Коли новини з Брюсселю кращі, ніж з Давосу
На початку січня я разом з делегацією колег був з триденним візитом в Брюсселі, а вже через кілька днів відвідав Давос.
Спілка українських підприємців (СУП) стала представником українського бізнесу в BusinessEurope - провідній бізнес-конфедерації, яка представляє інтереси бізнес-асоціацій в органах ЄС.
BusinessEurope — це дуже потужна організація, яка навіть має право законодавчої ініціативи і тому її позиція дуже важлива для можновладців ЄС. Візит був організований за підтримки провідної польської бізнес-асоціації Leviatan і його метою було показати українській бізнес-спільноті, який шлях необхідно буде пройти для інтеграції в ЄС та як і хто там приймає рішення.
Тому основні зустрічі були з Єврокомісією, депутатами Європарламенту і BusinessEurope, зокрема, з їхніми національними учасниками.
Головна позитивна новина: за ці три дні нам стало очевидно, що в думках технократів ЄС Україна точно стане повноцінним учасником ЄС і їхній основний фокус вже на тому, як пройти довгий і складний шлях інтеграції нашої великої країни в цю інституцію.
Надання 50 млрд євро фінансування теж виглядало як ‘sure thing’, що підготовлено достатньо варіантів, щоб обійти можливі блокування.
Інша важлива новина – цей шлях для нас буде набагато складнішим, ніж це уявляє український бізнес. Як сказав один з представників ЄС зі Східної Європи, якщо 10% ваших позицій буде враховано, то це вже великий успіх.
Ми бачимо на прикладі Польщі, що політичні інтереси наших союзників і їхні бізнес-інтереси можуть дуже відрізнятися. І що навіть ті, хто надає нам потужну політичну і військову підтримку, паралельно будуть дуже жорстко захищати інтереси свого бізнесу.
І, до речі, лобісти країн ЄС в Брюсселі дуже потужно представлені, вони мають там великі команди і офіси.
Тому моя порада українським підприємцям – як би не було важко зараз, потрібно знаходити час і ресурси для того, щоб інтереси ваших індустрій активно захищали в Брюсселі через ваших представників.
Поки що тільки дуже невелика кількість українських бізнесів розпочала роботу в цьому напрямку і більшість бізнесменів не розуміють, як складно і як багато роботи буде на цьому шляху. Але найголовніше — нас в ЄС чекають і відкриті до переговорів.
В цьому контексті відчуття після візиту в Давос менш однозначні. Із позитиву — Україна була дуже добре представлена, бо був Ukrainian house, Ukrainian breakfast by Pinchuk Foundation і візит та потужний виступ Зеленського.
Ukrainian house навіть отримав престижну нагороду від Politico. Тобто, робота для промоції України була проведена велика і результативна, хоча найголовнішою темою в Давосі в цьому році вже була не Україна, а перш за все ШІ.
На жаль, ті, хто блокує допомогу для України, не говорили про це вголос у Давосі або навіть не були в ньому представлені, і тому основні "поля битви" за інтереси України є поза межами Давосу, в тому самому Брюсселі і в Вашингтоні.
Боремося і поборемо.