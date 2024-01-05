Право, а не привілей. Суспільство має подбати про відпочинок захисників

Війна триває, а ресурси людини обмежені. Організм потребує відновлення, особливо якщо мова йде про надзусилля. Відпочинок стає критичною потребою.

Необхідність змін

Питання ротацій і демобілізації військовослужбовців, що перебувають у війську з початку великої війни, а деякі й довше, стає дедалі актуальнішим. Такі рішення ухвалює військово-політичне керівництво, проте суспільство має вже зараз створювати умови для комфортного повернення захисників та захисниць.

Зазвичай під час дискусій про створення можливостей для ветеранів більше говорять про працевлаштування та підтримку бізнес-ініціатив. Це правильно, але відпочинок також є вагомою складовою повернення до цивільного життя.

Про це говорять рідше. Туризм для ветеранів досі перебуває поза увагою суспільства, бо сама ідея відпусток вважається скоріше розкішшю, ніж правом. В умовах війни і збільшення кількості ветеранів та ветеранок держава буде переглядати програми підтримки з урахуванням своїх фінансових можливостей.

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У державному бюджеті на 2023 рік була зупинена дія пільги на безоплатне першочергове забезпечення ветеранів санаторно-курортним лікуванням. Ба більше, навіть до війни санаторно-курортне лікування ветеранів викликало чимало зауважень, насамперед з боку колишніх військовослужбовців.

Ветерани вказують на необхідність змін у ставленні до санаторного обслуговування, а вітчизняні заклади такого типу називають "совдепівськими".

Досвід США

У США, де значно більше ресурсів на підтримку ветеранів, питання пільг на відпочинок постало не так давно. Під час активних фаз операцій США в Іраку та Афганістані цим займалися переважно на рівні волонтерських проєктів.

У країні діяла фандрайзингова ініціатива "Відпустки для ветеранів": охочі могли переказати кошти на відпочинок ветеранів, нагороджених "Пурпуровим серцем". За кілька років ініціатори змогли відправити за кордон понад 500 ветеранів.

У 2021 році Міноборони США поширило програму пільг для подорожей American Forces Travel на ветеранів. До цього пільгами могли скористатися лише дійсні військовослужбовці. Наразі програма пропонує знижки 35-40% порівняно з цінами на комерційні подорожі. Це включає знижки на готелі (до 60%), авіаквитки, оренду автомобілів, туристичні продукти, квитки на події та круїзи.

Такий формат співпраці виглядає привабливим для України, де потреба у відпочинку ветеранів буде високою. Важливо не забути про це після перемоги.

З війни на море

Команда туроператора Join UP! запустила програму безкоштовного закордонного відпочинку для військовослужбовців. Чому закордонного? По-перше, ми хотіли, щоб люди хоч на деякий час опинилися в умовах повної безпеки. По-друге, ми віримо, що подорожі допомагають швидше переключитися, адже людина опиняється в іншій культурі, іншому часовому поясі, іншій кліматичній зоні.

Під час літнього сезону на курортах Єгипту з нами відпочили понад 600 представників та представниць Сил безпеки й оборони України. Переважно це люди, які пройшли важкі бої. Більшість з них перебували на фронті з початку великої війни, а ця відпустка стала чи не першою і точно першою закордонною.

За даними представників Сил безпеки й оборони України, перевага надається військовослужбовцям, які отримали вогнепальні або вогнепально-уламкові поранення, а також тим, хто повертається з полону і має психологічні травми.

Відбирає військовослужбовців їх командування. Списки формують та затверджують частини та підрозділи, де військові проходять службу. Усі витрати на відпочинок взяли на себе туроператор Join UP! та його партнери. Це включає трансфер до аеропорту, авіапереліт, візи та проживання в готелі в Єгипті. Протягом 2023 року Join UP! спрямував на програму 28 млн грн.

Команда туроператора планує розвивати цю ініціативу. Після поїздки ми проводили опитували. Очікувано більшість військових розповіли, що поїздка позитивно вплинула на їх фізичний (74,8%) та емоційний (89,6%) стан.

Ці коментарі підтверджують і представники відділу морально-психологічного забезпечення. За їхніми спостереженнями, спокійний закордонний відпочинок є дієвою частиною процесу реабілітації та відновлення сил.

Погляд військових на туризм

Потреби військових після фронту відрізняються від вимог туристів, до яких ми звикли. Це стало зрозуміло завдяки нашому опитуванню. Високий запит на масаж, плавання та інші процедури, що допомагають відновитися.

Ми приділяємо більше уваги питанню доступу до басейнів, пляжів та інших приміщень з урахуванням потреб людей з пораненнями. У Туреччині та Єгипті ситуація з цим непогана. В останні роки в готелях з’являються більш просторі номери для людей з інвалідністю, біля басейнів та на пляжах передбачені спеціальні покриття, що дозволяють пересуватися на візку.

Під час трансферу надається допомога з посадкою в авто. Є облаштовані місця для людей з інвалідністю в ресторанах, що дозволяють почуватися комфортніше.

Ще один аспект – російська мова, музика, прапори. Це тригер для більшості українців, а для військовослужбовців і поготів. Ми активно співпрацюємо з партнерами в Єгипті, щоб зменшити російський вплив на культурну програму та наполягаємо на тому, аби наших туристів не об’єднували з росіянами в групах.

Компанія також навчає персонал закордонних партнерів, на всіх напрямках набирає україномовний персонал для обслуговування туристів, щоб створити максимально комфортні умови відпочинку наших співгромадян.

Відпочинок замість виснаження

Надати якісний відпочинок ветеранам та ветеранкам – обов’язок суспільства. Поки війна триває, ми робимо це на своєму рівні. Проте надалі такий проєкт має масштабуватися. Для цього будуть потрібні інші ресурси. Тому так важливо, щоб до цього питання не слабшала увага з боку держави та громадськості.

Відпочинок потрібен усім, адже розмови про "втому від війни" виникають через вимогу діяти в режимі виснаження. Ризики такого підходу занадто високі. Натомість хоча б короткі перерви дозволяють зберігати сили й рухатися далі.

За словами військових, спокійний закордонний відпочинок є дієвою частиною процесу оздоровлення та відновлення. Подорожі повертають бажання діяти та надалі працювати заради наближення перемоги.