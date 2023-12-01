Що потрібно знати інвестору про ситуацію на трьох основних ринках: США, Китаю та ЄС

Після кризи регіональних банків глобальні ринки почали активне зростання: у США на тлі сильного ринку праці, у Європі - на тлі зростання окремих секторів (luxury, travel), у Китаї основною була теза відкриття економіки.

Що відбувається на цих трьох основних ринках, і яким чином наявні тренди і прогнози впливатимуть на інвестиційні стратегії?

США

Минуло понад 1,5 роки відтоді, як ФРС ініціювала найшвидший за десятиліття цикл підвищення відсоткових ставок для стримування інфляції. І хоча сигнали рецесії так чи інакше проявляються досить давно, економіка продовжувала показувати ознаки стійкості.

Зростання інтересу до генеративного штучного інтелекту в поєднанні з сильними балансами домогосподарств і майже трильйоном доларів заощаджень сприяли зростанню процентної політики.

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За останні кілька років долар США пережив кілька злетів і падінь. Після потужного ралі з середини 2021 року по жовтень 2022 року долар розгубив позиції та почав зміцнюватися з липня цього року.

Більшу частину динаміки долара можна пояснити двома факторами: відсотковими ставками та динамікою економічного зростання. Що стосується майбутніх перспектив, ми вважаємо бурхливе зростання долара переоціненим, і це не пов'язано з якимось трендом дедоларизації, який може бути перебільшений у короткостроковому масштабі.

Насправді долар торгується на 21% вище за паритет купівельної спроможності, що зазвичай виступає сильним поворотним драйвером. Крім того, зростання прибутковості цінних паперів може призвести до погіршення платіжного балансу і посилення бюджетного дефіциту.

Загалом, економіка США балансує на вістрі, оскільки більш слабке зростання може призвести до рецесії, а більш сильне відновить інфляцію та активність ФРС. Однак, існує низка чинників, які вказують на те, що циклічні сектори та компанії малої капіталізації можуть пережити ще одне корекційне ралі на тлі зниження ринків останніми місяцями.

У що інвестувати?

Враховуючи це, ми схильні орієнтуватися на компанії із індексу S&P500, за виключенням тих компаній, для яких боргове навантаження та високі відсоткові платежі виявилися занадто важкими.

При виборі компанії для інвестування важливим залишається фактор стабільності генерування чистих грошових потоків. Безумовно, з кожною квартальною звітністю перелік таких компаній змінюється, але незмінно цікавими для інвесторів на ринку США залишаються Wallmart, Coca-Cola, CME, Eli Lilly, Arch Capital.

Європа

Європейські акції відставали у зростанні від світового ринку акцій на 4% з початку року і на 1,2% у третьому кварталі. Наявний профіль ризику відносить регіон до категорії "deep value" в поточних економічних умовах, при цьому європейські акції торгуються на 35% дешевше за акції США, що значно нижче за середній дисконт у 15%.

Разом з тим, найбільш зростаючим сектором цього року був технологічний, а в 3 кварталі найбільше відновлення показав сектор нерухомості.

У вересні ЄЦБ підняв відсоткові ставки в 10-й раз, до 4% з -0.5% у липні 2022. Високі відсоткові ставки, близькі до пікових, однозначно чинять тиск на бізнес і економіку, але причини уповільнення зростання Єврозони лежать не тільки в цьому.

Здебільшого, вся справа у високій інфляції та слабкому глобальному попиті на виробничі товари. Обидва ці чинники найближчим часом з великою ймовірністю пом'якшаться. З інфляційного погляду, багато індикаторів вказують на подальше зниження інфляції: виробнича інфляція скорочується і може значно вплинути на споживчу.

Актуальна наприкінці минулого року тема відкриття економіки Китаю виявилася спринтом із зупинками. У той час як уряд Китаю реалізовував деякі політичні кроки, орієнтовані на зростання, інвестори фондового ринку, як і раніше, обережними темпами підтримували помірно стабільний рівень зацікавленості. Як наслідок, це вплинуло на багато економік, зокрема й Єврозони.

Однак у разі виходу стійко позитивних новин з Китаю, ЄС буде одним з головних бенефіціарів відновлення і циклічного зростання. З огляду на всі зазначені фактори, економічні ризики Європи порівняно збалансовані і, на корпоративному рівні, незважаючи на очікуване скорочення EPS слідом за слабкою динамікою ВВП, ймовірність рецесійного сценарію оцінюється як невелика.

У що інвестувати?

