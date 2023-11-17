Як Бельгія, Франція та Іспанія допомагають Кремлю заробляти сотні мільйонів доларів

Вторгнення Росії в Україну спонукало ЄС відмовитися від своєї залежності від російського викопного палива, що призвело до заборони імпорту російської нафти в лютому 2023 року в рамках плану RePowerEU.

Однак у той час як ЄС спостерігав значне зниження обсягів імпортованого трубопровідного газу з Росії за останній рік, приплив вантажів російського скрапленого природного газу (СПГ) у європейські порти зростає. По суті, ЄС міняє одні російські енергоносії на інші.

Офіційні заяви від 9 березня 2023 року розкривають план Росії майже втричі збільшити потужності експорту СПГ до 2030 року, перевищивши 100 мільйонів тонн на рік. Це монументальне розширення приносить користь економіці Росії, але становить значну загрозу навколишньому середовищу через високі викиди метану в ланцюзі постачання СПГ.

Недавній звіт IEEFA показав, що європейський імпорт російського СПГ залишався відносно стабільним у період з січня по вересень 2023 року порівняно з тим самим періодом 2022 року.

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Зокрема, Іспанія та Бельгія збільшили імпорт СПГ на 50% у 2023 році порівняно з попереднім періодом. Дивно, але Бельгія, Франція та Іспанія лідирують серед основних імпортерів російського СПГ.

Що залишається незрозумілим для українців, які борються за свою країну, це те, що термінали в Бельгії та Франції продовжують служити перевалочними пунктами для російських вантажів СПГ, призначених для Індії та Китаю.

Значна частина російського СПГ, який проходить через порти ЄС, не потрапляє до європейських клієнтів, а спрямовується на світові ринки. Росія використовує спеціалізовані криголами для транспортування СПГ з Арктики до ключових транспортних вузлів. Ці криголами обмежені в кількості та спричиняють вищі експлуатаційні витрати порівняно з їхніми звичайними аналогами.

Процес перевалки в основному відбувається в портах Зебрюгге в Бельгії та Монтуар у Франції і має важливе значення для підтримки та розширення експортних можливостей Росії щодо СПГ.

Незалежний оператор газової інфраструктури Zeebrugge, Fluxys, надає потужності зі зберігання та перевалки СПГ "Ямал СПГ", спільному підприємству, контрольним пакетом акцій якого володіє російська газова компанія "Новатек", яка, як повідомляється, бере безпосередню участь у фінансуванні військової агресії та військових злочинів у Україна.

У 2022 році термінал Fluxys у Зебрюгге забезпечив 72% усіх перевантажень російського СПГ у ЄС, з яких приголомшливі 93% були відправлені до країн поза ЄС.

Нещодавно українські та бельгійські громадські організації висвітлили ці проблеми на зустрічі з Міністерством закордонних справ Бельгії та передали відкритий лист з підписами 23 українських громадських організацій.

Росія може отримати від 700 до 800 мільйонів євро податкових надходжень від експорту СПГ завдяки перевантаженню в Зебрюгге в 2023 році. Однак лише частка цього газу потрапляє на ринки ЄС, що викликає питання щодо виправданості 50 мільйонів євро, які Fluxys щорічно отримує за цю послугу.

Фундаментальне питання, яке ми ставимо уряду Бельгії, полягає в тому, чи виправдовує цей значний дохід їхні дії. Незважаючи на те, що Fluxy є регульованою організацією, у 2015 році уклала 20-річний контракт на 1 мільярд євро з компанією "Ямал СПГ".

Примітно, що ця угода була підписана після анексії Росією Криму та початку війни на Донбасі. У той час російський експорт СПГ практично не існував, і контракт з Fluxys зіграв вирішальну роль у допомозі "Новатеку" в реалізації планів розширення. Сьогодні експорт СПГ приносить Росії мільярдні доходи, що дозволяє Кремлю продовжувати фінансувати свою жорстоку війну в Україні.

Нові санкції США, ухвалені 2 листопада, безпосередньо спрямовані проти компанії ARCTIC LNG 2 LLC, оператора проєкту Arctic LNG 2. Сполучені Штати прагнуть обмежити виробництво та експорт енергії Росії.

Настав час для Європейської комісії та ключових держав-членів, які мають інфраструктуру СПГ, наслідувати приклад Сполучених Штатів і вжити негайних заходів, щоб зупинити подальше розширення російського експорту СПГ.

Об’єднавши зусилля з Великою Британією та Нідерландами, які вже заборонили основні послуги на своїх терміналах, Бельгія, Франція та Іспанія можуть завдати значного удару по Кремлю, запровадивши заборону на перевалку російського СПГ у європейських портах.

Щоб зберегти узгодженість із санкційною політикою проти Росії та кліматичними зобов’язаннями ЄС, Єврокомісія має розширити список заборонених експортних товарів, включаючи комплектуючі, обладнання та програмне забезпечення.

Це ще більше обмежить можливості Росії розвивати нові газові проекти та перешкоджатиме розвитку її інфраструктури вздовж Північного морського шляху.

Настав час діяти.

Звільнившись від своєї залежності від російського СПГ, Бельгія, Франція та Іспанія можуть зіграти важливу роль у просуванні майбутнього, яке відстоює енергетичну безпеку, кліматичну відповідальність і мир.