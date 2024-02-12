Воєнна економіка: Як корпоративний бізнес вистояв другий рік війни

За підсумками 2023 року ВВП України зріс на 5% після падіння на 28,8% у 2022 році, таку попередню оцінку дає Міністерство економіки.

Найбільші темпи відновлення продемонстрували державне управління та оборона завдяки пріоритетному фінансуванню, будівництво з урахуванням проєктів відновлення, сільське господарство, внутрішня торгівля та переробна промисловість.

Для забезпечення роботи стратегічних секторів в умовах війни на державному рівні протягом 2022–2023 років було здійснено релокації виробничих потужностей, підтримка створення й розвитку переробних підприємств, індустріальних парків, реалізації дальших кроків у напрямі євроінтеграції.

Як відомо, ще у 2020 році Міністерство стратегічних галузей промисловості України розробило проєкт Постанови "Про деякі питання розвитку промислового комплексу України", в якій наведений перелік 17 стратегічних галузей промисловості.

Основними є: агропромисловий комплекс, паливно-енергетична промисловість, оборонна промисловість, транспортна промисловість та будівництво/промисловість будматеріалів.

Підтримка стратегічних галузей

Після початку воєнних дій державний Укрексімбанк відразу сконцентрувався на підтримці найважливіших секторів економіки. Для цього Банк гнучко використовує свої можливості та продуктову лінійку, оперативно змінюючи її навіть за таких складних часів.

В цілому за 2023 рік в сегменті корпоративного бізнесу Укрексімбанк уклав нових кредитних договорів та договорів щодо надання документарних операцій більше ніж на еквівалент 11 млрд грн.

Окремо треба зазначити суттєву підтримку Банком у 2023 році напрямку агропромислового комплексу України (укладено нових кредитних договорів більше ніж еквівалент 5 млрд грн), промисловості України (еквівалент 2,5 млрд грн нових кредитних договорів) та оптової та роздрібної торгівлі (еквівалент 3 млрд грн нових кредитних договорів).

Підтримка АПК. Досвід ТзОВ "Радехівський цукор", найбільшого виробника цукру в західній частині України та одного з найбільших українських експортерів цукру, показує, що надійне фінансове плече під час війни стає визначальним для агробізнесу і продовольчої безпеки на внутрішньому та зовнішніх ринках.

Наприкінці 2022 року виробник цукру отримав від Укрексімбанку довгострокове фінансування оборотного капіталу.

У 2023 році Укрексімбанк збільшив кредитний ліміт ТзОВ "Радехівський цукор". Нова кредитна лінія строком на 18 місяців у розмірі 10 млн дол. США доповнила кредит у 15 млн дол. США, яким уже користується компанія.

Кошти на рефінансування оборотного капіталу були надані за спільним проєктом із Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Будівельна галузь. Укрексімбанк, як найбільший кредитор корпоративного бізнесу в країні, надає всебічну допомогу цементній індустрії з метою відбудови країни.

Впродовж 2023 року Банком надано ПрАТ "Івано-Франківськцемент" 600 млн грн для фінансування оборотного капіталу на операційні потреби бізнесу, а також спільно з Європейським інвестиційним банком встановлено ліміт у розмірі 500 млн грн на збільшення рухомого залізничного складу – вагонів-хоперів українського виробництва з метою розширення власних транспортно-логістичних можливостей з доставки цементу.

Надане фінансування дало змогу збільшити виробництво цементу у 2023 році на 32% до 3,7 млн тонн.

Крім того, влітку 2023 року для Групи "Івано-Франківськцемент" спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку Банком надане CAPEX-фінансування в сумі 700 млн грн з метою будівництва нового заводу сухих будівельних сумішей у Івано-Франківської обл.

Реалізація цього проєкту дасть змогу вже у 2024 році забезпечити український ринок якісними вітчизняними будівельними матеріалами, оскільки основні виробництва сухих будівельних сумішей, якими володіли міжнародні корпорації KNAUF та ETEX в Донецькій області, були зруйновані внаслідок воєнних дій.

Енергетична безпека. Протягом 2023 року, Укрексімбанк надав фінансову підтримку групі компаній UPG, яка входить до топ-5 постачальників критичного для держави імпорту паливно-мастильних матеріалів, в межах кредитного ліміту в сумі 90 млн доларів США.

В рамках зазначеного обсягу фінансування Банком, як ключовою державною фінансовою установою України за операціями експорту та імпорту, спільно з провідними МФО та іноземними банками було реалізовано 25 угод постімпортного фінансування придбання палива для забезпечення потреб внутрішнього ринку України, що стало запорукою енергетичної безпеки та сталого розвитку держави.