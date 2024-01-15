Уряд зменшує зарплати держслужбовцям. Хто від цього виграє?

Другий рік Україна живе в умовах війни з росією. А також в умовах критичної недостатності коштів.

Незважаючи на колосальні обсяги міжнародної допомоги, уряду доводиться економити на всіх і вся, щоб "вливати" гроші в оборонну галузь. В тому числі і на державних службовцях.

Я розумію, що в багатьох зараз спрацює реакція: всі там, мовляв, від простого спеціаліста до топкерівника ледарі, які ні на що не здатні. І просто проїдають державні кошти.

Однак на проблему треба також дивитися і під іншим кутом – чи зможуть бути ефективними працівники органів державної влади, якщо їм ледь вистачатиме зарплатні на необхідне. І це при тому, що вони відповідають за справді глобальні та важливі речі у державі та в регіонах.

Реклама:

Наприкінці минулого року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 1409 "Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році". Ціль благородна - упорядкувати умови оплати праці державних службовців на основі класифікації посад.

Допомогти у цьому мав би грейд - зарплатний рівень, який ґрунтується на класифікації посад державної служби в розрізі юрисдикцій та типів державних органів, сімей і рівнів посад державної служби та визначається з урахуванням положень ст. 96 Кодексу законів про працю України.

Заробітна плата державного службовця тепер поділяється на дві частини:

стала - посадовий оклад, надбавка за вислугу років, за ранг держслужбовця, грошова допомога, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки (70%);

варіативна - це премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності та місячної, квартальної премії (30%).

Всі розміри посадових окладів узгоджено з пропозиціями Міністерства фінансів, які закладалися під час розрахунку фондів оплати праці працівників, що передбачено законом "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

До 2024 року заробітна плата державного службовця розподілялася у співвідношенні 40% (стала) на 60% (варіативна). Тепер же премія не може виходити за межі 30%. І цифри у 250% преміальних вже неможливі.

Якщо говорити про Львівську обласну військову адміністрацію, то під дію закону "Про державну службу" та постанову КМУ №1409 підпадають близько 600 працівників за винятком голови, першого заступника та заступників голови, патронатної служби (помічники, радники, консультанти), які не є держслужбовцями.

А тепер порівняймо, як зміниться заробітна плата працівників ЛОВА. До 2024 року "на руки" керівник апарату отримував 55 тисяч гривень, начальник управління – 35 тисяч гривень, начальник відділу – 23 тисячі гривень, головний спеціаліст – 17 тисяч гривень.

З 2024 року "на руки" керівник апарату отримуватиме 27 тисяч гривень, начальник управління – 18 тисяч гривень, начальник відділу – 12 тисяч гривень, головний спеціаліст – 11 тисяч гривень.

Як бачимо, цього року зниження зарплат працівників ЛОВА становитиме від 36% до 50% залежно від посади.

Працівники органів місцевого самоврядування не є держслужбовцями і отримують платню зі спеціального (місцевого) фонду, і вона залежить від фінансової спроможності територіальної громади та від вислуги років працівників.

Якщо говорити про нашу Львівську область, то найбільша середня заробітна плата на місяць одного працівника ТГ у 2023 році була у Солонківській територіальній громаді – майже 47 тисяч гривень, а найменша – у Заболотцівській територіальній громаді – понад 13,5 тисяч гривень.

Тобто, заробітна плата головного спеціаліста ЛОВА у Львові тепер буде на рівні найнижчої зарплати в найменш фінансово спроможної територіальної громади Львівської області.

Якщо говорити про міністерства, то там зарплата того ж головного спеціаліста буде втричі більшою від зарплати головного спеціаліста в ЛОВА і становитиме понад 30 тисяч гривень.

Звісно, що юрисдикції міністерств та обласних адміністрацій є різною, і це впливає на посадові оклади держслужбовців. Але чим щоденна та рутинна робота головного спеціаліста міністерства та ОВА різниться? Хіба що розміром платні!

Навіть за вищої зарплати у 2023 році до Львівської ОВА не стояли черги охочих там працювати. Минулого року призначено 59 осіб, звільнено 93 особи. Вже з початку цього року в ЛОВА є 148 вакансій (19% від граничної чисельності).

Ще гіршою ситуація є у районних адміністраціях. Наприклад, у Львівській РВА при штатній чисельності у 255 осіб, фактично працює 133 людини, тобто 52%.

Чи продовжать там працювати люди на пропоновану Кабміном зарплату? Вже зараз кілька працівників з тої самої Львівської РВА заявили, що будуть звільнятись, бо робота для них є економічно необгрунтованою.

Серед них архітектор, головний бухгалтер та керівник юридичного відділу. У 2024 році начальник відділу мобілізаційної роботи тої самої Львівської РВА матиме "на руки" зарплату на 2 тисячі гривень нижчу – 9 000, ніж начальник відділу організаційної роботи – 11 000.

І це при тому, що в його функції входять планування та проведення заходів з мобілізаційної підготовки, організація роботи з бронювання працівників органів місцевого самоврядування, виконавців мобілізаційних завдань, підприємств критичної інфраструктури, забезпечення належної комунікації з органами військового командування.

Скоріш за все, фахівці будуть шукати себе у приватному секторі та органах місцевого самоврядування, де зарплати є вищими, а залишаться ті, кому просто нема куди йти або ті, хто банально допрацьовує до пенсії. Хто виграє від цього? Точно не держава та всі ми з вами.