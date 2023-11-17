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Як відновлюється ринок праці

Як відновлюється ринок праці

Огляд ринку праці в регіонах: де і які спеціальності найбільш популярні.
П'ятниця, 17 листопада 2023, 08:16
Валерій Решетняк
СЕО robota.ua

Ринок праці впевнено відновлюється після початку великої війни. Якщо в березні 2022 року ми мали лише 7% вакансій від довоєнного періоду, то зараз – 87%.

Приходить до норми й кількість кандидатів на одну вакансію: середній показник – 3,2. Уявіть: у березні 2022 року ця цифра сягнула 24,2. Звичайно, рівень зайнятості та попит на спеціалістів сильно відрізняються залежно від регіону та сфери діяльності. Тож у яких регіонах та напрямах зараз найкраще становище?

Де найбільше вакансій та шукачів роботи

Є пʼять областей з максимумом вільних робочих місць та шукачів. При цьому співвідношення вакансій та резюме в цих областях нерівне. Шукачів досі більше. Це пов’язано з релокейтом чи закриттям бізнесів після початку великої війни.

 

За числом вакансій лідирує Київ. У серпні в столиці та області було 35 119 робочих місць. При цьому кількість резюме становила 63 247 – удвічі більше.

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Так само активно шукають спеціалістів у Львові, Дніпрі, Одесі, Харкові та областях. Хоча Харків – прифронтове місто, воно теж входить до п’ятірки міст з найбільшою кількістю вакансій (4 231) та шукачів роботи (12 812).

 

Найбільше шукають продавців-консультантів, працівників виробництв у промислових містах, кухарів, бухгалтерів, водіїв та операторів call-центрів. У Києві також потрібні спеціалісти з маркетингу та реклами, бо більшість креативних агенцій та великих продуктових компаній базується саме в столиці.

 

Ситуація в галузях

Найбільше можливостей знайти роботу – в АПК, банківській справі, реалізації товарів повсякденного вжитку, HoReCa, телекомі та ритейлі.

Агропромисловий комплекс

Ситуація в цьому напрямі збалансована. Співвідношення активних кандидатів та вакансій майже за всіма популярними професіями перебуває в нормі. Тут найбільше потрібні водії, трактористи, бухгалтери, агрономи, торгові представники з авто. Трактористи зараз у дефіциті, хоча це вакансія з одним з найвищих показників зарплати – у середньому майже 25 тис грн.

Найбільше за цими спеціальностями шукають кандидатів у Києві, на столицю припадають 21,3% вакансій. В інших пʼятьох містах, згаданих у першому блоці, показники істотно менші: у кожному місті – у середньому 3-3,5% вакансій.

 

Банківська справа

Найактивніше банківських спеціалістів шукають у столиці, там зосереджені 45,5% вакансій. Є попит на експертів з кредитування, керівників відділів, касирів, менеджерів з кредитування для b2b-напряму, спеціалістів з обслуговування клієнтів. Найскладніше знайти спеціалістів, які можуть працювати з b2b-ринком, а найвищий рівень конкуренції – серед менеджерів з обслуговування клієнтів.

Скоріше за все, популярність професії пов’язана з високим заробітком. Спеціаліст з обслуговування клієнтів заробляє 23-24 тис грн, а фахівці на інших посадах – не більше 18 тис грн. Зарплата керівника – близько 37 тис грн.

 

Реалізація товарів повсякденного вжитку

Тут ситуація схожа з агропромисловою сферою. Найбільше вакансій, 23,11%, у Києві та області. На другому і третьому місцях – Львів та Дніпро, проте вони мають високий розрив із столицею – 8,67% та 7,88% відповідно. Найбільше заробляють у цій сфері торгові представники – у середньому 27 тис грн.

Багатьом компаніям також потрібні вантажники, комірники, мерчендайзери та продавці. Серед останніх двох професій високий рівень конкуренції. Щодо інших попит та пропозиція в гарному співвідношенні, тобто знайти роботу нескладно.

 

HoReCa

Навряд чи це когось здивує, але найбільша кількість пропозицій працевлаштування – у столиці та Львові, який недарма називають гастрономічною столицею. Загалом у цих двох містах зосереджено 54,45% вакансій, з них 38,43% припадають на Київ та 16,02% – на Львів.

Серед найнеобхідніших спеціалістів – кухарі, тут є дефіцит кандидатів. Високий рівень конкуренції – серед офіціантів та адміністраторів закладів. Більш-менш збалансована ситуація – у сегменті барменів та покоївок. Середня зарплата тримається в діапазоні 16-18 тис грн. Кухарі можуть заробляти понад 25 тис грн.

 

Телеком

Це найбільш незбалансований сегмент, бо за певними вакансіями можна побачити великий дефіцит кандидатів, а за деякими – профіцит. Максимальна конкуренція – серед продавців-консультантів послуг інтернет-операторів. Порівняно з усіма іншими напрямами, за цією професією найбільший профіцит кандидатів. Також у профіциті – менеджери з роботи з клієнтами.

Складно знайти інженерів-енергетиків і техніків з підключення інтернету. Єдина популярна збалансована посада – менеджери з продажу. Зарплати в телекомі становлять 18-26 тис грн. Більшість вакансій зосереджена в Києві – 46,89%. Інші міста з п’ятірки мають 3-6% пропозицій, решта розпорошена по країні.

 

Ритейл

У ритейлі ситуація збалансована, проте є помітний розрив у розмірі зарплат. Наприклад, на керівних посадах зарплата сягає 28 тис грн, тоді як виконавці на кшталт касирів, охоронців та продавців-консультантів отримують 12-14,5 тис грн. До слова, саме серед консультантів найвищий рівень конкуренції.

Найбільше вакансій зосереджено в столиці – 33,45%. В Одесі, Львові, Дніпрі та Харкові – від 5,96% до 3,29%. Іншими містами країни розкидані 47,48%.

 

Знайти роботу в Україні нескладно

Кризовий стан минув, ситуація на ринку працевлаштування стабілізується і навіть покращується. Звичайно, більша частина оголошень про відкриту позицію залишається у великих містах, проте так було і до початку великої війни.

Протягом 2023 року помітна частка роботодавців підвищувала зарплати працівникам і планує робити це далі. Кожна друга опитана компанія зазначила, що протягом 2024 року хоче підвищити зарплати на 5-10%.

Багато людей з різних сфер виїхали за кордон, тому конкуренція на ринку дещо знизилася. Хоча найактивніше шукають спеціалістів у Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі, помітна частка вакансій лишається за іншими містами.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
робота працевлаштування
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