Навіщо Україні робити ставку на чисту енергетику та енергоефективність

Завдяки комплексним заходам та впровадженню інноваційних енергоефективних рішень наша держава може заощадити 55 мільярдів євро та вирішити одне з найактуальніших питань, яке залишалося нерозв'язаним ще з 1991 року, — здобуття повної енергонезалежності.

26 січня 2024 року вперше у світі відзначають Міжнародний день чистої енергії. Таке рішення минулого року ухвалила Генеральна Асамблея ООН, невипадково обравши саме цей день: 15 років тому 26 січня була створена Міжнародна агенція з відновлювальних джерел енергії (International Renewable Energy Agency, IRENA).

За планом IRENA, відновлювальні джерела енергії (ВДЕ) є ключем до сталого розвитку і вирішення кліматичного питання, а їхня частка у глобальній енергетиці має зрости до 52% у 2030 році. Зараз з ВДЕ людство отримує третину усіх гігават.

Україна в минулому активно розвивала зелену енергетику: на початок 2022 року її встановлена потужність сукупно склала 9,5 ГВт, а обсяг інвестицій у галузь сягнув $12 млрд.

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В національній енергетичній стратегії на період до 2035 року передбачалося, що частка відновлюваних джерел в українському енергоміксі становитиме 12% у 2025 році, 17% - у 2030 та 25% - у 2035.

Після 24 лютого 2022 року понад 40% об’єктів ВДЕ (насамперед сонячні та вітрові електростанції) опинилися в зоні активних бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях і перебувають під загрозою повної або часткової руйнації. Про долю Каховської ГЕС годі й нагадувати.

Ще до початку повномасштабної війни перед Україною стояли серйозні виклики, пов'язані з енергоефективністю. Особливо у промисловому секторі, ЖКГ та транспорті.

На круглому столі "Енергоефективна Україна: Шлях до енергетичної незалежності", організованому Impact Force, голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Ганна Замазєєва озвучила приголомшливі дані: об'єм енергії, який використовувався для виробництва одиниці товарів і послуг в Україні (тобто енергоємність ВВП), у 2,5 рази перевищує аналогічний показник у Польщі і втричі – у Німеччині. Через низьку енергоефективність економіки щорічні втрати України сягали понад мільярд доларів США.

У 2022 році питання енергоефективності набуло нового, не тільки економічного значення. Підчас блекаутів ми дізналися справжню ціну кожного вату та кожної калорії. Енергоефективність стала для багатьох не просто модним словом, а й необхідністю та планом дій.

Тим паче, що відновлюючи зруйнований агресором енергосектор, ми маємо унікальну нагоду не просто відновити застарілу систему, яка була раніше, а зробити її кращою, більш інноваційною та зеленою.

Усі учасники круглого столу підкреслювали важливість впровадження енергоефективних рішень і системних зусиль з боку усіх стейкхолдерів: і держави, і бізнесу, і споживачів – не тільки зараз, під час війни, а й після Перемоги, під час відновлення країни і майбутньої євроінтеграції.

Адже у промисловості потенціал енергозбереження за рахунок впровадження енергоефективних технологій складає понад 30%, а житловому та комунальному секторах – до 60%. Це дозволить щорічно заощаджувати 55 мільярдів євро.

Зважаючи на потенціал, Україна має всі шанси стати ключовим осередком "зелених" технологій та енергоефективних інновацій у Центральній та Східній Європі. Але для цього інноваторам, яких в Україні вистачає, потрібна підтримка.

Нова програма "Інноватори енергоефективності України" від Impact Force створена саме для цього і реалізується за підтримки проєкту "Просування енергоефективності та імплементації директиви ЄС про енергоефективність в Україні", який фінансується урядами Німеччини та Швейцарії.

Участь у програмі, яка триватиме 5 місяців, допоможе компаніям, які розробляють новітні рішення у галузі енергоефективності, удосконалити операційні процеси, масштабувати бізнес та знайти потрібні інвестиції для розвитку.

Потенціал впровадження енергоефективних технологій на українських підприємствах величезний. Але для того, щоб якомога більше підприємств та громадян ставало на зелений шлях, необхідно створити відповідну екосистему, яка, з одного боку, допомагатиме розвиватися і успішно працювати розробникам енергоефективних технологій, а з іншого - сприятиме більш активному використанню таких технологій і на виробництві, і у домогосподарствах.

Тільки разом ми можемо забезпечити технологічний прорив в секторі енергетики, сталого розвитку та екоінновацій! Долучайтесь!