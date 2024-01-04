Чому таксист і перукарка не платитимуть 19,5% податку та яка альтернатива

Одна з найцікавіших законодавчих ініціатив, що ми побачили у IV кварталі 2023 року (законопроєкт 10166), покликана створити умови — легші, простіші та реалістичніші — для сплати податку самозайнятими особами, які ніколи його не сплачували, але працюють і мають дохід в Україні.

Ідеться про водіїв таксі, кур’єрів, перукарок, майстрів та інших самозайнятих (всього запропоновано 20 видів такої діяльності).

До того ж, кількарічний дискурс між з державою та бізнесом — компаніями-учасницями ЕВА (Європейської бізнес-асоціації), Американською торговельною палатою АСС, Асоціацією українських банків АУБ та ін. — допоміг виявити нові тенденції економіки (відомі як gig-економіка) — діяльність онлайн-платформ, юридична площина діяльності яких не визначена в Україні досі.

За сучасних умов чимало громадян (за даними ЕЕП — Економічної експертної платформи — таких у нас понад 1 мільйон) отримують замовлення (і доходи) саме через такі платформи.

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У контексті гармонізації українського законодавства з нормами Євросоюзу, експерти із міжнародних відносин CFC Big Ideas Inc. наголосили на впровадженні норм ЄС для мікробізнесу, відомих як Директива DAC7, та їхньої адаптації до українських реалій, що й було враховано.

Таким чином, маємо тріаду: 1) можливості для понад 1 млн самозайнятих (які не є ФОПами); 2) регулювання (нарешті) цифрових платформ; 3) гармонізацію з законодавством ЄС.

Важливо — з’явилася можливість гарантованого наповнення бюджету у швидкий час завдяки діяльності "операторів онлайн-платформ" та автоматизації сплати податку.

Уявіть ситуацію: взуттяр працює весь день зі станком, займається закупкою шкіри та матеріалів, отримує і видає замовлення, та водночас має вести бухгалтерський облік.

Водій — таксує весь день, а увечері повертається додому, щоб заповнювати фінансову звітність.

Перукарка, яка весь день простояла на ногах, повертається додому й замість того, щоб відпочивати (або, як це часто буває, "годувати чоловіка й дітей"), займається підрахунками податків, з’ясуванням "змін до чинного законодавства", аналізом текстів "постанов" Кабінету міністрів — чи не змінилися, бува, реквізити або форми бланків у цьому році, чи не виникли нові правила й вимоги до фінансової звітності, щоб не "впаяли штраф" тощо.

Уявили? Я — ні.

Це в разі реєстрації такими особами ФОП — обрання відповідної групи, створення спеціальних банківських рахунків, ведення обліку доходів, (вчасного) подання звітності.

Складно повірити, що всі ці люди понаймають собі персональних бухгалтерів, які виконуватимуть цю роботу (певна річ, не безкоштовно).

Також складно уявити, щоб таксист і кур’єр у перервах між замовленнями розгортали газету "Бухгалтер" і з цікавістю аналізували вимоги до податкової звітності.

Іншими словами, система ФОП, хай би якою грандіозною була (вважаю її саме такою), для більшості людей, що займаються саме такими видами діяльності, не працює!

Яку ж альтернативу, на противагу ФОП, може запропонувати держава, для того, щоб діяльність цих людей була, по-перше, законною, по-друге, поповнювала її казну?

Відповідь: єдина альтернатива, що маємо сьогодні, це "загальна система оподаткування" фізичних осіб. Складається вона з податку на прибуток за ставкою 18% та сплати військового збору в розмірі 1,5% від отриманого доходу. Всього до державної скарбниці має надходити 19,5%.

Чи уявляєте ви, щоб кожен маляр-штукатур заповнював річну декларацію ПДФО, вказував там весь дохід, отриманий за рік, вираховував оті 19,5% відсотків, правильно (і вчасно) подав звітність, ще й сплатив такий податок (за правильно вказаними реквізитами)?

Картину, в якій мільйон самозайнятих громадян стоїть у черзі до каси, щоб сплатити оті 19,5% в держказну, можу уявити хіба що у вигляді мультфільму.

Це спричиняє низку проблем для всіх.

Насамперед для самих працівників — отих сантехніків, електриків, перевізників меблів та інших осіб, які "працюють на себе":

їхню діяльність можуть вважати незаконною (на необхідності у детінізації мікроекономіки неодноразово наголошували фахівці, див. матеріали ЕПП 2022 р. ); над трударями постійно висить дамоклів меч каральної системи за "несплату податку" або "ухилення" від нього; юридична беззахисність та інші наслідки, включно з морально-психологічними.

