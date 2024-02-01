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Коли новини з Брюсселю кращі, ніж з Давосу

Коли новини з Брюсселю кращі, ніж з Давосу

Шлях до ЄС буде набагато складнішим, ніж це уявляє український бізнес, але треба шукати ресурси, щоб захищати інтереси індустрій у Брюсселі
Четвер, 1 лютого 2024, 08:17
Костянтин Магалецький
співзасновник СУП, Віцепрезидент ІТ-Україна, співзасновник Green Recovery Fund

На початку січня я разом з делегацією колег був з триденним візитом в Брюсселі, а вже через кілька днів відвідав Давос.

Спілка українських підприємців (СУП) стала представником українського бізнесу в BusinessEurope - провідній бізнес-конфедерації, яка представляє інтереси бізнес-асоціацій в органах ЄС. 

BusinessEurope — це дуже потужна організація, яка навіть має право законодавчої ініціативи і тому її позиція дуже важлива для можновладців ЄС. Візит був організований за підтримки провідної польської бізнес-асоціації Leviatan і його метою було показати українській бізнес-спільноті, який шлях необхідно буде пройти для інтеграції в ЄС та як і хто там приймає рішення. 

Тому основні зустрічі були з Єврокомісією, депутатами Європарламенту і BusinessEurope, зокрема, з їхніми національними учасниками. 

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Головна позитивна новина: за ці три дні нам стало очевидно, що в думках технократів ЄС Україна точно стане повноцінним учасником ЄС і їхній основний фокус вже на тому, як пройти довгий і складний шлях інтеграції нашої великої країни в цю інституцію. 

Надання 50 млрд євро фінансування теж виглядало як ‘sure thing’, що підготовлено достатньо варіантів, щоб обійти можливі блокування. 

Інша важлива новина – цей шлях для нас буде набагато складнішим, ніж це уявляє український бізнес. Як сказав один з представників ЄС зі Східної Європи, якщо 10% ваших позицій буде враховано, то це вже великий успіх. 

Ми бачимо на прикладі Польщі, що політичні інтереси наших союзників і їхні бізнес-інтереси можуть дуже відрізнятися. І що навіть ті, хто надає нам потужну політичну і військову підтримку, паралельно будуть дуже жорстко захищати інтереси свого бізнесу. 

І, до речі, лобісти країн ЄС в Брюсселі дуже потужно представлені, вони мають там великі команди і офіси. 

Тому моя порада українським підприємцям – як би не було важко зараз, потрібно знаходити час і ресурси для того, щоб інтереси ваших індустрій активно захищали в Брюсселі через ваших представників. 

Поки що тільки дуже невелика кількість українських бізнесів розпочала роботу в цьому напрямку і більшість бізнесменів не розуміють, як складно і як багато роботи буде на цьому шляху. Але найголовніше — нас в ЄС чекають і відкриті до переговорів.

В цьому контексті відчуття після візиту в Давос менш однозначні. Із позитиву — Україна була дуже добре представлена, бо був Ukrainian house, Ukrainian breakfast by Pinchuk Foundation і візит та потужний виступ Зеленського. 

Ukrainian house навіть отримав престижну нагороду від Politico. Тобто, робота для промоції України була проведена велика і результативна, хоча найголовнішою темою в Давосі в цьому році вже була не Україна, а перш за все ШІ. 

На жаль, ті, хто блокує допомогу для України, не говорили про це вголос у Давосі або навіть не були в ньому представлені, і тому основні "поля битви" за інтереси України є поза межами Давосу, в тому самому Брюсселі і в Вашингтоні. 

Боремося і поборемо.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Давос бізнес ЄС
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