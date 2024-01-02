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Як розвиватиметься банківське кредитування у 2024 році

Як розвиватиметься банківське кредитування у 2024 році

Як можуть змінитися ставки за кредитами для громадян та яких змін зазнають державні кредитні програми?
Вівторок, 2 січня 2024, 08:14
Олена Дмітрієва
перша заступниця Голови правління Глобус Банку

У 2024 році будь-які позитивні зміни в кредитних умовах будуть зумовлені виключно економічними чинниками. З одного боку, комерційні банки активно розвиватимуть власні кредитні програми для малого та середнього бізнесу, автокредитуванні та іпотеці. 

А з іншого - розвиток державних кредитних програм залишатиметься важливою складовою кредитування.

Що буде з кредитними ставками

Можна сказати, що у 2024 році розвитку кредитування сприятиме суттєве зниження облікової ставки (у 2023 році ставка скоротилася з 25% до 15%), що дало змогу банкам залучати більш "дешеві" ресурси, поновити заморожені війною кредитні програми та впроваджувати принципово нові напрямки кредитування. 

Так за максимально сприятливих економічних умов у 2024 році варто очікувати подальше зниження облікової ставки до 14-12%. Саме це спонукатиме комбанки до більш активного розвитку кредитних програм за більш привабливими умовами для клієнтів. 

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Так у 2024 році зниження ставок залежно від виду кредиту, терміну його сплати та початкового внеску може скласти від 2% до 4%. 

Починаючи з другого півріччя, середнє зниження ставок за банківськими кредитами залежно від терміну погашення та розміру першого внеску вже склало 4%. 

Зокрема ставки за іпотечними кредитами впали в середньому на 3% (головним чином йдеться про кредити за партнерськими програмами девелоперів та банків на первинному ринку житла), ставки за автокредитами на нові автомобілі знизилися на 3-5%, а ставки за споживчими кредитами на придбання товарів широкого вжитку скоротилися в середньому на 4%.

Як зміняться державні кредитні програми

Важливою складовою розвитку кредитування залишатиметься участь комерційних банків в реалізації низки державних кредитних програм, таких, як кредитування малих та середніх підприємств "5-7-9", "Доступний факторинг" (беззаставне фінансування для мікро-, малого та середнього бізнесу з відтермінуванням платежу), програми з енергомодернізації будинків "Енергодім", пільгової іпотеки "єОселя", а також розробка спеціальних компенсаторних програм з органами місцевої влади з відшкодування частини кредиту чи відсотків за ним. 

Водночас протягом наступного року слід очікувати поступову трансформацію державних пільгових програм "5-7-9" та "єОселя"

Зокрема через нові виклики для економіки країни та велике фінансове навантаження на державний бюджет, програма "5-7-9" зазнає певної "ревізії": поступово дія програми розповсюджуватиметься на регіони з високими воєнними ризиками та стосуватиметься тих галузей, які досі не відновилися від початку повномасштабного вторгнення. 

У державному бюджеті на 2024 рік на компенсацію процентних ставок програми "5-7-9" передбачено понад 18 млрд грн. Однак велика частина цих коштів може піти на погашення заборгованості управителя програми - Фонду розвитку підприємництва, адже заборгованість перед банками-учасниками програми вже складає до 5 млрд грн. 

Ми очікуємо, що "5-7-9" значно звузиться, а кредити за програмою будуть більш точковими. Однак поступово зростатиме частка інвестиційних кредитів - на придбання основних засобів ведення бізнесу (спеціальних технічних засобів, автотранспорту, медичного транспорту, виробничого обладнання тощо). Очікується, що частка таких кредитів складе до 30% від усіх виданих позик. 

Чи запрацює "єОселя" на первинному ринку

Наступного року реалізація програми "єОселя" залежатиме від обсягу фінансування та популяризації програми серед девелоперів житла (активізація програми в житлових об’єктах на стадії зведення).

Порівняно з червнем 2023 року, коли було видано більш як 490 іпотек, під кінець року обсяги кредитів за цією програмою зросли майже вдвічі (наразі видається близько 800-900 кредитів щомісяця). А загальна сума пільгового кредитування від початку дії програми вже сягнула 9 млрд грн.

На мій погляд, у 2024 році для підвищення ефективності "єОселі" важливим стане: 

1) нарощування виданих кредитів щонайменше в 1,5 раза - до 1,4-1,5 тис. кредитів щомісяця, водночас фінансування програми на 2024 рік розраховане на 12 тис. кредитів;

2) збільшення кількості фінустанов - партнерів програми, що дасть змогу ширшому колу громадян скористатися пільговою іпотекою, а також збільшить "вагу" кредитування в портфелі комбанків (наразі в програмі беруть участь 7 комерційних банків);

3) суттєве розширення кредитування на об'єкти в стадії зведення (за час реалізації програми в готових новобудовах було видано понад 1500 іпотек та лише 60 іпотек в об’єктах на етапі будівництва);
4) реалізація програми в сегментах таунхаусів та приватних будинків.

Очікується, що в наступному році частка виданих кредитів за програмою "єОселя" на придбання житла, що зводиться, потенційно може зрости з наявних 1% до щонайменше 20-25% від загальної кількості іпотек. 

Однак, щоб пільгова іпотека запрацювала на первинному ринку, ще необхідна "воля" самих девелоперів, переформатування їхніх систем продажів під законодавчі нововведення із захисту прав інвесторів-покупців житла.

Зауважу, що головною засторогою, що стримує девелоперів від участі в пільговій іпотеці, є те, що в умовах війни первинний ринок житла більш хиткий та дуже вразливий до поточних обставин. 

Наприклад, ризики, пов'язані з можливими атаками на об'єкти критичної інфраструктури, економічною ситуацією в країні, яка з певними обмовками тримається на міжнародній допомозі. 

Звідси й низький та досить "мінливий" попит, особливо в об'єктах на початкових етапах будівництва, недостатня привабливість житлових об’єктів для потенційних великих інвесторів, які могли б профінансувати як мінімум 50% вартості будівництва, а також гальмування реалізації нових проєктів.

Попри це, все ж в стані девелоперів, хоч і повільно, але змінюється ставлення до участі в програмі "єОселя". 

Насамперед мова йде про системні компанії з великим досвідом будівництва якісного житла та супутньої інфраструктури, що мають запас фінансової міцності будувати об’єкти переважно власним коштом, без сподівання на шалені продажі ще, як мінімум, впродовж року-півтора.

Для участі в програмі "єОселя" вже акредитовано 18 девелоперів, що зводять лише 3-5% від кількості об’єктів, будівництво яких почалося ще до початку повномасштабного вторгнення та досі триває в повільному режимі, але без ознак "замороженого" будівництва. 

Ми очікуємо, що протягом 2024 року кількість акредитованих до участі в програмі ЖК на стадії будівництва зросте, як мінімум, у 2-2,5 раза. Адже це пряма інвестиція в подальше будівництво, загалом в розвиток галузі, що є дуже важливим під час випробувань війною.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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