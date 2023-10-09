"Гаражні консультанти" проти держави: хто кого?

Для того, щоб розвивати в Україні інститут актуаріїв – фахівців зі страхової математики, ми з колегами витратили більше 20 років. Професія, яка високо цінується у розвинених країнах, оскільки пов’язана з аналізом та оцінкою ризиків, за якими у фінансових установ та підприємств настають надвеликі зобов’язання, має міжнародний стандарт для отримання її сертифікації.

Недостатньо закінчити юридичний факультет, щоб мати право називатись суддею чи адвокатом. Перші мають пройти додаткове навчання у Національній школі суддів і скласти іспити, другі – пройти стажування в адвокатській практиці, скласти іспити у Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури та отримати ліцензію.

Так само, щоб отримати право бути актуарієм, окрім базової математичної освіти, згідно вимог Міжнародної актуарної асоціації (IAA), необхідно скласти професійні іспити, що займає два-чотири роки.

І якщо від доброчесності і професійної компетентності судді чи адвоката залежить доля людини, то від професійної підготовки актуаріїв залежить стабільність фінансових установ та підприємств, зобов’язання по яких сягають десятки, а то і сотні мільярдів євро. Ціна помилки – надзвичайно велика.

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Тому коли державна установа, на якій зосереджена значна відповідальність під час війни, обирає послуги сертифікованих актуаріїв, вона обирає кваліфікованого партнера, який законним правом, багаторічною репутацією і досвідом бере на себе відповідальність за надані оцінки.

Відповідна вища освіта плюс підтверджена кваліфікація партнера є гарантією фінансової безпеки підприємства, тому ризик купівлі "китайського бронежилета по шаленій знижці", а іншими словами послуг, які видаються за актуарні і такими не є, може без перебільшення привести до банкротства.

"Гаражні консультанти" без диплому – хто вони?

Людина без відповідної освіти не може надавати актуарні послуги. Так само як не може проєктувати хмарочос людина, яка збудувала собі гараж, навіть якщо гараж вийшов вдалий, а вона оголосила себе архітектором. Таку еру "гаражних актуаріїв" країна вже проходила на початку нульових. Тоді точкою неповернення стала шокова інформація, що одним з головних спеціалістів, який здійснював актуарні розрахунки для запровадження правил страхування, була людина, яка працювала проктологом.

З того часу ми почали активну розбудову актуарної професії в Україні: була створена професійна організація – Товариство актуаріїв, до якої увійшли активні молоді фахівці-метематики, щоб сприяти наближенню України до міжнародних стандартів галузі і розвивати професійну освіту на базі провідних вишів країни та в співпраці з державою для захисту честі професії.

У 2005 році регулятор зобов’язав всіх діючих актуаріїв підтвердити свою кваліфікацію і скласти професійні іспити за Американською або Британською екзаменаційними системами. Це вимагали прийняті Кваліфікаційні вимоги для актуаріїв, які наразі допрацьовані та затверджені постановою НБУ. На цьому ера "гаражних" актуаріїв тоді скінчилась.

На той час підготовка та складання іспитів проводилась в Екзаменаційному центрі, створеному на базі Механіко-математичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка. Професори кафедри теорії ймовірностей та математичної статистики стали викладачами на підготовчих курсах. Пізніше за сприяння проєктів Єврокомісії TACIS "Підтримка страхового сектору України" та TEMPUS PROJECT-2004 була створена та затверджена магістерська освітня програма "Актуарна та фінансова математика", за якою з 2012 року розпочалося навчання на математичному факультеті КНУ ім. Тараса Шевченка.

Держава запровадила міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), в тому числі для держаних підприємств. Здається, до чого тут актуарії? До того, що в Україні існують пільгові пенсії для осіб, які зайняті на шкідливих виробництвах.

Відповідно до законодавства, компенсацію оплати таких пенсій має здійснювати і вносити до Пенсійного фонду саме підприємство. Це означає, що для забезпечення майбутніх пенсійних виплат підприємства повинні зарезервувати кошти для кожного працівника, врахувати його стаж, майбутню пенсію, плинність кадрів, інфляцію, дисконтування тощо. Саме це оцінюють актуарії.

Відповідність їх розрахунків мають перевіряти аудитори і зробити це здатні лише потужні міжнародні аудиторські компанії. На практиці ж "гаражні консультанти" роблять якісь розрахунки, правильність яких не мають права завіряти, а деякі аудитори "роблять вигляд", що це перевіряють. Коло замкнулось, а стаж "роботи" у якості "актуарія-консультанта" йде.

