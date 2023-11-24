Акційний сезон 2023. Які товари купуватимуть українці у найближчі місяці

Проте у доларовому еквіваленті виторг онлайн-магазинів за перше півріччя не піднявся, ані відносно показників 2022, ані 2021. Єдиний виняток — категорія Зоотоварів, яка значно виросла.

Команда аналітиків агенції Promodo прогнозує, що під час сезону розпродажів дохід українських онлайн-ритейлерів має відчутно зрости. Навіть припускає, що він може дещо перевищити загальні показники 2021.

"Невизначеність — це нова реальність, й бізнесу потрібно ставати ще більш гнучким. Чому ми розглядаємо цей аспект в контексті високого сезону 2023? Бо високий сезон — це час, коли доводиться адаптуватися до змін у попиті в обмежений період часу, й ця адаптація також включає до себе фінансову гнучкість". — Юлія Чуб, Head відділу PPC Promodo

Ретроспектива 2022: на що розраховували та що отримали

Всі розраховували, що гарячий період проходитиме з 21 до 27 листопада. Не знали, чи буде насправді попит, як люди будуть реагувати, але хотіли отримати максимум.

З досвіду минулих років команда Promodo розуміла, що понеділок буде піковим днем, бо зазвичай на акційному тижні пікові дні — це понеділок та сама Чорна пʼятниця. У 2022 зростання попиту було, але не таке стрімке. Також спостерігалося доволі невелике зростання брендових запитів.

Вівторок — трафік був на рівні понеділка, не було звичного падіння, як в минулі роки. Продовжувала зростати вартість кліку, але кількість транзакцій зменшилася.

Середа та четвер — глобальний блекаут. Проте рекламні кампанії продовжують витрачати бюджет. Трафік йде, CPC зростає — розуміння, чи ефективно відпрацьовують кампанії, — ні в кого немає. Також "падає" середній чек й починає змінюватися топ акційних категорій.

П’ятниця — повертається електроенергія, продовжує зростати вартість кліку. Максимальний пік попиту по трафіку та транзакціям. Високий попит на товари з категорій Зарядних станцій та Зовнішніх акумуляторів поширюється також на суботу та неділю. Багато гравців вирішують продовжити дію акційних пропозицій до кінця листопада.

Після блекауту ситуація з топовими категоріями змінилася — користувачі почали більше купляти зарядних станцій, павербанків, генераторів, систем Starlink тощо. У деяких ритейлерів категорія Зарядних станцій та Зовнішніх акумуляторів навіть вийшла на топ-1.

Проте через зміну товарів у топі середній чек у більшості гравців впав на 16%.

Високий сезон 2023: поточна ситуація

"На зараз ми не бачимо показників за листопад, які б точно вказували на те, що цього року буде зростання попиту на 20% чи більше. Зазвичай на українському ринку гравці хочуть отримувати рік до року саме +20%-30%. Це такий показник розвитку. Хоча деякі ніші, в яких вже йде сезон, показують зростання в порівнянні з 2022 роком. Ми прогнозуємо, що ритейл отримає таке зростання, але це потребуватиме більших витрат — це ми вже точно бачимо. За цей рік вартість кліку відчутно зросла, а в період Чорної пʼятниці вона ще активніше зростає".— Юлія Береснєва, Team Lead відділу PPC Promodo

Деякі гравці також вирішили розпочати період Чорної пʼятниці раніше, таким чином пропрацювавши попит, що зростав, напередодні самої акції. Вже кілька років поспіль значна частка аудиторії починає переглядати товари завчасно, бачить акційну ціну та купує.

"Головна тенденція в комунікації зараз — прозорість та чесність. Якщо ви анонсуєте знижки до 60%, то на сайті стовідсотково мають бути релевантні товари із такою знижкою. Анонсувати -60%, але додавати із такою знижкою лише один товар — не варто. Краще анонсувати менший відсоток знижки, бо завжди є користувачі, які не полінуються, перейдуть, відфільтрують товари, переглянуть кожен — й, виявивши маніпуляцію, обов'язково залишать негативні відгуки". — Світлана Фурса, Head відділу Retention Promodo

Також у листопаді цього року ми помітили значне зменшення попиту на повербанки, зарядні станції та генератори — вони майже вийшли з топ-10 великих гравців. Доволі високий попит на товари з цих категорій був у вересні.

Припускаємо, що це було повʼязано із великою кількістю новин про те, що ця зима буде важчою за попередню. Відповідно, українці готувалася до цього.

Натомість помітно зростає попит на малу побутову техніку, особливо у категорії роботів-пилососів та мультипечей/аерогрилів. Цього не було у минулі роки. Вважаємо, що таке зростання викликали вірусні відео у TikTok.

Прогноз топ-10 категорій на Чорну пʼятницю 2023

Смартфони (Xiaomi, iPhone 14, а у Pro-версії — 15 Pro, Pro Max), Samsung Galaxy, Poco, Google Pixel)

Ноутбуки, зокрема ігрові (MacBook, Acer, Lenovo, Asus, HP)

Телевізори (Samsung, Xiaomi, Sony, Kivi, Hisense). Для цієї категорії товарів завжди був сезоном період Чорної пʼятниці та Нового року.

Пральні машини (INTERLUX, Samsung, LG, Midea, AEG, Beko)

Холодильники (Whirlpool, Gorenje, Samsung, BECO)

Мультипечі/аерогрилі (Tefal)

Кавомашини (Philips, Delonghi). Ця категорія потрапила до топу Чорної пʼятниці у 2021 році. Й відтоді гарно відпрацьовує у цей період щороку.

Пилососи (Rowenta, Samsung, Philips, Karcher, Dyson). Динаміка зберігається на рівні минулого року, а от саме роботи-пилососи (Xiaomi) вже показують більше зростання.

Ігрові приставки (PlayStation 5)

Смартгодинники (Garmin, Apple Watch)

Рекомендації на грудень

Два важливих моменти цього року — це перенесення Дня Святого Миколая з 19 на 6 грудня. Отже, якщо у вас на сайті є категорія Дитячих товарів, то рекламні кампанії з цього приводу треба розпочинати раніше.

Також Різдво 25 грудня вже більш позиціоноване в Україні, отже забирає на себе частину замовлень, які раніше йшли не тільки на 7 січня, але й на Новий рік. У звʼязку з цим онлайн-магазинам варто завчасно пропрацьовувати варіанти знижок та додаткових пропозицій.