Що буде зі світовою економікою у 2024 році? Три сценарії

Рік тому близько 85% економістів і ринкових аналітиків (включаючи мене) очікували, що в американській та світовій економіці почнеться рецесія.

Інфляція знижувалася, але була високою, це означало, що монетарна політика посилюватиметься, перш ніж різко пом'якшиться після початку рецесії; фондові ринки очікував обвал, а прибутковість за облігаціями мала залишатися високою.

Проте насправді сталося щось прямо протилежне. Інфляція знизилася сильніше, ніж очікувалося; рецесії вдалося уникнути; фондовий ринок піднявся; прибутковість за облігаціями спочатку зросла, але надалі пішла на спад.

Саме тому слід виявляти скромну стриманість, займаючись прогнозуванням на 2024 рік. Завдання залишається незмінним: почати з трьох сценаріїв (базовий, позитивний і негативний), а потім оцінити динамічну ймовірність кожного з них.

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Нинішній базовий сценарій для багатьох економістів та аналітиків: м'яка посадка економіки. Розвиненим країнам (починаючи зі США) вдається уникнути рецесії, але темпи зростання виявляються нижчими від потенційного рівня, а інфляція продовжує знижуватися, досягнувши цільового рівня 2% до 2025 року.

Центральні банки зможуть почати знижувати облікову ставку вже у першому чи другому кварталах 2024 року. Цей сценарій був би найкращим для ринків акцій та облігацій, де вже почалося ралі в очікуванні саме такого розвитку подій.

Позитивний сценарій – це сценарій узагалі "без посадки" економіки. Темпи економічного зростання (як мінімум у США) залишаються вищими за потенційний рівень, а інфляція знижується не так сильно, як очікують ринки і ФРС. Зниження відсоткових ставок відбувається пізніше і повільнішими темпами, ніж очікують ФРС, інші центральні банки та ринки.

Парадоксальним чином сценарій "без посадки" стане негативним для ринків акцій та облігацій, незважаючи на несподівано високі темпи економічного зростання. Причина в тому, що в цій ситуації процентні ставки залишатимуться на вищому рівні протягом тривалого часу.

Помірно негативний сценарій – терниста посадка. Коротка та неглибока рецесія призведе до спаду інфляції швидшими темпами, ніж очікують центробанки. Зниження облікових ставок почнеться раніше і замість трьох знижень на 25 базових пунктів, на які натякає Федеральний резерв, їх виявиться шість – саме стільки зараз враховують ринки в цінах активів.

Звісно, може початися суворіша рецесія, яка призведе до кредитної та боргової криз. Хоча такий сценарій виглядав імовірним у 2023 році (через сплеск цін на сировину після нападу Росії на Україну і низку банківських банкрутств у США та Європі), зараз він малоймовірний, враховуючи слабкість сукупного попиту.

Про цей сценарій доведеться згадати лише в тому випадку, якщо вдарить новий великий стагфляційний шок, наприклад, різко підскочать ціни на енергоносії через конфлікт у Газі. Особливо якщо цей конфлікт перетвориться на ширшу регіональну війну за участю "Хезболли" та Ірану, що може призвести до перебоїв у видобутку та експорті нафти з Перської затоки.

Інші геополітичні шоки, наприклад, нові протиріччя між США та Китаєм, ймовірно, матимуть не стільки стагфляційний (зниження темпів зростання економіки на тлі інфляції), скільки стагнаційний характер (зниження темпів зростання економіки на тлі інфляції, що знижується), якщо, звичайно, не буде великого збою в торгівлі або виробництві та експорті тайванських чипів.

Ще один шок може статися в листопаді, коли відбудуться президентські вибори в США. Утім, він більше впливатиме на перспективи 2025 року, якщо тільки напередодні голосування не буде порушена внутрішня стабільність у країні. Однак політичні потрясіння сприятимуть скоріше стагнації, а не стагфляції.

Що стосується світової економіки, то тут сценарії "без посадки" та "жорсткої посадки" виглядають як хвостові ризики низької ймовірності, хоча для США ймовірність сценарію "без посадки" вища, ніж для інших розвинених країн. Відповідь на питання, буде посадка м'якою чи тернистою, залежить від регіону.