Ми вважаємо, що збалансовані дивідендні компанії з сектору технологій, охорони здоров'я, споживчого та комунального секторів більш привабливі інвестиційно, ніж фондовий індекс. Специфіка інвестиційного ринку Європи з більшою часткою традиційних секторів дозволяє виділити сильні бізнеси, які зараз торгуються за привабливими цінами: BNP Paribas, AXA, Total Energies, Deutsche Lufthansa.

Незважаючи на помірно-негативний фон на наступний рік, економіка і фондові ринки Європи можуть позитивно здивувати в перспективі 2-3 кварталів. Причина для подібної динаміки схожа з ситуацією на ринку США в попередні 2 квартали, коли активи демонстрували значне зростання у зв'язку з досягненням піку ставок і частковим відступом однієї з ключових проблем - високої інфляції, що і відбувається зараз у Європі.

Китай

Китай займає близько 30% у диверсифікованих фондових індексах Азії та ринків, що розвиваються. З економічної точки зору, Китай переживає добре відомі структурні перешкоди, однією з яких є сповільнення економічного зростання, спричинене запланованим переходом до економіки, орієнтованої на споживача.

Зазвичай це призводить до пастки середнього доходу, коли зростання середнього заробітку домогосподарств (особливо з урахуванням боргового навантаження) призводить до підриву глобальної конкурентоспроможності експортоорієнтованої економіки.

З іншого боку, регуляторні обмеження (або точніше кажучи, політичні помилки) в технологічному секторі та нерухомості (які відіграють важливу роль в економіці Китаю) призводять до інертності ринку праці та низької довіри зовнішніх інвесторів у короткостроковій перспективі.

Влада й далі фокусується на контролі. З недавніх важливих подій можна відзначити зростання промислового виробництва і роздрібних продажів наприкінці серпня. Це фактичний наслідок дій уряду з підтримки відновлення економіки, включно зі зниженням вартості запозичень, скороченням низки витрат корпоративного сектору на транзакції фондового ринку, скороченням розмірів базових платежів на купівлю нових будинків тощо.

І хоча ми вважаємо, що ці та інші заходи пом'якшення мають допомогти, все ж таки не вистачає сильних векторних грошово-кредитних і фіскальних стимулів. З великою ймовірністю, Пекін неохоче переходитиме до таких заходів стимулювання через побоювання збільшення боргового навантаження.

Насамперед, ми не очікуємо економічного уповільнення або системної фінансової кризи. Погані економічні дані можуть на якомусь етапі спонукати уряд прийняти низку послаблень, достатніх для того, щоб стати дієвими.

Перекладення економічної ситуації на інвестиційну свідчить про наступне. Фінансова система Китаю, здебільшого зав'язана на державний капітал, не працює за суворими ринковими правилами, що робить її менш гнучкою, але й більш стійкою до фінансових стресів.

У що інвестувати?

Змішана політико-економічна ситуація в Китаї не дає можливості повною мірою розвиватися найбільш швидкозростаючому технологічному сектору. Дефляційні ефекти в економіці та державне регулювання, незважаючи на низку послаблень, поєднуються з привабливою оцінкою фондового ринку, який потребуватиме позитивного імпульсу для припливу закордонного інвестиційного капіталу.

Також певний оптимізм спостерігається у галузі нерухомості. Інвесторам варто звернути увагу на "блакитні фішки" - China Resources Land, Longfor Group, China World Trade Center, крупні компанії з якісною комерційною нерухомістю у ключових містах країни та стійкою фінансовою дисципліною по виплаті дивідендів.

Крім того, пік процентних ставок у США та посилення кредитного імпульсу Китаю стратегічно вигідні для низки секторів, в тому числі технологій та інтернету (Tencent, Pinduoduo), біотехнологій (China Medical, JD Health) та електромобілів (BYD, Li Auto).

В цілому ми очікуємо сповільнення світової економіки у 2024 році, але у достатньо м’якій формі, з подальшим зниженням інфляції у найбільших економіках. На ринку сконцентрувалося багато активних покупців та продавців, що створює розбалансований ринок за низької волатильності. З високою часткою вірогідності рецесія в США буде приблизно в середині 2024 року, хоча і буде вона короткочасною та неглибокою.

Основними факторами, які вказують на слабке зростання світової економіки, є високий рівень використання робочої сили, високі процентні ставки та менша віддача від податково-бюджетної політики. Це достатні фактори для того, аби інвестори почали вдумливо ставитися до вибору інвестицій у найближчі місяці.