Для держави — недоотримання доходів від сплати податків особами, які не поспішають (часто навіть не думають) їх сплачувати.

Особливо гостро це питання постає в умовах війни, коли країні доводиться позичати кошти у "західних партнерів" (навіть якщо представником Заходу виступає розташована на Сході Японія) і витрачати суттєвий ресурс (кадровий, часовий, фінансовий, логістичний, медійний) на залучення донорської підтримки ззовні, замість того, щоб фокусуватися на генеруванні доходів та відновленні економіки в природний спосіб.

За даними Інституту економіки та прогнозування НАН України, понад чверть (26,5%) економічно активного населення (у віці від 15 до 70 років), отримують тіньові доходи. Ця частка є більшою, ймовірно, за рахунок отримувачів незадекларованих доходів від індивідуальної підприємницької та трудової діяльності.

Отже, близько 7-10% від економічно активного населення є вірогідними "тіньовими" підприємцями або самозайнятими особами, що призводить до недонадходжень до Держбюджету від 10 до 20 млрд гривень щороку.

Що це дасть

У дослідженні КШЕ (Київської школи економіки) "Аналіз фіскального ефекту від запровадження різних моделей оподаткування на ринку таксі" зазначено, що в Україні приблизно 300 тис. водіїв таксі. 96% із них не сплачують податки, фактично працюючи в тіні.

Що означатиме впровадження реформи на прикладі цієї категорії (та кількості) самозайнятих? По-перше, виведення їх із "тіні", по-друге — гарантоване надходження їхніх податків у держбюджет. Розгляньмо це конкретно.

У разі створення сприятливих умов (невисока податкова ставка в розмірі 6%, відсутність необхідності ставати на облік як ФОП і вести бухгалтерський облік чи подавати звітність, а також автоматизоване списання податку), фіскальний ефект може становити близько 2 млрд грн, як зазначено в Аналітичній довідці ЕПП.

За моїми підрахунками, якщо кожен із 300 тис. водіїв (дані КШЕ) отримує дохід, скажімо, 20 тис. грн на місяць, то фіскальний ефект становитиме 4,32 млрд грн доходів на рік. Якщо 30 тис., то — 6,48 млрд грн на рік.

І це тільки водії! (Кур’єрів віднесемо сюди ж, бо більшість із них також водії — мопедів чи інших транспортних засобів).

Додамо сюди прогнозування НАН України ("7-10% від економічно активного населення" осіб, що отримують тіньові доходи, а це понад 2,5 млн громадян, якщо за основу беремо близько 37 мільйонів осіб за даними ООН на 2023 рік, враховуючи міграцію внаслідок російської агресії, порівняно з 42 мільйонами в довоєнний період) й матимемо 10-20 млрд грн додаткових надходжень в бюджет.

Звісно, завжди можна залишити все, як є. Не впроваджувати жодних змін. І отримати нуль надходжень в бюджет. Плекати "тінь" на тлі гучних заяв про гармонізацію законодавства з ЄС та розмов про "прозорість".

Скепсис

Найбільший скепсис щодо ініціативи можемо звести до двох питань:

Чи справді "вони" сплачуватимуть податок (навіть якщо створити ідеальну, просту й автоматизовану систему)? На якій підставі можемо стверджувати, що ці кошти справді надійдуть в бюджет, ще й у відносно стислий термін?

Рішення

Ось тут на передній план виходять "оператори цифрових платформ", як їх визначено у законопроєкті 10166. Найбільші з них — Uber, Bolt, Uklon, Glovo, хоча в Україні їх чимало.

Один тільки Kabanchik чого вартий. За даними з відкритих джерел, цей сайт щомісяця відвідує близько 2 мільйонів користувачів, які розміщують близько 70 тис. замовлень (відповідно, 840 тис. в рік) для отримання понад 1 тис. видів послуг.

Як пояснює Юрій Сак, партнер СFC Big Ideas: "У контексті впровадження норм ЄС оператори цифрових платформ будуть зобов’язані інформувати контролюючі органи про доходи користувачів, отриманих через платформу. Це сучасні норми ЄС, які набувають чинності з 2024 року в межах імплементації директиви DAC7 щодо обміну даними між країнами-учасницями".

У контексті України це вирішить одну з найбільших проблем — ухилення від сплати податку на готівкові надходження. Адже онлайн-платформа фіксує всі замовлення, що отримав водій або кур’єр, незалежно від форми розрахунку.

