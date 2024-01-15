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Уряд зменшує зарплати держслужбовцям. Хто від цього виграє?

Уряд зменшує зарплати держслужбовцям. Хто від цього виграє?

Як зміняться зарплати держслужбовців у 2024 році та чому це загрожує дефіцитом кадрів?
Понеділок, 15 січня 2024, 08:16
Максим Козицький
начальник Львівської обласної військової адміністрації

Другий рік Україна живе в умовах війни з росією. А також в умовах критичної недостатності коштів. 

Незважаючи на колосальні обсяги міжнародної допомоги, уряду доводиться економити на всіх і вся, щоб "вливати" гроші в оборонну галузь. В тому числі і на державних службовцях. 

Я розумію, що в багатьох зараз спрацює реакція: всі там, мовляв, від простого спеціаліста до топкерівника ледарі, які ні на що не здатні. І просто проїдають державні кошти. 

Однак на проблему треба також дивитися і під іншим кутом – чи зможуть бути ефективними працівники органів державної влади, якщо їм ледь вистачатиме зарплатні на необхідне. І це при тому, що вони відповідають за справді глобальні та важливі речі у державі та в регіонах.

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Наприкінці минулого року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 1409 "Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році". Ціль благородна - упорядкувати умови оплати праці державних службовців на основі класифікації посад. 

Допомогти у цьому мав би грейд - зарплатний рівень, який ґрунтується на класифікації посад державної служби в розрізі юрисдикцій та типів державних органів, сімей і рівнів посад державної служби та визначається з урахуванням положень ст. 96 Кодексу законів про працю України. 

Заробітна плата державного службовця тепер поділяється на дві частини:

  • стала - посадовий оклад, надбавка за вислугу років, за ранг держслужбовця, грошова допомога, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки (70%);
  • варіативна - це премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності та місячної, квартальної премії (30%). 

Всі розміри посадових окладів узгоджено з пропозиціями Міністерства фінансів, які закладалися під час розрахунку фондів оплати праці працівників, що передбачено законом "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

До 2024 року заробітна плата державного службовця розподілялася у співвідношенні 40% (стала) на 60% (варіативна). Тепер же премія не може виходити за межі 30%. І цифри у 250% преміальних вже неможливі. 

 

Якщо говорити про Львівську обласну військову адміністрацію, то під дію закону "Про державну службу" та постанову КМУ №1409 підпадають близько 600 працівників за винятком голови, першого заступника та заступників голови, патронатної служби (помічники, радники, консультанти), які не є держслужбовцями. 

А тепер порівняймо, як зміниться заробітна плата працівників ЛОВА. До 2024 року "на руки" керівник апарату отримував 55 тисяч гривень, начальник управління – 35 тисяч гривень, начальник відділу – 23 тисячі гривень, головний спеціаліст – 17 тисяч гривень. 

З 2024 року "на руки" керівник апарату отримуватиме 27 тисяч гривень, начальник управління – 18 тисяч гривень, начальник відділу – 12 тисяч гривень, головний спеціаліст – 11 тисяч гривень. 

Як бачимо, цього року зниження зарплат працівників ЛОВА становитиме від 36% до 50% залежно від посади.

Працівники органів місцевого самоврядування не є держслужбовцями і отримують платню зі спеціального (місцевого) фонду, і вона залежить від фінансової спроможності територіальної громади та від вислуги років працівників. 

 

Якщо говорити про нашу Львівську область, то найбільша середня заробітна плата на місяць одного працівника ТГ у 2023 році була у Солонківській територіальній громаді – майже 47 тисяч гривень, а найменша – у Заболотцівській територіальній громаді – понад 13,5 тисяч гривень. 

Тобто, заробітна плата головного спеціаліста ЛОВА у Львові тепер буде на рівні найнижчої зарплати в найменш фінансово спроможної територіальної громади Львівської області.

Якщо говорити про міністерства, то там зарплата того ж головного спеціаліста буде втричі більшою від зарплати головного спеціаліста в ЛОВА і становитиме понад 30 тисяч гривень. 

Звісно, що юрисдикції міністерств та обласних адміністрацій є різною, і це впливає на посадові оклади держслужбовців. Але чим щоденна та рутинна робота головного спеціаліста міністерства та ОВА різниться? Хіба що розміром платні!

Навіть за вищої зарплати у 2023 році до Львівської ОВА не стояли черги охочих там працювати. Минулого року призначено 59 осіб, звільнено 93 особи. Вже з початку цього року в ЛОВА є 148 вакансій (19% від граничної чисельності). 

Ще гіршою ситуація є у районних адміністраціях. Наприклад, у Львівській РВА при штатній чисельності у 255 осіб, фактично працює 133 людини, тобто 52%. 

Чи продовжать там працювати люди на пропоновану Кабміном зарплату? Вже зараз кілька працівників з тої самої Львівської РВА заявили, що будуть звільнятись, бо робота для них є економічно необгрунтованою. 

Серед них архітектор, головний бухгалтер та керівник юридичного відділу. У 2024 році начальник відділу мобілізаційної роботи тої самої Львівської РВА матиме "на руки" зарплату на 2 тисячі гривень нижчу – 9 000, ніж начальник відділу організаційної роботи – 11 000.

І це при тому, що в його функції входять планування та проведення заходів з мобілізаційної підготовки, організація роботи з бронювання працівників органів місцевого самоврядування, виконавців мобілізаційних завдань, підприємств критичної інфраструктури, забезпечення належної комунікації з органами військового командування.

Скоріш за все, фахівці будуть шукати себе у приватному секторі та органах місцевого самоврядування, де зарплати є вищими, а залишаться ті, кому просто нема куди йти або ті, хто банально допрацьовує до пенсії. Хто виграє від цього? Точно не держава та всі ми з вами.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
зарплата робота держбюджет місцеві бюджети
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