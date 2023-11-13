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Ринок автокредитування: бум можливий тільки після перемоги

Ринок автокредитування: бум можливий тільки після перемоги

Наскільки активно українці беруть позики і хто їх надає?
Понеділок, 13 листопада 2023, 08:34
Антон Тютюн
заступник голови правління Ощадбанку

Автокредитування завжди було важливим елементом ринку. Протягом останніх років Україна пережила складні періоди в історії свого авторинку, зокрема пов'язані з пандемією та війною. Проте 2023 рік показує позитивні тренди та ознаки відновлення, які впливають на ринок автокредитування.

Загальний огляд ринку

Ринок продажів авто у 2022 році скоротився на 61% порівняно з попереднім роком. Спад був викликаний передусім різким скороченням попиту через повну невизначеність, зниження рівня доходів та порушення логістичних ланцюгів.

У 2023 році ринок почав відновлюватися. У вересні було продано 6 164 легкові машини, що на 0,18% більше порівняно із серпнем. Зростання, хоч і незначне, свідчить про позитивну динаміку відновлення ринку продажу автомобілів.

Кредитування

Споживачі цікавляться автокредитами. Протягом девʼяти місяців 2023 року частка кредитних продажів перевищила 11% і поступово зростає. Це позитивна динаміка порівняно з кредитними продажами у 2022 році, коли вони становили лише 8%.

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За цей період значно скоротилася кількість банків, що надають автокредити. До лютого 2022 року було сім великих банків, які активно працювали в цьому сегменті. У жовтні 2023 року залишилися лише чотири банки, які розподілили між собою ринок. Першим відновив автокредитування Ощадбанк, який залишається лідером ринку. Важливими гравцями є також "Креді агріколь" та Приватбанк.

Електромобілі: сучасний тренд 

Світовий ринок переживає бум продажів електромобілів. За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), частка продажів електромобілів у світі у 2023 році зросте на 35% до 14 млн і становитиме 18% від загальних продажів. Порівняно з попередніми роками зростання суттєве: у 2020 році частка електрокарів у продажах становила 4%, у 2021 році – 9%, у 2022 році – 14%.

Електромобілі стають надзвичайно популярними у світі і Україна не виняток: частка продажів нових електромобілів стрімко зростає. За девʼять місяців 2023 року електромобілі становлять 15% усіх продажів нових авто в Україні. Кожен десятий автокредит в Ощадбанку видається на електрокар.

Преміум-сегмент і SUV

Преміум-сегмент також зростає. У 2023 році кожен п’ятий проданий автомобіль в Україні належав до цього сегменту. Також відзначається стабільна популярність кросоверів та позашляховиків (SUV). За останніми даними, девʼять з десяти найпопулярніших автомобілів у 2023 році в Україні належать до цього класу.

Підсумок

Ринок автокредитування та авторинок у 2023 році демонструє позитивну динаміку. Збільшення продажів нових авто, підвищення попиту на автокредити та інтерес до електромобілів свідчать про поступове відновлення сектору.

Світові тенденції, включаючи "електрифікацію" і зростання популярності автомобілів преміум-класу та кросоверів, також впливають на внутрішній ринок.

Після незначного спаду продажів у 2022 році ринок демонструє зростання. Автокредити відіграють важливу роль, допомагаючи споживачам залишатися мобільними. Однак стрімке зростання продажів авто відбудеться тільки після перемоги, коли почнеться відновлення економіки і збільшаться доходи громадян.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
авто автомобільний ринок кредити Ощадбанк війна
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