Життя у період невизначеності – новий погляд на планування у бізнесі

Про планування у бізнесі у часи невизначеності почали говорити задовго до пандемії та війни в Україні. Вже тоді власники компаній відчували, який крихкий успіх та примхлива симпатія клієнтів.

Але події останніх років показали всьому світу, що таке справжня невизначеність та хаос, ніби промовляючи, що раніше людство навіть не здогадувалось про всю їх могутність та руйнівну силу. З тих часів заголовки про виживання бізнесу у період невизначеності з’являються все частіше.

Найважливішим правилом для планування зараз є короткострокові стратегії. Рухатись вперед легше маленькими, але впевненими кроками. Але при цьому важливо знати, куди саме ти рухаєшся, бачити дороговказ, мати мрію в серці, і чим яскравішу та нездійсненнішу - тим краще.

Можливо, навіть таку, яку вдасться втілити в життя лише майбутнім поколінням. Саме так, поєднуючи ці два підходи, компанії можуть пережити безліч землетрусів, які їм приготувала її величність Невизначеність.

Реклама:

Велика мрія буде давати енергію рухатись далі, короткі кроки будуть давати можливість маневрувати.

Основні принципи короткострокових стратегій

Гнучкість

Компанії мають культивувати гнучке мислення. Безліч малих підприємців мають плани, які вселяють надію та змушують рухатись вперед. Проте, зіштовхуючись з реальністю, вони опускають руки.

Якщо ж на початку планування мати кілька варіантів розвитку подій та бути морально готовим до негативного сценарію, розчарування не зупинить. Гнучке мислення дозволяє швидко прийняти негатив та обійти його, обравши іншу стратегію розвитку. Гнучкість в бізнесі - це:

постійний моніторинг тенденцій в галузі;

відкритість до коригування стратегій;

ставлення до змін, як до точок росту, а не як до невдач.

Бути поруч з клієнтом

Про це правило знають всі, але досвід показує, що власники часто опиняються в пастці власного его. Згідно з опитуванням BDO’s Business Lens, в якому взяло участь 160 компаній, оцінка орієнтації на клієнта сягає лише 3.2 з 5.

Компаніям варто налагодити процес отримання зворотного зв’язку від клієнтів, частіше переймати клієнтський досвід, щоб побути на його місці, зазирати глибше в світ потреб, які вирішують споживачі за допомогою товарів або послуг компанії.

Альтернативи

Компаніям варто страхувати себе кількома джерелами прибутку. Ця тенденція також популярна у фрілансерів, які віддають перевагу кільком part-time job, а не full-time job. Таким чином ви можете захистити себе у разі негараздів з одним із замовників.

Диверсифікація потоків доходу може допомогти знайти нову нішу, залучити нову аудиторію, вийти на новий ринок. Наприклад, кав’ярня, окрім кави, може продавати тістечка та сніданки, а може почати проводити воркшопи для малих підприємців, влаштовувати виставку художників та перетворитись на маленьку галерею, продавати сувенірну продукцію або кавові зерна, здавати приміщення для концертів або презентацій книг.

Співпрацюйте, а не ворогуйте

Сила в єдності, розвинута мережа зв'язків є запорукою успіху. Налагоджуйте контакти з малими підприємцями, новими постачальниками, взаємодійте за принципом win-win, допомагайте партнерам та обмінюйтесь досвідом з конкурентами.

Перетворювати ворогів на друзів - ризикована, але розумна стратегія. Адже у вас та ваших конкурентів є одна спільна мета - задоволений клієнт, разом ви можете досягнути цієї мети швидше та повчитись один у одного.

Інвестуйте у розвиток вашої команди

Лідер компанії знає, що постійний розвиток та навчання - це обов’язкова умова для успіху у світі невизначеності. Але важливо також підживлювати розум всіх учасників команди. Завантажуючи голови працівників актуальними знаннями з їх сфери, ви змушуєте їх продукувати інноваційні ідеї, відчувати впевненість та силу.

При цьому важливо створити доброзичливе середовище, в якому цими ідеями захочеться ділитись та втілювати у життя. Шлях примусу навчатись не принесе такої ж користі, тому важливо обирати таких співробітників, які самі люблять постійно розвиватись та навчатись, отримують від цього задоволення та розуміють важливість.

Стратегія глобального розвитку

Про те, що лідерам компаній треба мріяти, в сучасному світі говорять рідше. В часи коротких кроків, глобальна стратегія є непопулярною думкою. Але місія існувала до часів невизначеності та залишається актуальною наразі.

Кожна компанія має опиратись на дещо глибше, ніж прибуток, позитивний відгук клієнта, успішно закритий звітний період.

Саме вміння мріяти та ставити глобальні цілі - є рушійною силою та джерелом енергії. Вміння побачити місію компанії та зрозуміти, як вона змінює світ на краще. Побачивши, якою може стати компанія через 10-20-30 років, уявивши її представленість на інших ринках, відкриття нових філій, популярність, мільйони користувачів, життя яких зміниться завдяки послугам або товарам, компанія отримає силу йти вперед та долати перешкоди. Мрія та місія поєднують компанію з чимось вищим, з сенсом та з творчою енергією.

Особливо важливим є вміння мріяти для українців. Опинившись віч-на-віч з цілковитим злом, маючи великі діри в серцях через одну втрату за іншою, саме мрії можуть вилікувати нас та дати енергію рухатись вперед.

Тож важливо розвивати в собі навичку бути візіонером. Щодня заплющувати очі та уявляти, куди нелегка праця сьогодні може завести вашу компанію через десятки років.

Чи знали ви, що компанія Samsung була заснована 1938 році, Hewlett-Packard (HP) почала діяльність в 1939 році, Sony в 1946 році? В часи Другої світової війни лідери компаній мали сміливість дивитись в очі хаосу та жаху, який ширився планетою та знищував живе й прекрасне.

Можливо, силу починати діяльність засновникам давали саме мрії? Можливо, саме вони допомогли стати всесвітньо відомими брендами та адаптуватись під мінливий світ?

Тож якщо вам здається, що світ наближається до кінця, в кінці тунелю лише темрява, сил більше не буде, згадайте своє дитинство та вміння мріяти. Саме там ви знайдете ресурси для того, що зрозуміти, що кожен кінець - це початок чогось кращого, світло в кінці тунелю є, сил може бути ще більше, ніж будь-коли раніше.