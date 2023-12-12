Як може змінитися туристичний потік після вступу України до ЄС

Після закінчення війни та вступу України до ЄС діловий туризм може стати ключовим чинником для попиту на відвідування великих міст, таких як Львів, Одеса, Київ, Дніпро, Харків.

У той час як курортні міста будуть здебільшого приваблювати внутрішніх туристів. Насамперед нам потрібно буде працювати над переверненням негативного стереотипу про Україну як країну війни та залучення більшого числа міжнародних туристів до різноманітних частин країни.

Не маю ілюзій щодо швидкого відновлення туристичного потоку від західних країн, зокрема, з Європи та США. Стабільність, безпека та передбачуваність – ось те, до чого звикли європейці та американці, плануючи свої подорожі за довгий період.

Україна, на жаль, поки що пропонує непередбачувані умови, і цей фактор гальмує швидке відновлення туристичного ринку із Заходу.

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До повномасштабної війни ми спостерігали позитивні тенденції щодо туризму зі Сходу. У 2021 році помітно зросла кількість туристів із Туреччини, Ізраїлю та арабських країн, зокрема Саудівської Аравії.

Це було внаслідок введення прямих авіарейсів у Київ та Львів, а також активності туристів у соціальних мережах, які позитивно відгукувалися про Україну через соціальні мережі.

Цей ринок має значний потенціал, оскільки країни Сходу представляють значну кількість потенційних туристів.

Які можливості відкриваються для готелів після євроінтеграції?

На прикладі Чорногорії можна визначити потенціал інвестування в нерухомість у країні, яка планує вступити до Євросоюзу у 2025-му році. Там щорічно спостерігається стрімке збільшення цін на нерухомість, що свідчить про стабільний розвиток ринку.

Нещодавно я спілкувався із забудовником, який веде проєкт будівництва апарт-готелю в Чорногорії. Вже сьогодні він успішно реалізовує квадратний метр за ціною €10 500. Це вражаюче, особливо з огляду на те, що Чорногорія ще не є членом Євросоюзу, і такі ціни вже діють.

За його словами, іноземці купують нерухомість, розуміючи, що під час вступу Чорногорії до Євросоюзу країна стане більш зручною для подорожей та ділової активності, а економіка буде стабільнішою.

Туризм є важливим сектором для економіки нових країн-членів, на який припадає приблизно 12% їх ВВП, тоді як прямий внесок подорожей і туризму в нові країни-члени становить приблизно 5% (World Travel & Tourism Council, 2016).

За даними Eurostat Statistics, спад прибуття туристів з ЄС у нові країни-члени за період 2007-2014 років відбувся тільки на Кіпрі, де показники знизилися на 22% і Словаччині, на 19%.

В усіх інших одинадцяти країнах за вищезазначений період кількість прибуттів із ЄС зростала, що вказує на те, що вступ відіграв значну роль у розвитку індустрії туризму в регіоні. Хорватія повідомила про найбільш значне зростання, оскільки кількість туристів-нерезидентів збільшилася на 53% у 2014 році порівняно з 2007 роком.

Позитивний сценарій також можливий для України. При прийнятті необхідних законів та вступі до Євросоюзу наша країна може очікувати на швидкий економічний ріст.

Інвестори, як українські, так і закордонні, будуть інвестувати в Україну, очікуючи на величезні дивіденди від євроінтеграції. Важливо, що українці вже мають значні фінансові резерви, які можна використовувати для інвестицій.

Рух грошей в економіці завжди сприяє її розвитку. Інвестиції призводять до створення нових робочих місць, росту економіки та загального підвищення цін, що насамперед додає вигоду інвесторам. Потрібно лише дочекатись завершення війни та гарантій безпеки для України, а також фактичного вступу її до Євросоюзу.

Як зміняться готельні стандарти

Сподіваємось, що український готельний ринок залишиться конкурентоспроможним і не втратить свого унікального характеру, що, на мою думку, на сьогодні переважає над європейським.

Однак важливо визнати, що в Україні відсутній регулятор, який би контролював якість готелів. Та навіть якби він у нас був, ймовірно, його ефективність була б не такою високою, як у Booking.com.

Одне з головних питань полягає в тому, що у нас ще є готелі, які можуть ігнорувати питання доступності для осіб з інвалідністю або мати інші недоліки, такі як електроопалення або номери без вікон.

У Європі є чіткі закони та правила, які встановлюють стандарти пожежної безпеки та забезпечення доступу для всіх. Це перешкоджає появі неконтрольованих готелів.

Впровадження схожих стандартів в Україні може врівноважити ринок, зменшити різницю між готелями різного класу, водночас забезпечивши високий рівень безпеки та комфорту.

Коли мова йде про сервіс, я залишаюся переконаним, що в Україні він нині є вищим за європейський стандарт, тож безпосередньо на нього вступ до ЄС не вплине.

Як зміниться конкурентна боротьба

Прогнозується, що світові готельні оператори будуть активніше входити на український ринок через низку обґрунтованих причин. На сьогодні їм важче здійснювати заходи через кілька чинників: оптимізації оподаткування, великі штатні розклади та не завжди зрозуміла юридично-фінансова модель в Україні. Особливо важливо враховувати їх високі стандарти будівництва, що збільшує витрати.

Глобальні мережеві готелі мають непохитні стандарти, і втілення їх може бути недешевим. Наприклад, вартість одного номера у готелях мережі Radisson становить 100 000-120 000 €, враховуючи лише ремонт та обладнання загальних зон.

Якщо готель має 100 номерів, це 100 000 євро без урахування вартості будівлі, що обумовлено вимогами щодо доступності для осіб з інвалідністю, пожежною безпекою та іншими нормами.

Нині в Україні деякі інвестори обирають дешевший шлях, уникаючи стандартів світових брендів. Проте, коли правила будуть однаковими для всіх, інвестори будуть частіше віддавати перевагу мережевим брендам, що сприятиме розвитку ринку.

Після приєднання України до Євросоюзу іноземні туристи будуть віддавати перевагу відомим брендам з погляду безпеки та комфорту. Цей фактор надихатиме майбутніх власників готелів на вибір світових брендів.

Наша компанія активно сприяє залученню світових брендів, надаючи підтримку інвесторам у реалізації їхніх проєктів. Наприклад, ми вже маємо досвід співпраці з інвестором, який планує залучити бренд Marriott, і готові надати йому необхідну підтримку при керуванні готелем.

Загалом після вступу нашої країни в ЄС на туристичний ринок України чекатимуть великі зміни. І почнуться вони із законодавчих впроваджень та відновлення рівня туризму.

Інвестиції з великих фондів та банків у відбудову України можуть стати каталізатором для активізації туристичного сектора. Наприклад, розморожені активи та інвестиції з різних джерел можуть визначити попит на послуги інженерів, менеджерів проєктів, юристів та інших фахівців, необхідних для успішної реалізації проєктів з відновлення.