Схоже, що навіть деяким іншим розвиненим країнам вдасться здійснити м'яку посадку економіки. У 2023 році, незважаючи на посилення монетарної політики, темпи зростання економіки виявилися вищими за потенційний рівень. При цьому інфляція все одно знизилася, тому що ослабли негативні шоки на стороні ринкової пропозиції, які спостерігалися під час пандемії.

Навпаки, темпи зростання економіки в єврозоні та Великобританії були нижчими за потенційний рівень (в останніх кварталах вони коливалися близько нуля або нижче) на тлі зниження інфляції. У 2024 році їх результати можуть виявитися не кращими, якщо збережуться фактори, що сприяли послабленню темпів росту.

Існує кілька факторів, від яких залежить, якою буде посадка економік у найбільш розвинених країнах світу – м'якою чи тернистою. Ефект жорсткості монетарної політики зазвичай проявляється з певним тимчасовим лагом, тому у 2024 році він може виявитися сильнішим, ніж у 2023 році.

Крім того, у 2024 році і в наступному процес рефінансування боргу може підвищити для багатьох компаній та домогосподарств вартість обслуговування боргів, а якщо геополітичні шоки спровокують новий сплеск інфляції, то центробанкам доведеться відкласти зниження процентних ставок.

Навіть невеликої ескалації конфлікту на Близькому Сході буде достатньо, щоб підвищити ціни на енергоносії і змусити центробанки переглянути поточні плани. Численні стагфляційні мегазагрози на середньостроковому горизонті здатні підштовхнути темпи росту економіки вниз, а темпи зростання інфляції – угору.

Зрештою, є Китай, де вже спостерігається терниста посадка економіки. Без структурних реформ, які ніхто не збирається проводити, потенційні темпи зростання економіки країни виявляться нижчими за 4% протягом найближчих трьох років, а до 2030 року вони знизяться приблизно до 3%.

Китайська влада, можливо, вважає темпи зростання економіки нижче 4% у 2024 році неприйнятними. Проте зростання на 5% просто недосяжне без масштабного макроекономічного стимулювання, яке може збільшити і так дуже високі боргові коефіцієнти до небезпечного рівня.

Швидше за все, Китай вдасться до помірного стимулювання, якого вистачить для забезпечення темпів зростання на рівні трохи вище 4% у 2024 році.

Тимчасом структурні причини гальмування економічного зростання (старіння суспільства, борговий навіс, навіс на ринку нерухомості, втручання держави в економіку, відсутність сильної системи соціального захисту) нікуди не зникнуть. У результаті Китай, напевно, зможе уникнути повноцінної жорсткої посадки з гострою борговою і фінансовою кризою, але попереду його, схоже, чекає терниста посадка з темпами економічного зростання, що розчаровують.

Найкращий сценарій для цін на фінансові активи, акції та облігації – м'яка посадка, хоча він, можливо, частково врахований у цих цінах. Сценарій "без посадки" хороший для реальної економіки, але поганий для ринків акцій та облігацій, бо він загальмує зниження процентних ставок центробанками.

Терниста посадка буде погана для акцій (принаймні, доки ринок не вирішить, що коротка і неглибока рецесія досягла дна) і хороша для цін на облігації, бо процентні ставки почнуть знижуватися раніше і швидше. Очевидно, що суворий стагфляційний сценарій буде найгіршим для ринку акцій та облігацій.

Поки що найгірший сценарій виглядає найменш імовірним. Однак є фактори, у тому числі геополітичні, які здатні зіпсувати будь-який прогноз на 2024 рік.

Нуріель Рубіні – почесний професор економіки в Школі бізнесу ім. Стерна при Нью-Йоркському університеті, головний економіст та співзасновник компанії Atlas Capital Team, автор книги "Мегазагрози: десять небезпечних тенденцій, які ставлять під загрозу наше майбутнє, та як їх пережити", 2022 рік.

Copyright:Project Syndicate, 2024.