Спеціалісти з Московської військової академії танкових військ на стратегічних тендерах

Припустимо, що медична освіта проктолога, який у 2005 році вважав себе актуарієм, може бути умовно корисною для практики у медичному страхуванні. Але чи є безпечним для країни у 2023 році на другому році війни, коли танкісти з російських військових вишів вважають себе "актуарними консультантами" та з метою надання "актуарних послуг" отримують доступ до великих обсягів даних стратегічних підприємств?

Ось приклад публічної інформації, яку подає на такі тендери ТОВ "Пенсійно-актуарний консультант", що пропонує під виглядом актуарних свої послуги за майже даром. Компанія, керівник якої отримав освіту в Московській військовій академії танкових військ, залучивши додатково інженера-електрика з Російського економічного університету ім. Плеханова, виграла тендер на проведення актуарних оцінок для КП "Київський метрополітен". Після перевірки послуг аудитором останній в односторонньому порядку розірвав договір через невиконання або неналежне виконання переможцем зобов’язань.

Як свідчать подані на тендер документи ТОВ "Пенсійно-актуарний консультант", за 20 років роботи їх фахівці так і не отримали ані базової математичної освіти, ані спеціалізованої кваліфікації, що вимагається законодавством. В результаті, такі консультанти не мають права засвідчувати актуарні розрахунки в сфері страхування життя і інших видів страхування. А розрахунки пенсійних зобов’язань підприємств для Пенсійного фонду є саме різновидом страхових зобов’язань. Тож розрахунки, засвідчені особою, яка не мала права на їх посвідчення, вважаються недійсними.

Наразі після таких випадків державні підприємства почали вимагати в тендерах наявність актуарної освіти та досвіду роботи з аудиторами Великої четвірки. Нічого дивного – бо це їх безпека.

Важливе питання: якими будуть дії Національного банку для запобігання та усунення таких випадків, коли будуть розроблятись нормативні акти, щоб регулювати роботу компаній, які мають право виконувати актуарні розрахунку згідно з міжнародними нормативами?

Ризики для держави

Україна веде боротьбу на виживання. Між тим "гаражні фахівці" паразитують на складності та незрозумілості актуарної професії і намагаються продавати послуги сумнівної якості, чим можуть нанести шкоду нашій економіці. Національний банк має невідкладно звернути увагу на ризики, які очікує ринок страхування без належного регулювання актуарних послуг з 2024 року.

По-перше, послуги, які нікому не потрібні, не мають право на існування. Необхідно скасувати обов’язковість оцінювання довгострокових пенсійних зобов’язань підприємств, коли вони є незначними. Ті організації, у яких ці зобов’язання є значними, проведуть необхідні оцінки та доберуть для цього кваліфікованих фахівців. До речі, саме так і зробила Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, коли скасувала вимогу підписання актуарієм тарифів до правил страхування. Проблема вирішилась сама собою. ТОВ "Інститут ризику" вже підготував звернення до Міністерства фінансів з цього питання.

По-друге, міжнародні аудиторські компанії на рівні з сертифікованими актуаріями можуть надавати якісні актуарні послуги, але їх цей ринок не дуже цікавить. В першу чергу тому, що підприємства не бажають платити за їх послуги у два-три рази більше, ніж вартість сертифікованих українських актуаріїв, які працюють з міжнародними аудиторами. Допоки існують маніпуляції кваліфікацією "актуарій", необхідно посилити контроль за виконанням аудиторами вимог закону, а саме щодо перевірки тих аудиторів, які приймають розрахунки "гаражних консультантів".

По-третє. Очевидно, що Національний банк має розробити актуарні реєстри згідно з міжнародною кваліфікацією, яка визнається необхідною для цієї професії у всьому світу. Напередодні інтеграції України у Євросоюз ця тема вже не може замовчуватись і містити реєстри "танкістів" та "проктологів" під виглядом актуаріїв без права підпису. Впевнений, що НБУ візьметься за вирішення цієї проблеми, оскільки в там наразі працюють фахівці, які запроваджували систему сертифікації актуаріїв в Україні та свого часу побороли першу хвилю "гаражних актуаріїв".

Ми продовжимо розвивати актуарну професію та освіту в Україні у співпраці з українськими університетами та іноземними колегами відповідно до міжнародних стандартів. Впевнений, що у інженерів, електриків і танкістів наразі є багато роботи за фахом, щоб не паразитувати на актуарній професії, особливо під час війни.