Ринок автокредитування: бум можливий тільки після перемоги

Автокредитування завжди було важливим елементом ринку. Протягом останніх років Україна пережила складні періоди в історії свого авторинку, зокрема пов'язані з пандемією та війною. Проте 2023 рік показує позитивні тренди та ознаки відновлення, які впливають на ринок автокредитування.

Загальний огляд ринку

Ринок продажів авто у 2022 році скоротився на 61% порівняно з попереднім роком. Спад був викликаний передусім різким скороченням попиту через повну невизначеність, зниження рівня доходів та порушення логістичних ланцюгів.

У 2023 році ринок почав відновлюватися. У вересні було продано 6 164 легкові машини, що на 0,18% більше порівняно із серпнем. Зростання, хоч і незначне, свідчить про позитивну динаміку відновлення ринку продажу автомобілів.

Кредитування

Споживачі цікавляться автокредитами. Протягом девʼяти місяців 2023 року частка кредитних продажів перевищила 11% і поступово зростає. Це позитивна динаміка порівняно з кредитними продажами у 2022 році, коли вони становили лише 8%.

Реклама:

За цей період значно скоротилася кількість банків, що надають автокредити. До лютого 2022 року було сім великих банків, які активно працювали в цьому сегменті. У жовтні 2023 року залишилися лише чотири банки, які розподілили між собою ринок. Першим відновив автокредитування Ощадбанк, який залишається лідером ринку. Важливими гравцями є також "Креді агріколь" та Приватбанк.

Електромобілі: сучасний тренд

Світовий ринок переживає бум продажів електромобілів. За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), частка продажів електромобілів у світі у 2023 році зросте на 35% до 14 млн і становитиме 18% від загальних продажів. Порівняно з попередніми роками зростання суттєве: у 2020 році частка електрокарів у продажах становила 4%, у 2021 році – 9%, у 2022 році – 14%.

Електромобілі стають надзвичайно популярними у світі і Україна не виняток: частка продажів нових електромобілів стрімко зростає. За девʼять місяців 2023 року електромобілі становлять 15% усіх продажів нових авто в Україні. Кожен десятий автокредит в Ощадбанку видається на електрокар.

Преміум-сегмент і SUV

Преміум-сегмент також зростає. У 2023 році кожен п’ятий проданий автомобіль в Україні належав до цього сегменту. Також відзначається стабільна популярність кросоверів та позашляховиків (SUV). За останніми даними, девʼять з десяти найпопулярніших автомобілів у 2023 році в Україні належать до цього класу.

Підсумок

Ринок автокредитування та авторинок у 2023 році демонструє позитивну динаміку. Збільшення продажів нових авто, підвищення попиту на автокредити та інтерес до електромобілів свідчать про поступове відновлення сектору.

Світові тенденції, включаючи "електрифікацію" і зростання популярності автомобілів преміум-класу та кросоверів, також впливають на внутрішній ринок.

Після незначного спаду продажів у 2022 році ринок демонструє зростання. Автокредити відіграють важливу роль, допомагаючи споживачам залишатися мобільними. Однак стрімке зростання продажів авто відбудеться тільки після перемоги, коли почнеться відновлення економіки і збільшаться доходи громадян.