До того ж, платформи допоможуть забезпечити надходження в бюджет доволі швидко з моменту імплементації ініціативи.

Чому? Бо оператори цифрових платформ уже інвестували в розробку сучасних цифрових рішень для 300 тис. водіїв та кур’єрів! Державі не доведеться витрачати мільярди гривень на створення подібних інструментів.

Принципово важливе питання — роль податкового агента. Її виконуватимуть банки. Саме вони відповідатимуть за своєчасність і коректність переказу податку в держбюджет, маючи відповідні технологічні можливості.

Реформа запрацює, щойно "проєкт" стане "законом" й механізм набуде чинності.

Як же інші?

Якщо для 300 тис. водіїв та кур’єрів інструментом інформування про доходи слугуватиме платформа, то який механізм працюватиме для всіх інших — майстрів, перукарок, манікюрниць, швей, мулярів, психологів та решти з переліку 20 видів діяльності (у процесі обговорення законопроєкту, цілком можливо, що його доведеться змінити — розширити або навпаки, скоротити)?

Для них застосовуватимуться вже відомі інструменти — РРО — реєстратор розрахункових операцій ("термінал") або ПРРО — програмний реєстратор розрахункових операцій ("додаток", транзакції проводяться через смартфон).

На відміну від ролі платформ, де уникнути сплати податку буде практично неможливо, стовідсотково гарантувати сплату податку усіма "іншими" самозайнятими проблематично.

Головною перепоною несплати цими громадянами податку була зависока його ставка (18% + 1,5%) і відсутність реалістичної для них системи.

Тепер же такі умови буде створено. Автоматичне списання, низька податкова ставка в розмірі 6%, легалізація діяльності — усе це є підставою прогнозувати поступовий вихід цілого пласту суспільства з "тіні" впродовж 2-3 років.

Як це працює?

Самозайнята особа, спосіб заробітку якої підпадає під визначення "окремих видів діяльності", передбачених законопроєктом 10166 — ідеться про такі критерії як невисокий розмір надходжень, "підробітки", відсутність найманих працівників, надання послуг окремо від основного місця роботи, відсутність ФОП та ін. — натиском кнопки (наприклад, в додатку "Дія") обирає банк (який виступає податковим агентом), де одразу створюється спецрахунок для отримання таких доходів, звідки автоматично списуватиметься податок в розмірі 6% від доходів, отриманих на вказаній цифровій платформі, яка автоматично інформує про їхній розмір контролюючі органи.

З точки зору самозайнятої особи, це найпростіший та чи не найкращий спосіб працювати й отримувати доходи законно і взагалі не ламати голову про сплату податків, звітність, облік доходів і витрат тощо. Податок списується, звітність подається автоматично.

Роль податкового агента у цьому випадку виконує банк. Саме він створюватиме спецрахунок, на який надходитимуть кошти за надані через платформу послуги. Банк автоматично переказуватиме податок в розмірі 6% й надаватиме відповідному контролюючому органу звітність за відповідною формою.

Для таких високотехнологічних банків, як Приватбанк, Монобанк та інші, розробка подібного рішення не є проблемою. За останні роки відбулося чимало дискусій про це із провідними учасниками Української асоціації банків — усі тільки "за".

Державі не потрібно буде витрачати бюджетні кошти на створення таких систем, адже кожен банк зацікавлений у збільшенні кількості клієнтів, а отже, доходів від здійснюваних ними операцій.

З боку держави потрібна хіба що добра воля, тверезий глузд і бажання розвивати економіку з урахуванням вимог часу. Зокрема, НБУ має підтримати реформу створенням такого спецрахунку.

Податкова служба — проявити готовність до інновацій — щодо обміну даними з банком з метою встановлення коректної суми податку, мовою податківців — виявлення "податкового боргу".

Отримавши дані про точну суму доходу (безготівкової та готівкової), банк зможе автоматично вирахувати різницю (отой "податковий борг"), якщо така є, і переказувати коректну суму податку, що враховує готівковий дохід.

Імовірно, цей механізм буде удосконалено або видозмінено, адже обговорення законопроєкту триває. Проте варто зазначити, що вперше маємо технологічну відповідь на одну з найболючіших для держави проблем — оподаткування готівкових надходжень.

Перепони

Наразі оцінка законопроєкту 10166 з боку суспільства, економістів, банкірів, журналістів, та представників державних органів загалом є позитивною.

