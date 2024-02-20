Ініціювати приватизацію держмайна може кожен. Як це зробити?

У 2023 році Фонд держмайна продав через приватизаційні прозорі аукціони майже 370 об'єктів державної власності. По-перше, це дозволило поповнити державний бюджет на понад 3,8 млрд грн. По-друге, активи, які держава не використовувала або які були для неї тягарем, отримали шанс на нове життя.

Державні органи надають пропозиції щодо включення об’єктів державної власності до переліків приватизації. На підставі наданих документів та в разі відсутності заборон на приватизацію об’єктів Фонд держмайна затверджує переліки малої приватизації, які доступні на офіційному сайті.

Проте є випадки, коли бізнес чи звичайна людина не знайшли серед пропозицій ту, за яку хотіли б позмагатися на аукціоні. Водночас вони мають на прикметі держактиви, що викликають у них інтерес. Тоді потенційні покупці можуть проявити ініціативу та запропонувати таке державне майно для приватизації.

Алгоритм цього процесу простий, а долучитися до нього можуть і фізичні, і юридичні особи. Серед них можуть бути українські та іноземні підприємства, а також фізособи-резиденти не лише України, а й інших держав. Єдина умова – не бути представником держави-агресора чи держави-терориста.

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Результати таких ініціатив уже є. Лише у 2023 році до переліку малої приватизації за ініціативи фізичних та юридичних осіб додалися 72 об’єкти.

Кроки для ініціювання приватизації

Щоб ініціювати приватизацію державного майна, потрібно отримати про нього принаймні загальну інформацію. Це допоможе оцінити переваги та недоліки активу. Дані можна отримати з Єдиного реєстру об'єктів державної власності (є безкоштовна адміністративна послуга з надання такої інформації – відомостей або витягу) або Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Коли ініціатор переконався, що держактив вартий уваги, він має заповнити заяву та підготувати пакет документів. Заяву можна завантажити на сайті ФДМ на сторінці "Як ініціювати приватизацію". Там же є інструкція щодо всього процесу.

Фізособи повинні надати копію паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу. Для юридичних осіб пакет паперів ширший і доступний у тій же інструкції. Усі копії потрібно засвідчити підписом, датою та написом "Згідно з оригіналом".

Заяву та зібрані папери потрібно відправити до регіонального відділення ФДМ за місцем розташування об’єкта. Контакти є на сайті фонду.

Рішення щодо приватизації та наступні дії

Регіональне відділення Фонду державного майна не вирішує одноосібно, чи передавати актив на продаж. Воно звертається до органу управління об’єкта державної власності для отримання згоди на його включення в перелік малої приватизації. Долю об’єктів великої приватизації вирішує Кабмін.

Однак ініціатор приватизації може отримати не лише позитивне рішення щодо своєї пропозиції. Серед причин відмови може бути те, що існують законодавчі обмеження щодо приватизації об’єкта або він необхідний державі.

Серед таких об’єктів – підприємства з виготовлення та ремонту зброї; ті, що володіють корисними копалинами загальнодержавного значення чи заповідними зонами; архіви; пам'ятки архітектури чи археології. Не можна приватизувати державні заклади охорони здоров’я та освіти, споруди цивільного захисту.

Ще одна причина відмови може полягати в тому, що запропонований об’єкт виявиться підприємством, яке перебуває в процесі ліквідації.

Регіональне відділення ФДМ інформує потенційного покупця про результати розгляду заяви протягом 30 днів. За умови включення об’єкта до переліку малої приватизації інформація про актив з'явиться на сайті privatization.gov.ua.

Після закінчення підготовки до проведення аукціону дані про нього, зокрема дата проведення торгів, будуть доступні на майданчику "Prozorro.Продажі". Долучитися до аукціону можна через авторизовані торговельні майданчики. Перемогу над конкурентами гарантує лише найвища ставка в аукціоні.

Важливе уточнення: ініціатор приватизації обʼєкта не зобов'язаний долучатися до аукціону з його продажу. Тобто людина чи компанія можуть запропонувати об'єкт, який, на їх думку, може стати хорошим активом для інших учасників ринку або нагально потребує приватних інвестицій, щоб уберегти його від руйнування.

Мотиви ініціатора можуть бути різними, але в разі успішного продажу активу виграють усі учасники процесу. Приватизація держмайна з часу її відновлення у вересні 2022 року довела свою ефективність навіть в умовах війни і стала важливим джерелом наповнення бюджету та підтримки Сил оборони.