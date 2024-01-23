Скільки АРМА заробляє на військових облігаціях

Активи підсанкційних осіб передаються в управління АРМА на підставі ухвал та/або рішень суду.

Одним із найбільш показових кейсів є арешт активів ТОВ "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП" (SIA "ROYAL PAY EUROPE"), що перебуває під санкціями. Загальна сума коштів на рахунках цієї компанії — понад 1,8 млрд грн, майже 3,5 млн дол. США та майже 55 тис євро.

Комерційні банки неодноразово відмовляли АРМА у списанні арештованих коштів. Це вдалося зробити лише завдяки співпраці Агентства з правоохоронними органами та регулятором (НБУ). На ці кошти АРМА придбало військові облігації.

Закон дозволяє АРМА відкривати рахунки у державних установах у національній валюті у розмірі не більше 80% від об’єму коштів, що обліковуються на депозитних рахунках АРМА.

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Про ефективність

До розпорядження КМУ про купівлю облігацій ці кошти були розміщені на депозитному рахунку АРМА. Це забезпечило понад 50 млн грн процентного доходу.

Найближчим часом — 24 січня 2024 року, Міністерство фінансів виплатить перші відсотки Агентству за цим пакетом облігацій на суму 45 млн грн (середня дохідність - 17,8% річних). Друга виплата доходу за облігаціями у сумі 112 млн грн відбудеться 17 квітня 2024.

Загальна сума доходу конкретно за цим епізодом "Військових облігацій" за 2024 рік складатиме 314 млн грн. Якщо ж враховувати й нараховані відсотки за депозитом АРМА, дохід збільшиться на 370 млн грн.

Таким чином, АРМА, не чекаючи рішення ВАКС щодо націоналізації коштів, вже забезпечило надходження коштів для фінансування загального фонду державного бюджету України, що дозволило покрити невідкладні потреби Сил оборони.

Варто зазначити, що у законі про санкції, зміни до якого вже вносилися, поки що немає уніфікованого юридичного механізму, який давав би декілька варіантів управління санкційними активами та можливість Уряду визначати найбільш ефективний для держави.

У грудні 2023 року до АРМА надійшла ухвала ВАКС за позовом Мін’юсту про стягненняцих активів у дохід держави. Та постає питання, чи справді всі можливі ефективні механізми враховано та чи отримає користь державний бюджет, коли існує норма про можливість управління такими активами виключно Фондом держмайна.

Чи не виникає питання у парламентарів, членів Уряду та РНБОУ: який результат від передачі активу, який вже знаходиться в управлінні ЦОВВ зі спеціальним статусом (АРМА) - іншому ЦОВВ зі спеціальним статусом (ФДМУ).

Похідними є запитання:

Чи не припиниться дохідність від активу, яка вже існує та накопичується в бюджеті?

Чи може цю саму дію за рішенням ВАКС зробити АРМА?

Чи зміниться призначення, куди зараховуються кошти за рішенням ВАКС?

Враховуючи, що фінансування армії відбувається коштом внутрішніх надходжень та запозичень, АРМА протягом 2023 року інвестувала у перемогу шляхом купівлі "Військових облігацій".

За дохідністю державні цінні папери є найпривабливішим інвестиційним інструментом на ринку - рівень їх дохідності перевищував 18% річних.

За інформацією Мінфіну, джерела фінансування загального фонду державного бюджету у 2023 році за рахунок ОВДП, включаючи військові облігації, склали 566 млрд грн та перевищили надходження від США та МВФ.

Загальний обсяг військових облігацій в портфелі АРМА за 2023 збільшився з 860 млн грн на початок року до 3,7 млрд грн на кінець року. Таким чином, чистий приріст за рік склав 2,8 млрд грн. Загальний портфель активів в управлінні АРМА становить понад 5,8 млрд грн.

Варто наголосити, що весь обсяг роботи щодо забезпечення надходжень фінансових інструментів АРМА до бюджету України здійснюється структурним підрозділом АРМА, а саме сектором управління грошовими коштами та банківськими металами у складі 3 осіб.

Якщо цю величину порівнювати з банківськими установами, то стає зрозумілим, що, наприклад понад половина українських банків мають чистих активів менше, ніж в АРМА, а кількість персоналу середнього банку перевищує 200 осіб. Отже, посилення АРМА рівнозначне зміцненню держави, її економічної спроможності та шляху до відновлення.

Агентство має намір посилити свою структуру, чим зможе реально забезпечити: управління не одним таким кейсом, реалізацію арештованих та санкційних активів на Prozorro.Продажі, управління арештованими фінансовими установами та банками, управління віртуальними активами, закупівлю "Військових облігацій" не лише в національній валюті, але і в іноземній (що зараз є неможливим з огляду на законодавчі перепони).

Втрачені можливості

Назву приклад невикористаних Агентством ресурсів з причин недосконалості закону. АРМА у своєму депозитному портфелі має 14 млн дол США та понад 7 млн євро. Орган не має прикладів невикористання коштів за призначенням. Усі арештовані кошти працюють на державу.

Але, якби норми закону відкрили можливість інвестування валютних коштів у "Військові облігації", це б збільшило дохідність у 30 разів (нинішня ставка по депозитам становить 0,1% річних).

За даними Мінфіну, доходність за валютними "Військовими облігаціями" становила 4,5% річних в доларах США та 3,2% річних в євро, що значно перевищує відсоткові ставки за депозитами у валюті.

Отже, ми підтримаємо такі зміни до законодавства для розширення лінійки фінансових інструментів та збільшення економічної вартості переданих в управління АРМА активів.

У 2023 році АРМА вже отримало 650 млн грн доходів за депозитами та "Військовими облігаціями". У разі запровадження змін до законодавства, реінвестування сплаченого доходу та погашених облігацій в нове придбання ОВДП, надходження арештованих активів в управління сума прогнозного доходу може ще збільшиться.

Враховуючи доходи від управління майновими активами, які сплачуються управителями напряму до Державного бюджету України, АРМА ставить перед собою амбіційне завдання досягнути рівень доходу за 2024 рік до 1 млрд грн.

Вигода для держави і власника навіть у разі скасування арешту

У разі скасування арешту коштів, розміщених на рахунках АРМА, на які придбали ОВДП (за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень), Нацагентство, за погодженням із законним власником грошових коштів, протягом 10 робочих днів приймає рішення про продаж ОВДП.

Законному власнику активів протягом 10 робочих днів з дати такого продажу повертається та сума коштів, на які був накладений арешт, а також дохід у розмірі, що не перевищує розміру доходу за договором банківського вкладу, укладеним АРМА з державним банком.

Якщо дохід за "Військовими облігаціями" є більшим, ніж дохід за договором банківського вкладу, укладеним АРМА з держбанком, різниця між ними перераховується Агентством до бюджету протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем продажу ОВДП. Різниця становить понад 6 % річних.