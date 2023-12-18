Війна — не перешкода. Як підготували атомну генерацію до зими

Думаю, сьогодні вже всі переконались, що вітчизняна атомна енергетика є найбільш стійкою та надійною генерацією в енергосистемі нашої країни.

Незважаючи на захоплення ворогом Запорізької АЕС та припинення її роботи, "Енергоатом" не втратив позицій на українському енергоринку, продовжуючи, як і до війни, стабільно виробляти більше половини електроенергії країни та фінансово забезпечувати низький тариф на електроенергію для населення.

Одним із факторів успішної діяльності нашої компанії я б назвав адаптацію "Енергоатома" до роботи у воєнний час. На високому рівні забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку ядерних об’єктів, що знаходяться на підконтрольній Україні території, а також їхню ефективну роботу на повну потужність з ризиками обстрілів, масованих атак, блекаутів - цього не робила жодна країна світу, що експлуатує АЕС.

Багато вжитих нами заходів та прийнятих рішень не мали аналогів та попереднього світового досвіду. Українські атомники показали професійність найвищого гатунку.

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"Енергоатом" встиг до холодів провести і достроково завершити ремонтну кампанію, наразі працює і протягом осінньо-зимового періоду працюватиме всіма 9-ма енергоблоками, що знаходяться на підконтрольній Україні території.

Ремонтна кампанія виконана із випередженням графіку, якісно, без затримок, помилок та надзвичайних подій. Цьому сприяла підтримка наших пропозицій, технічних заходів та рішень Міністерством енергетики і Держатомрегулювання, а також ефективне планування та контроль Міненерго за графіками ремонтів енергетичних об’єктів країни.

Разом із безпечною експлуатацією ядерних установок, посиленням їхнього захисту в умовах війни, забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, ремонтна кампанія стала пріоритетним напрямом виробничої діяльності "Енергоатома" у 2023 році.

Для її виконання були мобілізовані всі необхідні ресурси: персонал, обладнання, устаткування, матеріали, транспорт, логістичне забезпечення. А головне – свіже ядерне паливо, яке було завантажено у реактори всіх 9 енергоблоків. Водночас успішно було виконане і завдання перевезення на постійне тривале зберігання відпрацьованого ядерного палива.

Ремонтні роботи на кожному з дев'яти енергоблоків завершили достроково – на 66 діб раніше плану. Завдяки цьому "Енергоатом":

- додатково згенерував близько 4,9 млрд кВт-год електроенергії на суму 19,5 млрд грн.

- перевиконав прогнозний енергетичний баланс на 12,7%,

- додатково сплатить до державного бюджету близько 4 млрд грн,

- на 100% виконує ПСО (фінансує низький тариф на електроенергію для населення). На ці цілі від початку року Компанією сплачено ДП "Гарантований покупець" близько 116 млрд грн.

Ефективна робота компанії – це не лише про гроші, а й про енергетичну незалежність та безпеку України. Додаткові мільярди кіловат, що виробив "Енергоатом", стали суттєвою підтримкою вітчизняній енергосистемі, значно скоротили або повністю покрили дефіцит електроенергії на внутрішньому ринку, дозволили уникнути примусових відключень споживачів, особливо під час підвищеного споживання влітку.

Коли почалась військова агресія росії, "Енергоатом" повністю відмовився від постачання запасних частин для атомних реакторів російського походження, замістивши їх власним виробництвом або виробництвом у країнах-партнерах.

Зокрема, ми налагодили виготовлення вкладишів для реакторів ВВЕР – 440. Раніше їх виробляли лише в росії. А сьогодні ми можемо запропонувати ці деталі країнам, які прагнуть позбутись російської залежності у цій сфері.

Одним з елементів нашої підготовки є регулярні протиаварійні тренування персоналу АЕС. До прикладу, навчання з імітацією повного знеструмлення енергоблоку внаслідок ракетного удару.

Такі питання вирішуються в першу чергу, спільно з нашими військовими. Ми постійно вдосконалюємо цей процес, аби бути на крок попереду російських окупантів і захищати наші об'єкти.

На жаль, не всі українські АЕС успішно завершили ремонтну кампанію. Тимчасово окупована Запорізька АЕС – найбільша атомна станція у Європі – знаходиться в зоні колосального ризику ядерної та радіаційної небезпеки. Належної ремонтної кампанії там не проводилось.

Підготовка до зими звелась до небезпечних спроб переведення низки енергоблоків у гарячий стан із грубим порушенням вимог ядерного законодавства України, що ще збільшує ймовірність настання радіаційної аварії.

Своїми діями загарбники ставлять під загрозу безпеку експлуатації станції та спричиняють постійну деградацію обладнання і почастішання небезпечних випадків його відмов.

Детальніше про ситуацію на Запорізькій АЕС – у наступному матеріалі.