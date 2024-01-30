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Російський LPG знов в Україні: що робити?

Російський LPG знов в Україні: що робити?

Як через польських трейдерів до України потрапляє російський автогаз і чому не працюють санкції?
Вівторок, 30 січня 2024, 08:15
Артем Куюн
співзасновник "Консалтингової групи А-95"

Перший квартал 2023 року запам’ятався навалою дешевого скрапленого газу, що імпортувався з польських, литовських та латвійських сховищ, помічених у прийманні ешелонів з російським LPG. 

Тоді цей ресурс з "перебитими" документами витіснив 80% усіх альтернативних джерел постачань в Україну. Фактично декілька місяців українці їздили на російському пальному й платили за це. 

Досить швидко, як за чиновницькими мірками, були внесені зміни у законодавство й у жовтні 2023 вдалося надійно закрутити гайки. Митниця почала вимагати документи від виробника на весь транспортний ланцюжок, що одразу відсікло європейських перепродавців російського газу. 

Але минуло три місяці й ситуація поновилась. В січні на ринку з’явились численні пропозиції аномально дешевого газу з Польщі та країн Балтії. Рецепт такого успіху може бути один – російське походження.

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Для ренесансу російського газу склалися сприятливі умови. По-перше, розрулилась блокада українсько-польського кордону. 

По-друге, саме через ці страйки українські трейдери так захопилися боротьбою з дефіцитом, що привезли значно більше газу, ніж треба. На тлі залитого по вінця ринку та катастрофічно низького попиту, вартість газу всередині країни гучно обвалилася. 

Імпортний ресурс залишився за бортом конкурентоздатності, а запасливі імпортери - в збитках. Важлива ремарка: мова саме про неросійський імпортний газ, адже російський наче побороли. 

В Польщі тим часом вже давно два цінники: на газ, що приїхав з росії, та решту. В середині січня автомобільні партії російського газу на східних терміналах Польщі продавалися в середньому по $588/т. Постачальники європейського ресурсу пропонували $690-720/т і це абсолютний мінімум. Як бачимо, перевага дуже переконлива. 

І от в Україну починає зростати надходження газу, який на $150/т або майже на 20% дешевший за найдешевші пропозиції європейського ресурсу. За три тижні січня було ввезено принаймні 2,6 тис. тонн підозрілого продукту. 

Відвантаження аномально дешевого газу здійснюються з міст Сокулки, Наревки, Білостоку й Вульки-Добринській, куди масово заходить газ з рф. Оперують на цих базисах відомі польські трейдери — Barter SA та Bialchem Group. 

Так начебто ж було європейське ембарго? Дійсно, наприкінці минулого року Єврокомісія впровадила заборону на імпорт російського скрапленого газу в країни ЄС. Але є перехідний період – рік - діє для довгих контрактів. 

І, о диво, в Польщі, де майже не було TERM-контрактів на газ, виявилось, що всі їх мають. 

"На даний момент видимого зниження поставок російського газу немає, є навіть відчуття, що його стало більше. Схоже, компанії добре підготувалися з точки зору контрактів", — кажуть знайомі польські трейдери. Так що російського газу в ЄС до кінця 2024 вистачатиме. 

Чому митниця не може зупинити потік, що відновлюється? Справа в тому, що польські трейдери отримали ліцензії виробників, які видають документи, відповідно до європейського законодавства. 

У приватних бесідах митники кажуть, що не мають підстав для зупинки цих вантажів, адже тепер постачальники не перепродують, а відправляють продукт власного виробництва з сертифікатом EUR.1.

Своєю чергою деякі українські трейдери вважають, що митники могли б вимагати у "виробників" складові сумішей LPG або фактично сировини для них. Але щось підказує, що поляки нададуть будь-які документи, адже оперують й з неросійським газом теж. 

Що робити? 

Для подібних особливо хитро зроблених товаришів уже розроблена та неодноразово застосована перевірена методика – санкції СБУ.

Її ефективність вже спробували на собі турки, болгари та молдавани, які намагались розповідати про "все не так однозначно" на тлі потоку танкерів з російським дизелем. Наразі імпорт в Україну з цих напрямків практично припинився. Схоже, з’явились ще одні розумники. 

Діяти треба негайно. Поки що навалу російського газу стримує низький попит, проте зрозуміло, що цей струмочок швидко перетвориться на річку. У газу, що дешевше ринку на $200/т, немає конкурентів. 

P.S. Що справді дивує, так це позиція українських компаній, які радо розпочали імпорт "токсичного" ресурсу. Ніхто не буде забутим.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
газ Польща імпорт пальне
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