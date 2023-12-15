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Чому необхідно підвищити ліміти для ФОПів

Чому необхідно підвищити ліміти для ФОПів

Що дасть підприємцям та державі підвищення ліміту граничної річної суми доходів?
П'ятниця, 15 грудня 2023, 17:34
Галина Васильченко
народна депутатка, фракція "Голос"

Одним з основних завдань держави в період війни та післявоєнної відбудови – має стати пошук нових можливостей для розвитку економіки. 

Однозначно, наша увага передусім має бути сфокусована на підтримці армії. Однак економіка - один із ключових стовпів, завдяки якому наша країна може функціонувати й продовжувати оборонятись. І про це також потрібно не забувати. 

Оскільки одним із основних напрямків моєї діяльності як народної депутатки є підтримка малого бізнесу, я постійно перебуваю в діалозі з підприємцями. 

Так на тлі економічної ситуації в країні, скасування пільг для бізнесу, повернення довоєнних норм щодо РРО та перевірок є дуже актуальним підняття лімітів для фізичних осіб підприємців (ФОПів), які перебувають на спрощеній системі оподаткування. 

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Тому нещодавно я зареєструвала законопроєкт №10234. Разом із колегами та експертами пропонуємо наступні зміни:

- збільшити ліміт для 2 гр до 1200 МЗП (зараз це 834 МЗП);

- диференціювати підхід до лімітів 3 гр, в залежності від кількості працівників:

 - 1200 МЗП - без найманих осіб; 

 - 3000 МЗП - до 10 найманих осіб;

 - 6000 МЗП - більше 10 найманих осіб (зараз це 1167 МЗП для всієї 3-ї групи).

Для чого це потрібно?

Справа в тому, що востаннє ліміти для фізичних осіб-підприємців збільшували у 2020 році. Тоді їх вдалось підняти моєю правкою після довгих переконань депутатів як під час комітету, так і в залі Ради. 

Однак за понад три роки українська економіка пережила багато потрясінь. Повномасштабне вторгнення вплинуло на інфляцію, зросла вартість валюти, відповідно зросли ціни на вартість оренди, комунальні платежі тощо. 

Наприклад, з 2018 року по 2022 рік ріст споживчих цін в Україні склав більше 50%, а національна грошова одиниця девальвувала майже у 2 рази.

Як наслідок, витрати на підприємницьку діяльність стали в рази більшими. Частину підприємців це, на жаль, спонукає залишатись в тіні, а часто також подрібнювати та оптимізовувати свій бізнес. Це, у свою чергу, призводить до втрати від надходжень податків і зборів до Державного бюджету України.

Наведу умовний приклад. Наталя ще до повномасштабного вторгнення була власницею маленької маркетингової агенції у Львові і відповідно ФОПом 3-ї групи. У неї була команда з 5 найманих працівників: SMM-спеціаліст, дизайнер, контент-мейкер, таргетолог та розробник.

Справи йшли доволі добре, всі працівники були оформлені офіційно, а Наталя чесно сплачувала податки. Однак у 2022 році ціни на оренду суттєво зросли, комунальні платежі теж не радували, та й працівникам довелось збільшувати зарплату, оскільки споживчі ціни вже не відповідали їхньому заробітку.

Що в цьому випадку могла зробити Наталя? Очевидно підвищити чек для клієнтів, щоб мати хоч якийсь дохід. Так, наприкінці 2022 року вона помітила, що її річний оборот у межах 8 млн грн вже трохи перевищений. 

Наталя розуміла, що платити податки за загальною системою оподаткування їй буде вкрай важко. Тож вона постала перед вибором: чи повністю припиняти діяльність, чи переводити людей на тіньову заробітну плату. 

Таких прикладів може бути чимало. А це, як нам відомо, суттєва втрата надходжень в Держбюджет. 

Але навіщо піднімати ліміти, якщо вони прив'язані до мінімальної зарплати, а тому зростуть автоматично? Можете запитати ви. 

Справді, з 1 січня 2024 року Бюджетом передбачено збільшення мінімальної зарплати до 7100 грн (зараз 6700). Але суттєво на ліміти це не вплине. Для 2-ї групи ліміт буде становити 5 921 400 грн (замість 5 587 800 грн), а для 3-ї групи — 8 285 700 грн (замість 7 818 900 грн). 

Тим більше, збільшення мінімальної заробітної плати означає, що зростуть й витрати на оплату праці найманих працівників. Тобто підприємці втрачатимуть ще більше, якщо не актуалізувати граничні обсяги доходу. 

Що дасть ухвалення цього законопроєкту?

Підвищення лімітів має чимало переваг, а саме:

  • дасть можливість розвиватись чесним малим підприємцям;
  • сприятиме виведенню з тіні бізнесу, тоді як несплату податків у Держбюджет можна буде мінімізувати;
  • сприятиме збільшенню кількості оформлених працівників; сприятиме збільшенню надходжень від ПДФО, єдиного соціального внеску, військового збору;
  • мінімізує подрібнення та оптимізацію, а держава матиме реальну цифру діючих ФОПів. 

Закликаю народних депутатів підтримати законопроєкт, адже це справді важливо для підприємців та економіки в цілому.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
ФОП податки законодавство
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