також для розпалювання страху перед безповоротним технологічним безробіттям і ще глибшою нерівністю. Не менш зловісно виглядає розвиток автономної зброї та ведення кібервійни з використанням штучного інтелекту.

Захоплені блиском ШІ, учасники зустрічі в Давосі залишили поза увагою більшість з цих мегазагроз. І це зовсім не дивно. Дух часу ВЕФ, з мого досвіду, становить контріндикатор того, куди насправді рухається світ. Політики та бізнес-лідери приїжджають сюди, аби розмахувати книжками та розповідати банальні речі. Вони уособлюють загальноприйняту мудрість, яка часто базується на погляді щодо глобальних та макроекономічних подій через немовбито вікно заднього виду.

Отож, коли на зустрічі ВЕФ у 2006 році я застерігав, що наближається світова фінансова криза, мене сприйняли як провісника біди. А коли у 2007 році передбачив, що багато країн-членів єврозони незабаром зіткнуться з труднощами суверенного боргу, міністр фінансів Італії словесно відлупцював мене. У 2016 році, коли всі запитували мене, чи віщує падіння китайського фондового ринку жорстку посадку, унаслідок якої повториться світова фінансова криза, я цілком слушно стверджував, що Китай здійснить тернисту, але керовану посадку.

У період з 2019 по 2021 рік найпопулярнішою темою в Давосі була криптовалютна бульбашка, що здувається, починаючи з 2022 року. Потім фокус змістився на чистий і зелений водень – ще одна новомодна тема, яка вже відходить у минуле.

Коли мова заходить про ШІ, цілком ймовірно, що ця технологія дійсно змінить світ у найближчі десятиліття. Але зосередженість ВЕФ на GenAI вже здається недоречною, враховуючи, що технології та галузі ШІ майбутнього вийдуть далеко за межі цих моделей.

Згадаймо, наприклад, поточну революцію в робототехніці та автоматизації, яка незабаром призведе до розробки роботів з людськими рисами, здатних навчатися і працювати в режимі багатозадачності так само, як це робимо ми з вами. Або подумайте про те, як ШІ вплине на біотехнології, медицину, зрештою, на здоров'я і тривалість життя людини. Не менш загадковими виглядають розробки в галузі квантових обчислень, які з часом об'єднаються зі штучним інтелектом, щоб створити новітню криптографію та додатки для кібербезпеки.

Таку ж довгострокову перспективу слід розглядати і в кліматичних дебатах. Ймовірно, що проблему не вдасться вирішити за допомогою відновлюваної енергетики, темпи зростання якої надто повільні, щоб суттєво вплинути на ситуацію, або дорогих технологій, як-от: уловлювання, секвестрація вуглецю та "зелений" водень.

Натомість можемо стати свідками термоядерної енергетичної революції за умови, якщо комерційний реактор вдасться побудувати протягом наступних 15 років. Таке потужне джерело дешевої чистої енергії в поєднанні з недорогим опрісненням води та агротехнологіями дозволить нам прогодувати десять мільярдів людей, які житимуть на планеті до кінця цього століття.

Аналогічно революція у фінансових послугах не базуватиметься на децентралізованих блокчейнах чи криптовалютах. Імовірніше, йтиметься про централізовані фінансові технології на основі штучного інтелекту, які вже вдосконалюють платіжні системи, процеси кредитування й розподілу кредитів, страховий андеррайтинг й управління активами. Матеріалознавство спричинить революцію у виробництві нових компонентів, 3D-друку, нанотехнологіях та синтетичній біології. Дослідження та освоєння космосу допоможе нам врятувати планету, знайти шляхи для створення позапланетних способів життя.

Згадані та багато інших технологій можуть змінити світ на краще, але тільки тоді, якщо зможемо керувати їхніми негативними побічними ефектами, і за умови, що їх використовуватимуть для вирішення всіх мегазагроз, які постають перед людством. Залишається сподіватися, що штучний інтелект колись подолає людське невігластво.

Але ШІ ніколи не отримає цього шансу, якщо ми знищимо себе раніше.