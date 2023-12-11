Коли в ТРЦ повернуться покупці та міжнародні бренди

Велика війна вплинула на всі сегменти бізнесу в країні, і ринок торговельної нерухомості не став винятком. Виїзд населення за кордон, обвал економіки, загальна невизначеність та падіння реальних доходів населення спричинили суттєве зниження відвідуваності торгових центрів.

При цьому значна частина відомих міжнародних брендів з початку бойових дій припинила роботу в країні, чим суттєво погіршила показник заповнюваності торгових площ.

Середня вакантність в торгових центрах Києва сягнула 20%, а в регіонах цей показник ще більш суттєвий. Попереду у галузі ще один серйозний виклик — зима та ризик нової енергетичної кризи, яка ще торік змусила учасників ринку інвестувати в потужні генератори.

Втім, вже зараз можна сказати, що ринок призвичаївся до нових умов. Ми спостерігаємо вирівнювання орендних ставок, а в багатьох гравців - навіть і повернення їх на довоєнний рівень.

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Найбільш потужні торговельні центри змогли знизити рівень вакантності та стабілізувати показники своєї роботи. В країну повертаються відомі бренди, відкриваються нові закордонні та локальні магазини.

Останній квартал 2023 року демонструє певне пожвавлення ринку. В Україні відновив роботу H&M, викликавши ажіотаж у покупців, який був схожий на перше відкриття ритейлера в країні.

На жаль, терміни відкриття торгових об’єктів іспанської Inditex Group (бренди Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho) досі залишаються невизначеними, що пов'язано з певними застереженнями щодо безпеки персоналу та роботи на ризикових ринках, а також невисокою часткою України в міжнародному портфелі Inditex.

Зате в Україні з’являються нові закордонні мережі, які прагнуть закріпитися на ринку в період спаду конкуренції.

Особливо предметний інтерес до України останнім часом проявляють польські бренди. Зовсім нещодавно в країні відкрився перший магазин HalfPrice відомої польської компанії CCC.

Про вихід на наш ринок та плани відкрити 20 франчайзингових магазинів вже у 2024 році також заявив польський бренд жіночого одягу Greenpoint. Спілкуючись з колегами на міжнародних конференціях, ми відзначали підвищену зацікавленість до українського ринку й від інших польських мереж.

Входження на український ринок для них стає важливим стратегічним кроком, що свідчить про зростання взаємодії між польським та українським бізнес-середовищем.

Проявляють зацікавленість в експансії і багато турецьких брендів. І хоча поки що їх розвиток проходить менш жваво, проте обидві країни вірять в майбутнє України та готові інвестувати в комерційно привабливі проєкти.

З поверненням або появою нових "якорів" торговельні центри зможуть розраховувати не лише на зниження вакантності, але й на покращення показників відвідуваності та дохідності.

До того ж відкриття магазинів відомих брендів - це завжди позитивний маркер економічної ситуації. Він може підштовхнути до розвитку інших гравців, в тому числі й український бізнес.

Стосовно майбутнього ринку торговельної нерухомості існують різні думки, проте я впевнена в його перспективах. У портфелях багатьох гравців є цікаві ідеї, проте їх потрібно адаптувати під нові вимоги безпеки та тенденції, забезпечити грамотні компенсаційні заходи в разі можливих блекаутів чи інших надзвичайних ситуацій.

Конкуренція в сегменті торгової нерухомості буде посилюватись. Сьогодні є ще багато міст з недостатнім покриттям торговими площами. Якісної пропозиції потребує Вінниця, Хмельницький, Чернівці та інші регіональні центри.

Проте будувати найпростіші "бокси" та заповнювати їх товаром вже замало. Клієнтам потрібні інноваційні та сучасні простори, де вони зможуть не лише здійснювати покупки, а й отримувати унікальний досвід, використовуючи технології та персоналізовані сервіси.

Щоб стати справжнім lovemark, необхідно відчувати свого клієнта, забезпечувати йому хорошу пропозицію, а головне - безпеку й комфортне проведення часу з усією родиною. Адже саме це ми почали цінувати найбільше з початком повномасштабного вторгнення.