Яке західне обладнання росія використовує для виробництва зброї

У жовтні російський "Іскандер" влучив у кафе в селі Гроза на Харківщині, вбивши 52 людей, які зібралися вшанувати пам’ять загиблого воїна. 9 вересня двоє волонтерів, Емма Ігуаль з Іспанії і Ентоні Ігнат з Канади, загинули внаслідок обстрілу "Градами" їхнього авто росіянами у місті Часів Яр Донецької області.

Ці трагедії пов’язує той факт, що два види озброєнь, які були застосовані (як і більшість озброєнь російської армії), створені за допомогою вироблених на Заході та завезених у РФ верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК).

Шокує те, що попри санкції, Росія продовжує купувати високоточні верстати й запчастини у західних фірм, що дає їй змогу здійснювати найжорстокіші воєнні злочини.

Щонайменше 70% усіх російських верстатів з ЧПК імпортуються (значною мірою із США, ЄС та Японії), і понад 80% усіх цих машин потрапляють на військові виробництва держави-агресора. Захід може використати таку залежність від імпорту для послаблення російського ВПК.

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Цього можна досягти, дотримуючись набору рекомендацій, нещодавно розробленого дослідниками Ради економічної безпеки України (РЕБ).

Чому верстати з ЧПК є вирішальним для російського військового виробництва?

Верстати з ЧПК — це автоматизовані машини-роботи, які використовують програмне забезпечення для виготовлення виробів без прямого втручання людини. Обладнання з ЧПК є ключовим засобом виробництва передового озброєння, наприклад ракет, літаків, радарів і навіть ядерної зброї.

ЧПК-верстат використовує свердло, яке автоматично вирізає змодельовані цифровим шляхом форми з необробленого металу (або іншого матеріалу). Машини з ЧПК є основою російського військового виробництва і вікном можливостей у спробі зупинити агресора.

Західні верстати з ЧПК незамінні. За даними щорічного World Machine Tool Survey, проведеного Gardner Business Media, Росія торік увійшла до 10 найбільших імпортерів верстатів.

Відсутність виробництва сучасних верстатів вдома робить Росію залежною від Заходу. Хоча Китай залишається світовим лідером у постачанні Росії обладнання з ЧПК, Німеччина є лідером у Європі, передавши державі-агресору верстатів на щонайменше 242 мільйони доларів від початку повномасштабного вторгнення, свідчать дані РЕБ.

Ключові виробники:

DMG Mori, Trumpf, Fair Friend Group, Haas, Sodick, Dr. Johannes Heidenhain GmbH, Maier Werkzeugmaschinen GmbH & Co., KG HEDELIUS, GF Machining Solutions, Yamazaki Mazak Corporation, Okuma, Index Traub, Hermle, FICEP, Nakamura-Tome, Willemin-Macodel.

Приклади західних виробників ЧПК-верстатів, що попри санкції потрапляють до Росії:

Згідно з розслідуванням PBS , американська компанія Haas опосередковано постачала російську збройову промисловість. Фірма відкинула будь-які звинувачення, заявивши, що припинила продажі, коли Росія вторглася в Україну 2022 року.

Десятки німецьких, швейцарських та італійських фірм оформляють угоди з російським ВПК через підставні компанії та в обхід санкцій, запроваджених 2014 року, повідомляє InformNapalm .

PBS повідомляв, що німецько-американський виробник Niles-Simmons відправляє верстати з ЧПК до Росії, яка їх використовує для виготовлення зброї.

Німецький тижневик Die Zeit висвітлював роль німецької інжинірингової компанії DMG Mori у стимулюванні військового виробництва Росії. За даними німецького інформаційного агентства RND , техніка іншого німецького виробника верстатів з ЧПК, NSH-Gruppe, також продовжує надходити до Росії.

Що потрібно зробити?

Санкції мають стати ефективною економічною зброєю під час війни, а не просто засобом стримування. Через майже два роки з моменту вторгнення Росії стало зрозуміло, що більш цілеспрямований і скоординований підхід має вирішальне значення для деградації російської військової машини.

За даними Bloomberg, Росія зараз заробляє більше грошей на нафтових доходах, ніж до вторгнення. Відповідно, вона не має проблем із збільшенням фінансування війни до рекордних рівнів, адже військові витрати в 2024 році зростуть з 6,4 до 10,8 трильйона рублів.

У першій половині 2023 року Росія імпортувала високопріоритетні воєнні технології на суму майже 800 мільйонів доларів США, попри експортний контроль над західними технологіями, згідно з базою даних про санкції проти Росії Atlantic Council.

Орієнтація на сектор верстатів з ЧПК є економічно ефективним способом значно послабити можливості виробництва зброї в Росії. Цього можна досягти, дотримуючись низки рекомендацій, розроблених дослідниками РЕБ:

Західні союзники повинні розширити експортний контроль на верстати з ЧПК та запасні частини (контролю підлягають лише найскладніші ЧПК, а багато компонентів і комплектів модернізації не заборонені).

Систематично та регулярно запроваджувати санкції щодо посередників і підставних компаній, щоб обмежити можливість обходу.

Запровадити розумніші правила відповідності (виробники ЧПК повинні ретельно перевіряти потенційних клієнтів, застосовуючи підхід, що ґрунтується на оцінці ризику того, що технологія опиниться не у тих руках; нині виробники перевіряють лише санкційні списки і вільно співпрацюють з дистриб’юторами).

Змусити виробників ЧПК-верстатів проходити практику відповідності Know-Your-Customer для перевірки (потенційних) клієнтів на предмет різноманітних ризиків і запровадити суворі штрафи за порушення.

Змусити виробників встановлювати GPS-трекери на верстати з ЧПК, припинити обслуговування та оновлення програмного забезпечення для всіх машин, що продаються чи використовуються в Росії.

Висновки звіту РЕБ вже представлені конгресменам і правоохоронним органам США. Понад 20 конгресменів написали лист із занепокоєнням панові Джейку Саллівану, раднику з національної безпеки США, закликаючи Раду національної безпеки зробити верстати з ЧПК пріоритетом санкційної політики. ЄС розглядає можливість внесення верстатів з ЧПК до свого 12-го пакету санкцій.

Заблокувавши доступ до сучасних виробничих інструментів, західні союзники можуть застосувати економічно ефективний спосіб переконатися, що Москва не в змозі підтримувати поточний рівень військового виробництва і, отже, з більшою ймовірністю програє у війні на виснаження проти України.