Першою перепоною на цьому етапі є неготовність і небажання до змін з боку окремих держслужбовців або окремих державних структур.

Другою — нерозуміння суті ініціативи. Судячи із типових запитань, випливає: окремі службовці (законодавчої та виконавчої гілок влади) не читали ні сам законопроеєт, ні навіть пояснювальну записку до нього.

Серед типових заперечень такі:

Питання й коментарі на зразок "Чом би їм усім не стати ФОПами? Державі не доведеться нічого змінювати. Або хай тоді платять 19,5%. Усе ж у законі вже передбачено!" — неодноразово звучать на різних зустрічах із держслужбовцями.

Очевидно, що автори таких питань навряд займалися коли-небудь бізнесом або його адмініструванням.

Складно також уявити, щоб чиновники на мопедах переслідували кур’єрів, котрі не сплатили 19,5% в держказну. Це ж скільки мопедів потрібно!

Якщо серйозно, то як державні мужі уявляють собі адміністрування 300 тисяч водіїв та кур’єрів за тією системою, що існує зараз?

Ідеться ж не про блокування мікробізнесу, а навпаки — сприяння його розвитку, створення належних умов для сплати податку тією категорією самозайнятих, які раніше його не платили.

Хіба не очевидно — якщо за 30 років незалежності та 20 років існування системи ФОП такі самозайняті її не застосували (й нічого не сплатили в бюджет) досі, то на якій підставі ФОП має спрацювати тепер, якщо залишати все, як є?

Зрозуміло, що для цих людей теперішні умови — система ФОП (реєстрування, адміністрування, звітність), а тим більше "загальна система" (зависока податкова ставка і та ж звітність) — не працюють.

Помилкові висновки. Наприклад, службовці з деяких міністерств чомусь вирішили, що йдеться про "розголошення банківської таємниці" і "надання доступу контролюючим органам до банківських рахунків", про що можемо прочитати в деяких експертних висновках.

На противагу таким хибним ідеям, законопроєкт НЕ передбачає розголошення банківської таємниці й НЕ надає доступ податковій до банківських рахунків платника податків.

Ідеться про інше — гармонізацію українського законодавства з нормами ЄС, впровадження Директиви DAC7 про обмін даними, що зобов’язує онлайн-платформи інформувати про доходи своїх користувачів від конкретного виду діяльності.

Уявні відмовки. Найпопулярнішою відмовкою впроваджень будь-яких інновацій з боку держави є фрази на зразок "Це вимоги наших західних партнерів", "Це побажання Міжнародного валютного фонду", який виступає "проти будь-яких спрощень" та ін.

Як усі ми знаємо, Україна — суверенна держава. Ніхто не має права втручатися в нашу внутрішню політику, а будь-які "побажання" залишаються ними, як і наші побажання "партнерам".

По-друге, мені складно уявити легітимність таких "побажань". Де їх можна перевірити? Де підписаний обома сторонами документ, який може слугувати підставою для блокування реформ, скерованих на збільшення надходжень держбюджету?

Також мені складно уявити протест з боку МВФ щодо наповнення українського бюджету завдяки інноваціям.

Підсумок

Законопроєкт 10166, покликаний створити сприятливі умови для оподаткування самозайнятих певними видами діяльності осіб — це Win-Win для всіх сторін.

Самозайнята особа отримає механізм, що знімає головний біль від необхідності вести бухгалтерський облік, автоматичне списання податку та легалізацію своєї діяльності.

Платформи отримають юридичну площину своєї діяльності й рівні правила гри для всіх учасників галузі.

Банки отримають додаткові доходи внаслідок розробки нових сучасних сервісів у межах цієї реформи (ідеться про понад 2 млн осіб).

Держава отримає понад 10 млрд грн додаткових надходжень у бюджет, що вкрай необхідно за теперішніх умов.

З додаткових переваг — довготривала дія цієї реформи, скерована на регулярне генерування доходів від gig-економіки в Україні, а також інтеграцію юридичних норм і практик із ЄС.

Наразі триває обговорення. Органи державної влади зважують усі "за" та "проти", подають свої зауваження та рекомендації. Одні з них помилкові, бо не відповідають змісту. Інші містять фахові рекомендації та зауваження. Чимало оцінює ініціативу схвально, вболіваючи за позитивні зміни.

Одне можемо сказати напевне. Якщо нічого не змінювати й "залишити все, як є", то таксист чи перукарка навряд платитимуть податок у розмірі 19,5% від своїх доходів, а цілий сектор економіки й надалі залишатиметься у "тіні".