Як відновлюється ринок праці

Ринок праці впевнено відновлюється після початку великої війни. Якщо в березні 2022 року ми мали лише 7% вакансій від довоєнного періоду, то зараз – 87%.

Приходить до норми й кількість кандидатів на одну вакансію: середній показник – 3,2. Уявіть: у березні 2022 року ця цифра сягнула 24,2. Звичайно, рівень зайнятості та попит на спеціалістів сильно відрізняються залежно від регіону та сфери діяльності. Тож у яких регіонах та напрямах зараз найкраще становище?

Де найбільше вакансій та шукачів роботи

Є пʼять областей з максимумом вільних робочих місць та шукачів. При цьому співвідношення вакансій та резюме в цих областях нерівне. Шукачів досі більше. Це пов’язано з релокейтом чи закриттям бізнесів після початку великої війни.

За числом вакансій лідирує Київ. У серпні в столиці та області було 35 119 робочих місць. При цьому кількість резюме становила 63 247 – удвічі більше.

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Так само активно шукають спеціалістів у Львові, Дніпрі, Одесі, Харкові та областях. Хоча Харків – прифронтове місто, воно теж входить до п’ятірки міст з найбільшою кількістю вакансій (4 231) та шукачів роботи (12 812).

Найбільше шукають продавців-консультантів, працівників виробництв у промислових містах, кухарів, бухгалтерів, водіїв та операторів call-центрів. У Києві також потрібні спеціалісти з маркетингу та реклами, бо більшість креативних агенцій та великих продуктових компаній базується саме в столиці.

Ситуація в галузях

Найбільше можливостей знайти роботу – в АПК, банківській справі, реалізації товарів повсякденного вжитку, HoReCa, телекомі та ритейлі.

Агропромисловий комплекс

Ситуація в цьому напрямі збалансована. Співвідношення активних кандидатів та вакансій майже за всіма популярними професіями перебуває в нормі. Тут найбільше потрібні водії, трактористи, бухгалтери, агрономи, торгові представники з авто. Трактористи зараз у дефіциті, хоча це вакансія з одним з найвищих показників зарплати – у середньому майже 25 тис грн.

Найбільше за цими спеціальностями шукають кандидатів у Києві, на столицю припадають 21,3% вакансій. В інших пʼятьох містах, згаданих у першому блоці, показники істотно менші: у кожному місті – у середньому 3-3,5% вакансій.

Банківська справа

Найактивніше банківських спеціалістів шукають у столиці, там зосереджені 45,5% вакансій. Є попит на експертів з кредитування, керівників відділів, касирів, менеджерів з кредитування для b2b-напряму, спеціалістів з обслуговування клієнтів. Найскладніше знайти спеціалістів, які можуть працювати з b2b-ринком, а найвищий рівень конкуренції – серед менеджерів з обслуговування клієнтів.

Скоріше за все, популярність професії пов’язана з високим заробітком. Спеціаліст з обслуговування клієнтів заробляє 23-24 тис грн, а фахівці на інших посадах – не більше 18 тис грн. Зарплата керівника – близько 37 тис грн.

Реалізація товарів повсякденного вжитку

Тут ситуація схожа з агропромисловою сферою. Найбільше вакансій, 23,11%, у Києві та області. На другому і третьому місцях – Львів та Дніпро, проте вони мають високий розрив із столицею – 8,67% та 7,88% відповідно. Найбільше заробляють у цій сфері торгові представники – у середньому 27 тис грн.

Багатьом компаніям також потрібні вантажники, комірники, мерчендайзери та продавці. Серед останніх двох професій високий рівень конкуренції. Щодо інших попит та пропозиція в гарному співвідношенні, тобто знайти роботу нескладно.

HoReCa

Навряд чи це когось здивує, але найбільша кількість пропозицій працевлаштування – у столиці та Львові, який недарма називають гастрономічною столицею. Загалом у цих двох містах зосереджено 54,45% вакансій, з них 38,43% припадають на Київ та 16,02% – на Львів.

Серед найнеобхідніших спеціалістів – кухарі, тут є дефіцит кандидатів. Високий рівень конкуренції – серед офіціантів та адміністраторів закладів. Більш-менш збалансована ситуація – у сегменті барменів та покоївок. Середня зарплата тримається в діапазоні 16-18 тис грн. Кухарі можуть заробляти понад 25 тис грн.

Телеком

Це найбільш незбалансований сегмент, бо за певними вакансіями можна побачити великий дефіцит кандидатів, а за деякими – профіцит. Максимальна конкуренція – серед продавців-консультантів послуг інтернет-операторів. Порівняно з усіма іншими напрямами, за цією професією найбільший профіцит кандидатів. Також у профіциті – менеджери з роботи з клієнтами.

Складно знайти інженерів-енергетиків і техніків з підключення інтернету. Єдина популярна збалансована посада – менеджери з продажу. Зарплати в телекомі становлять 18-26 тис грн. Більшість вакансій зосереджена в Києві – 46,89%. Інші міста з п’ятірки мають 3-6% пропозицій, решта розпорошена по країні.

Ритейл

У ритейлі ситуація збалансована, проте є помітний розрив у розмірі зарплат. Наприклад, на керівних посадах зарплата сягає 28 тис грн, тоді як виконавці на кшталт касирів, охоронців та продавців-консультантів отримують 12-14,5 тис грн. До слова, саме серед консультантів найвищий рівень конкуренції.

Найбільше вакансій зосереджено в столиці – 33,45%. В Одесі, Львові, Дніпрі та Харкові – від 5,96% до 3,29%. Іншими містами країни розкидані 47,48%.

Знайти роботу в Україні нескладно

Кризовий стан минув, ситуація на ринку працевлаштування стабілізується і навіть покращується. Звичайно, більша частина оголошень про відкриту позицію залишається у великих містах, проте так було і до початку великої війни.

Протягом 2023 року помітна частка роботодавців підвищувала зарплати працівникам і планує робити це далі. Кожна друга опитана компанія зазначила, що протягом 2024 року хоче підвищити зарплати на 5-10%.

Багато людей з різних сфер виїхали за кордон, тому конкуренція на ринку дещо знизилася. Хоча найактивніше шукають спеціалістів у Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі, помітна частка вакансій лишається за іншими містами.